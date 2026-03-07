Mi lehet nagyobb elismerés egy járművezető részére, mint az utazóközönség rajongó tisztelete?! – tette fel a kérdést a BKV nemrég közösségi médiás posztjában.

Március 2-án, hétfőn kollégák és utasok gyűltek össze a Fogaskerekű végállomásánál, hogy elbúcsúztassák a Hegyvidék népszerű járművezetőjét nyugdíjba vonulása alkalmából. Kinde Imre saját bevallása szerint az egyetlen székely-magyar fogaskerekű vezető, aki az erdélyi Maros megyéből érkezett Budapestre. A férfi 1996-ban trolibuszok, majd a fogas karbantartásával kezdett el foglalkozni. 2004-től kezdve pedig a fogaskerekű vezetésével kereste a kenyerét.

Kinde Imre az azóta eltelt évek, évtizedek alatt a fogassal utazók életének részévé vált. Életre szóló ismeretségeket és barátságokat kötött. A környékbeli gyerekeket és a fogaskerekű törzsutasait már a nevükön szólította. “Ezúton is köszönjük Imre megbízható, kitartó munkáját és sosem szűnő kedvességét!”– olvasható a BKV posztjában. A búcsúról megható, rövid videó is készült, amit feltétlen ajánlunk megtekintésre.

A budapesti fogaskerekű 1874. június 24. óta létezik, vagyis több mint 150 éve közlekedik a Városmajor és a Svábhegy között. Ez Európa egyik legrégebbi fogaskerekű vasútja. Eredetileg azért építették, mert a Svábhegy népszerű kirándulóhelynek számított, viszont nehezen volt megközelíthető tömegközlekedéssel.

A budapesti fogaskerekű jelenlegi szerelvényei 1973 óta közlekednek, vagyis több mint 50 éves járművekről van szó. A Ganz–MÁVAG által gyártott, háromrészes, piros-fehér festésű motorvonatok, ugyan kisebb korszerűsítéseken átestek, de alapvetően az eredeti konstrukció fut ma is.

A Fogaskerehű szerelvényeinek lecserélése már többször is szóba került szakmai körökben az elmúlt években. Sőt, arról is szó volt, hogy Tatra villamossal pótolják, a tesztek azonban nem igazolták ennek az ötletnek létjogosultságát.