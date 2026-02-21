A Scania-alvázas autóbuszt eredetileg még a néhai Kapos Volán vásárolta meg 1998-ban, ennek köszönhető, hogy nem fehér, vagy sárga, hanem zöld-világoszöld fényezéssel rendelkezik, ami akkoriban az egyik legszebb színterv volt a volán vállalatok között. A GSM-310 rendszámú autóbusz a MÁV Csoport megbízásából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő internetes árverési felületére.

“Korszerű busszal gazdagodott a marcali utazóközönség. Az Scania-Ikarus E94 típusú busz közel 30 millió forintba került és 29. autóbusz a volán marcali garázsában. Az új jármű Nagykanizsa, Kaposvár és Marcali között közlekedik, kora délutánonként. Néhány hét alatt a legnépszerűbb járatok egyike lett. Ezzel hétközben 26, hétvégén pedig 16 Kapos Volán járat szállítja az utasokat Marcaliban és környékén” – adta hírül az újdonsággal kapcsolatban a Somogy Megyei Hírlap 1998. december 28-án megjelent száma, amelyet az Arcanum Újságoknak köszönhetően szemléztünk.

5 fotó

A Kapos Volán akkoriban komoly flottafejlesztést hajtott végre. 1997 elején ugyanis négy darab Ikarus EAG E94.04 (rendszámok: GLW-061; KVM-178; GLW-060; GLW-212), 1997 végén pedig öt darab Rába-alvázas Ikarus E94.60 érkezett (rendszámok: GGT-422; GGT-423; GGT-424; GGT-425; GKW-376). A most eladásra kínált Ikarus E94.04-es egy azonos típusokból álló trió tagja volt, hiszen a GSM-311-es és a GSM-312-es rendszámú példányok is ezzel az autóbusszal együtt kerültek a Kapos Volán állományába 1998-ban. Fontos még megjegyezni, hogy később még két darab, Svédországból “visszavásárolt” Ikarus E94.15-ös a Kapos Volán flottájába került.

A cikkünk alanyául szolgáló autóbusz típus érdekessége, hogy még a mátyásföldi Ikarus Egyedi Autóbuszgyárban készült, amely 2007 végén végleg bezárt. Az Ikarus EAG ennél a városi-elővárosi típusnál alkalmazta először az “E” megjelölést és 1994-es bemutatásától kezdve a típuspalettán található többi típust is átnevezték. Az E94.P3 prototípus bemutatása után a Volán-társaságok rögtön 14 darab E94.04-est vásároltak. Igazi sikert azonban Finnországban aratott ez a modell, ahová 1996 és 2000 között több mint 100 db Volvo-alvázas, eltérő hosszúságú és kivitelű Ikarus E94-es készült Mátyásföldön.

1996 és 2006 között a finn vásárlók összesen 224 darab Scania-alvázzal rendelkező Ikarus E94 autóbuszt szereztek be. A beszerzett járművek többféle hosszúságban készültek: 12, 13, 13,5, 14,5, illetve 14,9 méteres változatok egyaránt elérhetők voltak ebben az időszakban. Idehaza a Rába alvázas kivitelek többségben voltak (168 db), de hazánkban is gazdára talált a néhai Volán-társaságok körében legalább 37 darab Scania-alvázas Ikarus E94-es is.

2001-ben a modell – az Ikarus EAG – többi típusához hasonlóan front és hátoldali faceliftet kapott, ettől kezdve pedig az Ikarus E94F-ként jelölte a típust. A legendás magyar gyártó kihasználva a szabványok változásában rejlő lehetőségeket, 2500 mm-ről 2550 mm-re növelte az autóbusz szélességét.

Az egykoron a Kapos Volán színeiben forgalomba állt, majd a Volánbusz üzemeltetésében egészen 2023-ig közlekedő Ikarus E94.04-es most 700 ezer forintért vásárolható meg az ezen a linken található internetes árverési felületen.

(A cikk nyitóképe illusztráció, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) fotója, amely egy Ikarus E94G típusú csuklóst ábrázol)