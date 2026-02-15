A kínai XCMG nemrég fontos mérföldkövet ünnepelhetett azzal, hogy leszállított egy olyan prototípust, amelyet kifejezetten a bányaipar számára fejlesztettek ki. A cég az ausztrál Fortescue-vel kötött hosszútávú üzletet és ez a megállapodás lehetségessé tette egy gigantikus monstrum forgalomba helyezését is.

Ez nem más, mint a XC9260BEWL típus, amely a világ legnagyobb elektromos homlokrakodója. Fejlesztéséhez az alapot egy korábbi, hibrid verzió adta. A dízel-elektromos verzió hajtásrendszerének teljesítménye 1050 lóerő, a mérnökök igyekeztek a full elektromos változatnál is hasonló teljesítményt kihozni. A világ legnagyobb elektromos homlokrakodója 26 tonnás teherbírással rendelkezik. Kanala pedig 11,5–14,5 köbméteres kapacitással készülhet, függően a megrendelői igényektől.

Bár az akkumulátorcsomag kapacitását még nem hozták nyilvánosságra, borítékolható, hogy az sem kicsi. Az XCMG tavaly például olyan markolót dobott piacra, amely nagyobb mint egy teherautó és legalább 1000 kWh kapacitású lítium-vas-foszfát (LFP) kémiájú akkumulátor csomaggal van felszerelve. Az ausztrál Fortescue számára kifejlesztett homlokrakodó tehát ennél jóval nagyobb energiatároló teleppel készülhet.

Fontos adalék, hogy a munkagép a BYD legújabb fejlesztésű, úgynevezett Blade akkumulátorait használja. Ezek egyik lényeges ismeréve, hogy akár több mint 5000 töltési ciklust is kibírnak, ami lényegesen több, mint amit a hagyományos NMC akksik tudnak nyújtani ezen a téren. Ennek köszönhetően akár 10-15 évig is lehet őket használni, ami kifejezetten előnyös szempont egy munkagép esetében.

A bányászati cég gőzerővel dolgozik azon, hogy 2030-ra valódi, zéró kibocsátást érjen el a Pilbara vasércbányában, Ausztráliában. Ez azt jelenti, hogy sem a bányászat, sem a szállítás terén nem fog fosszilis üzemanyagokkal működő teherautókat, vagy munkagépeket használni. Ennek érdekében legalább 100 darab, 70-130 tonnás akkumulátor-elektromos munkagépeket, teherautókat, és markolókat fognak vásárolni az XCMG-től.