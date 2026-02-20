Amikor jegyet váltunk egy mozifilmre, talán bele sem gondolunk abba, hogy mennyi munkaóra van a kiválasztott filmben. És akkor még csak nem is a jelenetek felvételéről van szó, hanem arról, hogy a látványtervezők és a szakemberek mennyi munkát fektettek a korhű díszletek, illetve a történelmileg hiteles hangulatok megalkotásába. A látványos, akciódús produkcióknál gyakran előfordul, hogy olyan kellékre van szükség, ami nem áll rendelkezésre a forgatás helyszínén.

Ilyenkor jön képbe a logisztika, vagyis a felhasználni kívánt eszköz odaszállíttatása, ahol a film felvétele zajlik. Nemrég pont ilyen felkérést kapott a FerroSped, amely túlméretes és túlsúlyos rakományok szállítására specializálódott. A magyar vállalkozást nemrég egy Boeing CH-47 Chinook helikopterre hasonlító filmes kellék szállítására kérték fel, amelyet egy meg nem nevezett és jelenleg is készülő produkcióban kívántak használni az alkotók.

Feltételezhető, hogy a stáb nem talált hazánkban ilyen típusú helikoptert, ezért egészen Belgiumig kellett mennie két sofőrnek (Szécsi Albi és Adorján Peti), hogy elhozzák a 16 méter hosszú és 6 tonnás súllyal rendelkező filmes kelléket. “Nem tudjuk mennyi az értéke, de csak addig volt Magyarországon, amíg fel nem vették vele a szükséges jeleneteket Etyeken, a Korda Stúdióban. Ezt követően a gép ment is vissza Belgiumba” – árulta el a Vezess érdeklődésére Gyovai Ádám, a FerroSped Kft. szakmai igazgatója.

A monstrum oda vissza 2600-3000 kilométert utazott közúton és a túlméretes szállítmányt két plusz gépjármű kísérte. A FerroSped csapata – amely a Szent István vonat augusztus 20-i ünnepségekre való szállításért is felel – rövid videót készített a helikopter szállításáról. Ezen az is jól látható, hogyan kerül rá a trélerre a monstrum.

Helikoptereket rendszeresen szállítanak közúton, mivel karbantartások, vagy nagyjavítások idején nem lehet repülni velük. Nemcsak katonai, hanem polgári, vagy kereskedelmi célokra használt helikoptereket is fuvaroznak ily módon közúton. Tavaly például a világ egyik legnagyobb áruszállító helikopterét, a Mil Mi-26-ost is tréleren juttatták el rendeltetési helyére. Ez a modell 40 méter hosszú, rotorjainak fesztávolsága pedig eléri a 35 métert. Szállításához azonban le kellett szerelnie forgószárnyakat, mivel még így is bajosan fért el a vezetékek alatt. A közeljövőben tehát biztosan láthatunk még ehhez hasonló, emlékezetes szállítást.