A Volvo Trucks összegyűjtötte az öt legszebb útvonalat, ahol igazán élvezetes lehet a kamionvezetés. A válogatást hivatásos gépjárművezetők javaslatai alapján állították össze.

Norvégia

A Tromsø és Alta között található E6-os olyan festői fjordok mellett halad végig, mint például a Lyngenfjord, a Reisafjord, vagy a lenyűgöző Lyngen-Alpok. Sőt, ezen az útvonalon található a Kvænangsfjellet hágó is, amely Norvégia egyik leghíresebb kilátópontja. 

Szeretem ezt az utat minden évszakban, mert mindegyik az Arktisz egy teljesen más oldalát mutatja. Nyáron minden zöld és élénk, a kilátás pedig folyamatosan változik. Majdnem két hónapig soha nem nyugszik le a Nap. Télen van a sarki éjszaka, amikor a nap nem emelkedik a horizont fölé. Különleges alkalom, mert láthatjuk a sarki fényt – Karolina Plecha, Norvégiában élő lengyel kamionsofőr.

5 fotó

Olaszország

A hűvös észak után érdemes Dél-Európába látogatni. Az olaszországi Calabriában az SS585/SS18 út ugyancsak emlékezetes lehet. „Ez az útvonal a kedvencem, mert váratlan festői kontrasztokat és hosszú tengerparti vezetési élményt kínál. A meglepetés az SS585-ös úton kezdődik, Nápolytól délre, amely a hegyvidéki belső területeken és a Noce-folyó völgyfenekén kanyarog. Hirtelen, a dombok között, váratlan ajándékként tárul elénk a kilátás: a Policastro-öböl mélykék vizének partjára jutunk, ahol a Dino-sziget emelkedik ki fenségesen a tengerből. Ez mindig egy olyan pillanat, ami emlékeztet rá, milyen kiváltságos dolog Olaszországban vezetni” – emelte ki Alessandro Sarro San Nicola, aki az Autotrasporti Sarro Bruno vállalatnál dolgozik. 

Öt festői útvonal kamionvezetőknek 6

A partokon végig menni Olaszországban maga a csoda.

A partot követően pedig az utazás az SS18-as úton folytatódik Tortorától Falernáig. Itt szinte folyamatos menet közben a látnivaló: strandok, öblök és sziklás részek váltják egymást a tengerparton. Ez az útvonal folyamatos kihívást jelent tapasztalt sofőrök számára, ugyanakkor festői szépséget is nyújt.

Az olasz kamionsofőr szerint leginkább késő tavasz és a kora nyár lehet ideális időszak ennek az útvonalnak a meghódításához. Ilyenkor ugyanis a hőmérséklet tökéletes, a színek élénkek, a tenger nyugodt és mélykék. “Az ideális napszak a késő délelőtt vagy a kora délután. Ilyenkor a fény erős és erőteljes, kiemeli a tenger és a sziklák színeit, és lehetővé teszi, hogy teljes mértékben élvezhesd a tengeri szellőt” – tette hozzá Alessandro Sarro San Nicola.

Indonézia

A kontinentális Európa után következzen egy egzotikusabb, távolibb hely. Indonéziában, Jáva-szigetén található a Rembang–Bangil fizetős út, amely páratlan látványt nyújt azok számára, akik szeretnek elveszni a hegyek látványában.

Szeretem ezt az útvonalat, mert valahányszor áthaladok rajta, különösen tiszta időben, láthatom a távolban magasodó hegyeket. A levegő frissebbnek érződik, a hangulat nyugodtabb, és egy pillanatra gyönyörködhetek a természet szépségében egy mozgalmas nap közepén. Ez a hegyi kilátás emlékeztet arra, hogy minden hosszú és megerőltető utazás mögött mindig van valami szép, amiért hálásak lehetünk” – jegyezte meg Dika Buda Atmaja, a PT PQ Silicas munkatársa. 

Öt festői útvonal kamionvezetőknek 7

Ez az indonéz út inkább az egyszerűségéről híres.

Ennek az útnak a szépsége az egyszerűségében rejlik. Nincsen benne semmi túlzottan drámai, vagy bonyolult. Az útvonal mentén feltűnő hegyek látványa minden arra haladó sofőr számára apró ajándéknak tűnik. Arra emlékeztet, hogy a folyamatot is élvezni kell, nemcsak a célt. 

India

India a világ egyik legnépesebb országa, ebből kifolyólag rengeteg árut kell megmozgatni. A Mumbai–Nashik között fekvő, mintegy 180 kilométernyi hosszú gyorsforgalmi út ugyancsak a világ egyik legszebb kamionos útvonala. 

Azért különleges ez az út, mert mindenből ad egy kicsit. A nyüzsgő városi forgalomban indulunk el, majd átkelünk a nagy alagúton, és hamarosan dombok és zöld növényzet tárul elénk. Ezután a vezetés már nyugodt és békés élmény. De ennek az utazásnak a legjobb része mindig a Kasara Ghat. Abban a pillanatban, hogy belépek ebbe a szakaszba, teljesen éber maradok, mert a kanyarok, lejtők és emelkedők megfelelő kontrollt igényelnek. Élvezem ezt a részt, mert igazán a kezemben van ilyenkor az irányítás” – hangsúlyozta Jaspreet Singh, a Delhivery Ltd. gépjárművezetője. 

Öt festői útvonal kamionvezetőknek 8

Indiában is akad festői útvonal.

Észak-Olaszország

Válogatásunk utolsó állomása ismét Olaszországba invitál, akad ugyanis egy olyan útvonal, amely a szőlőültetvényeken keresztül vezet. Ha valaki Manerba del Garda és Ormea között halad az E70, A33-as, valamint SS28-as úton, akkor akár a szőlőszüret illatát is érezheti valaki vezetés közben. 

Ez az útvonal gyönyörű tavasszal, amikor a rétek elkezdenek élénkzölddé válni és ugyanilyen gyönyörű ősszel, amikor az Oltrepò Pavese dombjai mellett állsz, miközben ezernyi színben fürdenek. Ősszel, az Asti és Langhe közötti útvonalon, a szőlőültetvények és falvak között haladva élvezhetjük a szőlőszüret illatát, egészen Baroloig” – árulta el Carlo Castelli, a Dolci Autotrasporti gépjárművezetője. Onnan pedig a Tanaro-völgyön át lehet eljutni Cevába, ahol egy kőhajtásnyira kerül az ember savonai tengertől. Az SS28-as úton tovább haladba pedig Col di Nava, Bagnasco, Garessio, végül pedig Orema városa következik. 

Öt festői útvonal kamionvezetőknek 9

Ha szőlőszüret idején megy valaki Olaszországnak ezen a részén, akkor felejthetetlen élményben lehet része.

Néhány óra be- és kirakodás – és egy automatás kávé – után visszatérünk a hegyekbe, éppen időben ahhoz, hogy élvezhessük a naplementét. A Cuneo dombjain keresztül visszafelé teli rakománnyal nehezebb a teherautónak, de a Novello-i emelkedő tetején megpillanthatjuk az Alpokat és az első hórétegeket. Onnan lassan ereszkedünk le az Alba-síkság szőlőültetvényein és mogyoróültetvényein keresztül – ki tudja, mennyi Nutellát gyártanak abból a sok mogyoróból” – tette hozzá Carlo Castelli. 

A teherautó vezetés egyik legszebb oldala tehát, hogy számos festői szépségű tájon át vezethet az utunk. Ilyenkor még egy rövid pihenőre való megállás is egészen másképpen hat az érzékszervekre. 

Öt festői útvonal kamionvezetőknek 10
Itt a lista Magyarország legveszélyesebb útjairól
Gyalázatos számokat mutatnak a sajnos csak elvileg…
Öt festői útvonal kamionvezetőknek 11
Motorellenőrző lámpa a testben: a férfiak figyelmeztető jelei
Egy használt autó nem attól működik megbízhatóan, mert…