Több mint fél évszázaddal ezelőtt, 1976. február 16-án gördült le az első KamAZ teherautó a Kámai Autógyár szerelőszalagjáról. Az első modell egy KamAZ 5320 típusú teherautó volt, amelyet 1162 elemből és alkatrészből állítottak össze. A korabeli sajtó szerint miután kigördült az üzem kapuján, még egy fényszóró-beállítást elvégeztek rajta.

A vadonatúj járművet nem egy fuvarozónak adták át, hanem egy nagyobb túrát terveztek vele megtenni. Az újdonságot útnak indították Moszkvába, hogy bemutassák a Szovjet Kommunista Párt (CPSU) 25. kongresszusán, amelyet február 24. – március 5. között rendeztek meg. A rendezvény előestéjén már megérkezett a Kamaz-menetoszlop Moszkvába, amelynek élén az első legyártott példány állt. A teherautók a körülbelül 1300 kilométeres távolságot több mint 24 óra alatt tették meg. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy még éppen bejáratós volt a 16 tonnás, háromtengelyes teherautó 210 lóerős, V8-as dízelmotorja.

Hogy mennyire fontos mérföldkő volt mindez akkoriban, azt jól mutatja, hogy a Kámai Autógyár létrehozását a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű projektjeként emlegették. A tatárföldi gyárkomplexum 1518 nap alatt készült el. A Káma partján található város lakossága öt év alatt 39 ezerről 230 ezer főre duzzadt. Csak az építkezésben 70 nemzetiség és mintegy 120 ezer ember vett részt. A végeredményben felhúzott KamAZ teherautógyár 671 méter hosszú szerelőszalaggal és 390 önműködő, automatizált gépsorral rendelkezett. Éves kapacitása teherautók terén kezdetben elérte a 70 ezer teherautót és a 115 ezer dízelmotort. A későbbiekben a kapacitást évi 150 ezer teherautóra, valamint 250 ezer dízelmotorra kívánták felfuttatni.

1976–1978 között a komplexum három alapmodellt gyártott: a 8 tonna teherbírású KamAZ-5320-as modellt, a 10 tonna teherbírású KamAZ-5511-es billenőteknős teherautót, valamint a 26 tonnás össztömeggel bíró KamAZ-5410-es nyerges vontatót. Később megérkezett a 10 tonnás Kamaz-53212-es, amely már 3690 mm-es tengelytávval rendelkezett. A kínálatot aztán még a KamAZ-55102-es mezőgazdasági billencs, valamint a 33 tonnás Kamaz-54112-es vontatóval egészítették ki. Az első generáció rendkívül sokáig keresett terméknek számított, hiszen csak a 2000-es évek elején fejeződött be a gyártásuk. A Kámai Autógyár azonban egyes modelleknél még a mai napig használja a fülkét, igaz, modernizált és komfortosabb változatban.

A KamAZ jelenleg a K5 sorozatként elnevezett modellszériát gyártja, amelynek egyik zászlóshajója az 54901-es oszágúti nyerges vontatót. Az első legyártott példány a mai napig létezik, és a képek tanúsága szerint kiváló állapotnak örvend. Rendszámán saját típusszáma, vagyis az 5320-as szám látható.