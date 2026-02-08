A Volvo Trucks összegyűjtötte az öt legszebb útvonalat, ahol igazán élvezetes lehet a kamionvezetés. A válogatást hivatásos gépjárművezetők javaslatai alapján állították össze.

Norvégia

A Tromsø és Alta között található E6-os olyan festői fjordok mellett halad végig, mint például a Lyngenfjord, a Reisafjord, vagy a lenyűgöző Lyngen-Alpok. Sőt, ezen az útvonalon található a Kvænangsfjellet hágó is, amely Norvégia egyik leghíresebb kilátópontja.

“Szeretem ezt az utat minden évszakban, mert mindegyik az Arktisz egy teljesen más oldalát mutatja. Nyáron minden zöld és élénk, a kilátás pedig folyamatosan változik. Majdnem két hónapig soha nem nyugszik le a Nap. Télen van a sarki éjszaka, amikor a nap nem emelkedik a horizont fölé. Különleges alkalom, mert láthatjuk a sarki fényt“ – Karolina Plecha, Norvégiában élő lengyel kamionsofőr.

Olaszország

A hűvös észak után érdemes Dél-Európába látogatni. Az olaszországi Calabriában az SS585/SS18 út ugyancsak emlékezetes lehet. „Ez az útvonal a kedvencem, mert váratlan festői kontrasztokat és hosszú tengerparti vezetési élményt kínál. A meglepetés az SS585-ös úton kezdődik, Nápolytól délre, amely a hegyvidéki belső területeken és a Noce-folyó völgyfenekén kanyarog. Hirtelen, a dombok között, váratlan ajándékként tárul elénk a kilátás: a Policastro-öböl mélykék vizének partjára jutunk, ahol a Dino-sziget emelkedik ki fenségesen a tengerből. Ez mindig egy olyan pillanat, ami emlékeztet rá, milyen kiváltságos dolog Olaszországban vezetni” – emelte ki Alessandro Sarro San Nicola, aki az Autotrasporti Sarro Bruno vállalatnál dolgozik.

A partot követően pedig az utazás az SS18-as úton folytatódik Tortorától Falernáig. Itt szinte folyamatos menet közben a látnivaló: strandok, öblök és sziklás részek váltják egymást a tengerparton. Ez az útvonal folyamatos kihívást jelent tapasztalt sofőrök számára, ugyanakkor festői szépséget is nyújt.

Az olasz kamionsofőr szerint leginkább késő tavasz és a kora nyár lehet ideális időszak ennek az útvonalnak a meghódításához. Ilyenkor ugyanis a hőmérséklet tökéletes, a színek élénkek, a tenger nyugodt és mélykék. “Az ideális napszak a késő délelőtt vagy a kora délután. Ilyenkor a fény erős és erőteljes, kiemeli a tenger és a sziklák színeit, és lehetővé teszi, hogy teljes mértékben élvezhesd a tengeri szellőt” – tette hozzá Alessandro Sarro San Nicola.

Indonézia

A kontinentális Európa után következzen egy egzotikusabb, távolibb hely. Indonéziában, Jáva-szigetén található a Rembang–Bangil fizetős út, amely páratlan látványt nyújt azok számára, akik szeretnek elveszni a hegyek látványában.

“Szeretem ezt az útvonalat, mert valahányszor áthaladok rajta, különösen tiszta időben, láthatom a távolban magasodó hegyeket. A levegő frissebbnek érződik, a hangulat nyugodtabb, és egy pillanatra gyönyörködhetek a természet szépségében egy mozgalmas nap közepén. Ez a hegyi kilátás emlékeztet arra, hogy minden hosszú és megerőltető utazás mögött mindig van valami szép, amiért hálásak lehetünk” – jegyezte meg Dika Buda Atmaja, a PT PQ Silicas munkatársa.

Ennek az útnak a szépsége az egyszerűségében rejlik. Nincsen benne semmi túlzottan drámai, vagy bonyolult. Az útvonal mentén feltűnő hegyek látványa minden arra haladó sofőr számára apró ajándéknak tűnik. Arra emlékeztet, hogy a folyamatot is élvezni kell, nemcsak a célt.

India

India a világ egyik legnépesebb országa, ebből kifolyólag rengeteg árut kell megmozgatni. A Mumbai–Nashik között fekvő, mintegy 180 kilométernyi hosszú gyorsforgalmi út ugyancsak a világ egyik legszebb kamionos útvonala.

„Azért különleges ez az út, mert mindenből ad egy kicsit. A nyüzsgő városi forgalomban indulunk el, majd átkelünk a nagy alagúton, és hamarosan dombok és zöld növényzet tárul elénk. Ezután a vezetés már nyugodt és békés élmény. De ennek az utazásnak a legjobb része mindig a Kasara Ghat. Abban a pillanatban, hogy belépek ebbe a szakaszba, teljesen éber maradok, mert a kanyarok, lejtők és emelkedők megfelelő kontrollt igényelnek. Élvezem ezt a részt, mert igazán a kezemben van ilyenkor az irányítás” – hangsúlyozta Jaspreet Singh, a Delhivery Ltd. gépjárművezetője.

Észak-Olaszország

Válogatásunk utolsó állomása ismét Olaszországba invitál, akad ugyanis egy olyan útvonal, amely a szőlőültetvényeken keresztül vezet. Ha valaki Manerba del Garda és Ormea között halad az E70, A33-as, valamint SS28-as úton, akkor akár a szőlőszüret illatát is érezheti valaki vezetés közben.

“Ez az útvonal gyönyörű tavasszal, amikor a rétek elkezdenek élénkzölddé válni és ugyanilyen gyönyörű ősszel, amikor az Oltrepò Pavese dombjai mellett állsz, miközben ezernyi színben fürdenek. Ősszel, az Asti és Langhe közötti útvonalon, a szőlőültetvények és falvak között haladva élvezhetjük a szőlőszüret illatát, egészen Baroloig” – árulta el Carlo Castelli, a Dolci Autotrasporti gépjárművezetője. Onnan pedig a Tanaro-völgyön át lehet eljutni Cevába, ahol egy kőhajtásnyira kerül az ember savonai tengertől. Az SS28-as úton tovább haladba pedig Col di Nava, Bagnasco, Garessio, végül pedig Orema városa következik.

„Néhány óra be- és kirakodás – és egy automatás kávé – után visszatérünk a hegyekbe, éppen időben ahhoz, hogy élvezhessük a naplementét. A Cuneo dombjain keresztül visszafelé teli rakománnyal nehezebb a teherautónak, de a Novello-i emelkedő tetején megpillanthatjuk az Alpokat és az első hórétegeket. Onnan lassan ereszkedünk le az Alba-síkság szőlőültetvényein és mogyoróültetvényein keresztül – ki tudja, mennyi Nutellát gyártanak abból a sok mogyoróból” – tette hozzá Carlo Castelli.

A teherautó vezetés egyik legszebb oldala tehát, hogy számos festői szépségű tájon át vezethet az utunk. Ilyenkor még egy rövid pihenőre való megállás is egészen másképpen hat az érzékszervekre.