Ki gondolná, de manapság már a munkagépek dizájnját sem bízzák a véletlenre. Külön dizájner csapat dolgozik azon, hogy tetszetős és vonzó formát öltsenek a jövő munkagépei.

A New Holland legújabb teleszkópos rakodójának prototípusa tavaly debütált az Agritechnika kiállításon. Az újdonság nemcsak az építkezéseken, hanem a mezőgazdaságban, illetve a logisztikai parkokban is rendkívül hasznos lehet. A modellnél azonban ezúttal nem a hasznosságot díjazták. A német IF Forum Design csapata a vizuális megjelenést ismerte el egy IF formatervezési díjjal, amelyet 1953 óta ítélnek oda minden évben. Hogy mennyire nagy érdeklődés övezi ezt az elismerést, azt jól tükrözi, hogy tavaly 5 ezer jelentkező, több mint 10 ezer pályázatot nyújtott be. Innen nézve nem kis csoda tehát, hogy a New Holland is átvehetett egyet.

A tervező csapat egy modern, funkcionális stílusú munkagép kialakítására összpontosított, amely javítja a kilátását, a manőverezési képességeket, nem utolsósorban pedig jobb vezetési élményt és kényelmet biztosít” – hangsúlyozta Giampiero Vietti, a CNH Industrial szenior dizájnere.

A díjazott modell 7-9 méteres emelési magassággal és 4,2 tonnás maximális teherbírással rendelkezik. Nemcsak a dizájnja figyelemreméltó, hanem a hajtása is, mivel hibrid. Ennek köszönhetően kevesebb károsanyagot ereget a levegőbe.

A járműben 2,8 literes, négy hengeres gázmotor dolgozik, ez azFPT F28 típusú egység 100 lóerős (75 kW) teljesítményre képes. Nem kapcsolódik közvetlenül a hajtáshoz, hanem állandó fordulaton egy generátort hajt, amely a 70 kWh akkumulátorba termel elektromos áramot. A munkagép 154 lóerős (115 kW) villanymotorja pedig az akksiból nyerte energiát használva hajtja a kerekeket.

A megtermelt energiát a 112 lóerős (84 kW) teljesítményű hidraulika szivattyú is felhasználja, ez biztosítja a szükséges olajnyomást a teleszkópos gém ki- és behúzásához, emeléséhez, süllyesztéséhez, a munkaeszköz billentéséhez és minden további kiegészítő hidraulika funkcióhoz.

Az eddig elvégzett tesztek azt mutatják, hogy a jármű dízelmotorral üzemelő társaihoz képest 70 százalékkal kevesebb üzemanyagot használ fel és 30 százalékkal jobb teljesítményt nyújt. Vagyis könnyen elképzelhető, nem is a dizájn terén fog igazán maradandót alkotni a New Holland újdonsága.