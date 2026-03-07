A Kenworth 103 éves történetének egyik mérföldkövéhez érkezett: az amerikai teherautógyártó úgy döntött, hogy nyugdíjazza nehézkategóriás modelljét, a legendás C500-ast.

Ha van jármű, amely szorosan összefonódott a Kenworth nevével, az kétségtelenül a C500-as. A típust extrém terhelésre és speciális feladatokra tervezték, és 1972-es bemutatásakor új mércét állított fel: masszív alváza és erőteljes motorja révén akár egymillió font, azaz 453 tonna szerelvényössztömeget is képes volt mozgatni.

Ennek köszönhetően a C500-as nemcsak az Északi-sarkvidék olajmezőin, hanem Borneóban a rönkszállításban, Ázsiában a nagyméretű bányászati berendezések mozgatásában, sőt Dél-Amerikában, az Amazonas vidékén a transzformátorok szállításában is bizonyított.

A Kenworth az utódmodell, a C580-as esetében is hasonló robusztusságot és teherbírást vár el. Az új típus egy- vagy két kormányzott tengellyel készülhet, és bizonyos konfigurációkban ikerkormányzás is elérhető az első tengelyeknél. A jármű 4×4, 6×6, 8×8 vagy 10×10 hajtásképlettel rendelhető, és minden esetben masszív tengelyekkel szerelik. A kormányzott tengelyek 19,9 tonnás, míg a hátsó tandem tengelyek 74,8 tonnás teherbírással rendelkeznek.

4 fotó

A hajtásról a Cummins X15 dízelmotorcsalád gondoskodik, amely akár 605 lóerős teljesítményt és 2780 Nm nyomatékot is képes leadni. A motorokhoz Allison 4000-es vagy 6000-es sorozatú automata váltók társíthatók, de a típus manuális sebességváltóval is elérhető azok számára, akik a hagyományos megoldásokat részesítik előnyben.

Bár a Kenworth továbbra is ragaszkodik a klasszikus dizájnelemekhez, a C580-asban már a legmodernebb technikai megoldások is helyet kaptak. A fűthető LED-es fényszórók és a digitális műszeregység jól példázzák, hogy a gyártó nemcsak a múlt értékeit őrzi, hanem a jövő technológiáit is integrálja.