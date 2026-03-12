Új családtaggal bővült az oroszlános logóval készülő teherautók köre. Az MAN Truck&Bus bemutatta a kifejezetten túlsúlyos és túlméretes szállítmányok számára fejlesztett négy tengelyes vontatót, soros, hathengeres MAN D3876 dízelmotor hajtja, amely 640 lóerős teljesítményt és 3000 Nm-es nyomatékot biztosít 900-1380 percenkénti fordulatszám mellett.
A motor lóerőkben kifejezett teljesítménye, valamint a vontató saját legnagyobb megengedett össztömege nem mellesleg a modell típusszámból is visszaköszön (TGX 41.640). Az újdonság 8×4/4-es hajtásképlettel bír, ami azt jelenti, hogy a nyolc kerék közül négy hajtott. Erre azért van szükség, mert a két hajtott tengely nagyobb tapadást ad, emellett így egyenletesebben oszlik el a terhelés.
Nem utolsósorban pedig szükség van erre a vonóerő szempontjából is. Egy hajtott tengellyel a vontató több száz tonnás szerelvény-össztömeg esetén nehezen boldogulna emelkedőn, vagy kanyarban. Sőt, az álló helyzetből való elindulás is bajos lenne rossz tapadású útfelületen. Az új MAN TGX-et összesen 250 tonnás szerelvény-össztömegre konfigurálták. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő trélerrel használva több száz tonnás szélturbina lapátokat, de akár nagyfeszültségű transzformátorokat is szállíthat ennek köszönhetően.
Az új MAN TGX 41.640 nehézvontató nyomatékváltós indítókuplungot, extrém terhelésekre tervezett speciális sebességváltót, valamint nagy teljesítményű hidraulikus és sűrített levegős rendszereket kapott. Ezek a berendezések menet közben is lehetővé teszik a többtengelyes (akár 30 vagy még több tengelyes), nagy teherbírású pótkocsik precíz kormányzását és szintezését.
A fülke mögött egy zárt acélszekrényben több kulcsfontosságú egységet helyeztek el. Itt található a 960 literes gázolajtartály, valamint a kétfokozatú, nagy teherbírású hidraulika 290 literes tartálya is. Utóbbi akár 300 bar nyomásra képes, terhelésérzékelő vezérléssel működik, és terheléstől függően percenként 20–40 liter olajat biztosít a hidraulikarendszer számára – teljesen függetlenül a pótkocsi tengelykormányzó rendszerétől. Az acélszekrénybe egy nagy teljesítményű hűtőt is beépítettek, amely a hidraulika és a motor hőterhelését is hatékonyan kezeli, különösen nagy terhelés esetén.
Az újdonság opcionálisan MAN Individual Lion S felszereltségi csomaggal is rendelhető. Ez olyan exkluzív dizájnelemeket tartalmaz, mint például a karbon betétek, az Alcantara üléskáritok, a díszvarrás, valamint a piros színű biztonsági övek. Opcionálisan 60 centiméter átmérőjű televízióval, emelett hangulatvilágítással és kérhető, amelyek komfortosabbá és otthonosabbá tehetik a pihenést a hosszabb utakon.