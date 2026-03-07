Röviden – Volkswagen e-Transporter Mi ez? Maximum 4,1 tonna össztömegű kategóriába tartozó áruszállító. Az eredetileg 1950-ben bemutatott modell, 2024-nem érkezett hetedik generációja elektromos hajtással. Mit tud? Két raklapot és akár egy tonnányi árut is el tud szállítani. Mibe kerül? A legolcsóbb modellváltozat ára 20 812 00 millió forint áfa nélkül. A cikkünkben szereplő tesztautó pedig nettó 23 268 000 forintba kerül ebben az összeállításban. Kinek jó? Alapvetően az ESG-célokat teljesíteni kívánó multicégeknek, akik nagyobb flottát is meg tudnak vásárolni ilyen elektromos transzporterekből.

Munkaruhát öltött a Volkswagen és a Ford közös fejlesztésű furgonja: a Transporter. A fehér fényezés és a színezetlen lökhárító már első pillantásra jelzi, hogy ez a modell az áruszállítás hétköznapi, praktikus oldalát képviseli. A Transporter hetedik generációja 2024-ben mutatkozott be, az elektromos változat pedig a Bulli 75. születésnapján, 2025-ben érkezett meg. Bár a legendás T1 szellemiségét ma inkább az ID. Buzz viszi tovább, az e-Transporter formavilágában is felfedezhető valami abból a filozófiából, amely a klasszikus Transportert ikonikus járművé tette. Napjainkban nemcsak a személyautóknak, de az áruszállítóknak is szigorodó emissziós normáknak kell megfelelniük, így az elektromos áruszállítók fejlesztése a hagyományos változatokkal párhuzamosan zajlik. Lássuk, hogyan sikerült ez a piac egy nagyágyújánál!

Külső

A formatervre nem lehet panasz, hiszen merőben különbözik a testvértől, vagyis a Ford Transit Customtól, de a hátfalnál azért fel lehet fedezni némi hasonlóságot. A dizájn szempontjából inkább a praktikumra helyezték a hangsúlyt, mintsem arra, hogy a formaterv valamilyen erős érzést keltsen, de persze vannak érdekes részletei. Kerülték azt is, hogy sportosságot, dinamizmust, vagy robosztusságot tükrözzön. Ha valaki ezt az irányt preferálja, akkor a PanAmericana modellváltozat lehet jó választás. Az egyszerűség és a funkcionalitás határozza meg a külsőt.

„Egy kicsit az ős-Bullira is emlékeztet, mivel az új Transporter is rendelkezik az úgynevezett Bulli-vonallal, amely kettéosztja a karosszéria felső és alsó részét, tisztelegve az ikonikus T1 előtt. A fényszórók felső vonala az oldalakon átívelve egészen a hátsó részig fut, ahogy azt már a T6.1-nél is láthattuk. Az egész formaterv az eredeti Bulli DNS-ét hordozza, miközben minden részletében a mai kor követelményeihez igazodik”- jegyezte meg Albert Kirzinger, a VW Haszonjárművek vezető dizájnere még a bemutató idején a Vezessnek.

A lemezes, zárt áruszállítóként az e-Transporter kétféle – rövid (3100 mm) és hosszú (3500 mm) – tengelytávval készül. A két változat között minimális eltérés mutatkozik a méretekben. A normál tetős kivitel 1978–2009 mm, míg a magas tetős 2480 mm magas. A szélesség mindkét verziónál azonos (1999 mm, tükrökkel 2275 mm). A hossz 5050 mm, a nagyobb tengelytávval pedig 5450 mm. Ez a kategória átlagának felel meg: a Mercedes‑Benz eVito 5140 mm, a Renault E‑Tech Electric 5080 mm hosszú.

A nagyobb karosszéria nagyobb raktérfogatot is jelent. A modell felnyíló vagy kétszárnyú hátsó ajtóval rendelhető. A hátsó ajtónyílás 1316 mm magas, a magas tetős változatnál 1870 mm. A raktérpadló alacsonyan van (575–616 mm), így a bepakolás könnyű, a kétszárnyú ajtók pedig 168 fokban nyithatók. A 1400 mm széles nyílásnak köszönhetően targoncával is kényelmesen behelyezhető egy euro raklap. Oldalajtóból alapból csak egy van, de extraként rendelhető még egy a furgonhoz.

Belső

A vezetőfülke három személy fogadására alkalmas, ráadásul az átlagosnál kényelmesebb utasteret sikerült összehoznia a Volkswagen mérnökeinek. A vezetőülés kétkarfás, ami általában a prémium kategóriás mikrobuszok sajátja. Könnyedén meg lehet találni az ideális vezetési pozíciót, mivel az ülés ülőlapja előre-hátra csúsztatható, a háttámla dőlésszöge pedig finoman állítható. A kormányoszlop pedig magasságában és mélységében is állítható.

A vezetőtér függőleges síkokból építkezik, kevés ívvel és díszítéssel bír. Optikai szempontból már-már szinte “lebegő” hatást kelt. Ebben helyezkedik el a műszerfal 12 colos digitális kijelzője, valamint a 13 colos érintőképernyő az infotainment rendszer számára. Kevés fizikai kapcsoló maradt a műszerfalon, a legtöbb funkció az infotainment rendszerbe költözött. A menü kellően intuitív, hamar ki lehet rajta igazodni, de vezetés közben a multikormány választógombjaival is a szemünk elé varázsolhatjuk azt, amire éppen szükségünk van.

Az e-Transporter tágassága a lábtéren is tetten érhető. Középen, a kihajtott pohártartó esetén is elfér a térd, pedig általában a középen ülőnek szűk lábtérrel kell gazdálkodnia a hasonló méretű furgonokban. A vezető mellett helyet foglalók egy “padon” utazhatnak, amelynek ülőlapja felhajtható, alatta tárolórekeszt találunk. Ebbe akár két hátizsák is elférhet úgy, hogy közben nem kell máshol elhelyezni az alapból ide rejtett töltőkábelt.

Az iratokat, vagy kisebb használati tárgyakat akár a kesztyűtartóban, vagy az afelett található kiegészítő tárolórekeszben is elrejthetjük. Az oldalajtók zsebei kellően mélyek és akár egy-egy üdítős palack fogadására is alkalmasak. A felhasználók nagy hasznát fogják venni az oldalajtók borításában elhelyezett kis párkányszerű polcoknak, mert ezek pont a kéz magasságában vannak. Ezekre a kulcsok, vagy akár szemüvegtokok is elhelyezhetők. Mivel csúszásmentesített burkolattal vannak ellátva, így menet közben az ide elhelyezett tárgyak nem mozdulnak el. A műszerfal tetején egy nyitott tároló is található, ahová csak a kisebb tárgyakat érdemes tenni, hogy a kilátást ne zavarják.

Ha hárman utaznak a fedélzeten, akkor bizony nagyon nem mindegy hány töltőpont érhető el egy furgonban. Szerencsére az e-Transporterben gondoltak mindenkire. A műszerfal alsó-középső részén egy USB-C, valamint egy USB-A töltőcsatlakozó is megtalálható, de bal oldalon, a műszerfal feletti tárolóban is akad egy-egy ilyen töltőpont. Hátul a raktérben pedig két darab 230 voltos konnektort vehetünk igénybe, ha a szükség úgy hozza. Az áruszállításban időnként az adminisztrációra is rá kell szánni egy kis időt. Ez könnyedén megoldható az e-Transporterben, mivel a középső ülés háttámlájából egy kis asztalka hajtható ki. Ez most már eléggé elterjedt a közepes méretű áruszállítóknál, de a kínai furgonokból általában kimarad.

A válaszfal mögött a karosszéria 5,8 m3-es (rövid), illetve 6,8 m3-es (hosszú) térfogatú rakteret rejt. Ez azt jelenti, hogy minimum 2602 mm hosszú, de a nagyobb tengelytávolság esetén akár 3022 mm-es raktér is rendelkezésre állhat. Mivel a nincsenek bumszli kerékdobok benne, ezért még a kerekek között is 1392 mm-es szélességgel számolhatunk rakodáskor. Éjszaka, vagy szürkületben jól jöhet a LED-raktérvilágítás, amely kellemes fényerővel világítja meg a rakteret. Ha növelni akarjuk a fényerőt, akkor konnektorok mellett elhelyezett kapcsolóval egy másik LED-lámpa is felkapcsolható a furgon “bendőjében”.

Technika

A dobozos Volkswagen e-Transporter 136 lóerős (100 kW), 218 lóerős (160 kW), vagy 286 (210 kW) lóerős maximális teljesítményű villanymotorral érhető el. Tesztautónkban a 218 lóerős villanymotor dolgozott. Érdekesség, hogy nemcsak hátsó kerékhajtással, hanem összkerékhajtással is rendelhető, ráadásul valamennyi motorteljesítmény esetén.

Az intelligens 4Motion összkerékhajtás ismérve, hogy a hátsó tengelyen elhelyezett villanymotor munkáját egy tőle független, első tengelynél elhelyezett villanymotor egészíti ki. Mivel a két elektromos hajtásegység mechanikailag – például kardántengellyel – nem kapcsolódik össze, a forgatónyomaték az aktuális igényekhez igazodva pillanatok alatt elosztható az első és a hátsó tengely között – így javul a tapadás akár építési területen, nedves úton vagy laza talajon.

A konfigurátor szerint jelenleg csak a nagyobb 70 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal vásárolható meg, ami így 354-372 km-es hatótávot tud egyetlen feltöltéssel. Opcionálisan az e-Transporterhez 32 amperes, 11 kW teljesítményű AC-töltő jár, de a teszt ideje alatt leginkább nyilvános töltővel végeztem a töltést. Ekkora teljesítménnyel körülbelül 6-7 órát vesz igénybe a töltés. 125 kW teljesítményű DC-töltő használata esetén pedig 30-40 percig tarthat ez a művelet.

A hetedik generációs e‑Transporter a Ford–VW új közös platformjára épül, ezért a felfüggesztése is modernebb, személyautósabb karakterű, mint a korábbi T6.1‑esé. A járművet elől független, hátul pedig tekercsrugós merev tengelyes felfüggesztéssel szerelik. Ez a kombináció a teherbírás és a komfort közötti egyensúlyozásnak tekinthető, hiszen ugyan hátsó laprugóval valamelyest nőne a teherbírása, de üresen pattogósabb, rázósabb lenne. Az e-Transporternek így sincs szégyenkeznie valója, ugyanis a teherbírása 1009-1092 kg között mozog (a tesztjárművé 1022 kg), ami kifejezetten jó értéknek számít az elektromos furgonok szegmensében.

A modellnek a vezetéstámogató-rendszerek terén sincs hiányossága, sőt, alapvetően a leghasznosabb és legfontosabb vezetéstámogató rendszereket vonultatja fel. Ezek közé tartozik az automatikus vészfékező rendszer, az aktív kormányzási korrekcióval kiegészített, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a holttérfigyelő, valamint a táblafelismerő asszisztens. A gépjárművezetők hasznát vehetik még a parkolássegítő asszisztensnek, valamint a tréler-asszisztensnek, amely automatikusan korrigálja az utánfutó mozgását, akkor amikor éppen vontatunk valamit az e-Transporterrel.

Vezetés

Őszintén szólva annyi kínai furgonban ültem már az elmúlt időszakban, hogy jól esett végre egy olyan európai fejek által megtervezett vezetőtérben létezni, aminél van koncepció az ergonómiával kapcsolatban. A távol-keleti gyártmányoknál gyakran érződik, hogy azokat nem az európai életvitelre, felfogásra alakították ki. Sokszor a műszerfal kimerül egyetlen egy kijelzőben, meg egy központi színes értintőképernyőben.

Az e-Transporterben érződik, hogy tudatosan úgy alakították ki a vezetőteret, hogy az passzoljon a mindennapokhoz, figyeltek az apró részletekre és a műszerfal dizájnja kissé valóban a személyautókra emlékeztet. Kezeléséhez nem kell átlapozni egy 100 oldalas könyvet, műszerfalát és úgy mindent körülbelül egy öt perces kávészünet alatt ki lehet ismerni ebben. Beszállás után gyorsan kényelembe helyezhetjük magunkat: a kulcs mehet az oldalsó ajtó párkányra, a szemüveg tok pedig akár a műszerfal tetején is elfér. A termoszpohárba otthon lefőzött kávé pedig a jobb láb mellett lévő kihajtható pohártartóba kerülhet.

Az elindulás sem tart sokáig: csak be kell kapcsolni a műszerfalon lévő gombbal a hajtásrendszert, D-be pöccenteni a váltókart és már gurulhat is a furgon. Menet közben az első, amit észrevesz az ember, az a villamosra emlékeztető elektromos hang. A második pedig talán a belső visszapillantó tükörnek álcázott színes kamera, ami folyamatosan mutatja a furgon hátsó környezetet. Bár a tolatókamera képe a központi színes képernyőn is megjelenik, az említett kamera – amelynek lencséje a hátsó ajtó kilincs felett van – valamivel szélesebb képet ad. Ez pedig nagy segítség tolatáskor.

Az e-Transporterrel alacsony sebességnél is erőkifejtés nélkül lehet manőverezni. Precízen és pontosan irányítható autó, és akkor sem izzad le a kormány mögött az ember benne, ha valamit ki kell centizni. Az elülső és hátsó lökhárítóba szerelt radarok időben jeleznek, ha valamihez túl közel megyünk. A furgon többféle vezetési módot kínál, de ezek között nem mutatkozik nagy különbség. Nyilván az Eco fokozattól nem várhat el az ember fürgeséget, de az, hogy Sport fokozatban is kissé komótosan gyorsul, csalódást keltő, még akkor is, ha az össztömege eléri a 3225 kg-ot. 70-80 km/órás tempónál sem jelentkezik zavaró szélzaj és az abroncsok is nagyon halkak.

Az egyhetes teszt alatt leginkább a takarékosság volt fókuszban, ezért a legtöbbször az Eco vezetési módban vezettem. Pozitívum, hogy bármelyik vezetési módot is használjuk, a furgon abban marad. Megjegyzi és nem kell legközelebb az indításnál újra beállítani. A szerényebb teljesítményt kínáló móddal átlagosan 22 kWh/100 km-es energiafelhasználási érték jött ki városban. Úgy, hogy amikor volt lehetőségem, akkor a B-fokozatba állítottam a váltókart, ami ilyenkor erősebb rekuperációt, tulajdonképpen egypedálos vezetést jelent és több energiát termel vissza az akkumulátorba.

Sport módban az értékek lenullázása után egy 30-40 kilométeres út után 18 kWh/100 km-es energiafelhasználási érték jött ki, amit csak azzal tudok magyarázni, hogy ez a furgon úgy van kalibrálva, hogy a Sport vezetési módban a legerősebb a rekuperáció. Ez azt jelenti, hogy ugyan nem fékezi állóra a járművet, hanem csak lassan csökkeni kezd a lendület, miután levettük a menetpedálról a lábunkat. Ha 5-6 másodperc elteltével finoman a újra menetpedálra lépünk, akkor viszont a kívánt 45-50 km/órás tempóban tarthatjuk a járművet. Amennyiben valaki tehát képes úgy vezetni Sport üzemmódban, mintha tojáshéj lenne a pedál alatt, akkor kihozható egy jóval kedvezőbb érték, mint amit az Eco üzemmód rejt. És ezt úgy, hogy a teszt ideje alatt végig használatban volt a klíma.

Az e-Transporter rosszabb, kátyús utakon sem zörög. Stabil, személyautós élményt ad. 16 -17 colos keréktárcsákkal 11,9 méter fordulóköre, míg 19 colos kerekek esetén 12,5 méter.

Költségek

A Volkswagen e-Transporter legolcsóbb változata 20 812 00 millió + Áfa forint összegbe kerül. A cikkünkben szereplő tesztautó pedig nettó 23 268 000 forintért vehető meg ebben az összeállításban. Mindez több extrának is köszönhető, de a nagyobb végösszegben leginkább a Daschcam-ként is funkcionáló belső visszapillantó tükör (788 670 Ft), valamint a két oldalsó tolóajtó (407 670 Ft) játszik szerepet. A modell a fehér mellett kavicsszürke, élénkvörös, indigókék uni fényezéssel választható. Emellett ötféle metálfényezéssel (köztük arany és középkék) is megrendelhető 584 200 forintos extráért. Míg a 16 colos keréktárcsa alap, azonban a 17 és 19 colos keréktárcsák már felárasak.

Teljes feltöltése 225 ft/1 kWh árral számolva 15 750 forintba kerül. És 350-370 kilométer tehető meg egy feltöltéssel. Egy hasonló méretű dízel furgonnal az üzemanyag-költségek 25-30 százalékkal lennének magasabbak, vagyis ugyanekkora távolság 18 000 -19 500 forintból jönne ki. Kedvezményes tarifa (70 ft/kWh) és telephelyi töltés esetén 4900 forintba kerülhet a töltése.

A Volkswagen e-Transporter és konkurensei – Listaár, forint Volkswagen e-Transporter (352-372 km, 218LE) 20 812 000 Mercedes-Benz eVito 60 kWh (180-220 km, 116LE) 21 209 000 Ford Transit E-Custom 74 kWh (337 km, 134LE) 17 965 000 Kia PV5 Cargo 71,2 kWh (397-416 km, 163 LE) 13 950 000

Értékelés

A Volkswagen e-Transporter egy praktikus és napjaink felhasználói igényeit maximálisan kielégítő furgon. Úgy hozhatja el az elektromobilitást a mindennapokba, hogy sem a sofőrnek, sem pedig az utasoknak nem kell kompromisszumot kötniük. A komfort és tágas fülkének köszönhetően a hosszabb munkanapok is könnyedén abszolválhatók vele. Bőséges tárolórekesz-kínálatának, valamint a raktérben elérthető 230V-os csatlakozójának köszönhetően sokoldalú és praktikus munkaeszköznek tekinthető, amely bármilyen szegmensben megállja a helyét.

Mellette – Ellene Tágas lábtér

Teljes értékű hely három fő számára

Duplakarfás vezetőülés

230 V-os csatlakozó a raktérben

Hasznos és jól működő vezetéstámogató rendszerek Nem látni a műszeregységen rekuperáció mértékét kW-ban kifejezve

Komótosan gyorsul

Gyenge rekuperáció Normál és Eco vezetési módban

