A hosszantartó autóbuszos utazás általában fárasztóan hat az emberi testre és ez nem a véletlen műve. A test ilyenkor sokáig mozdulatlan marad, az izmok pedig megfeszülnek különösen a nyak, a váll és a derék tájékán. A hosszan tartó ülés csökkenti a véráramlást, ami fáradtságot, zsibbadást, vagy akár fejfájást is okozhat.

A végtagok menet közben átmozgatása, a nyújtózkodás segíthet enyhíteni ezeket a kellemetlen tüneteket, mivel serkentőleg hat a vérkeringésre és oldja az izomfeszültséget. Persze, ebben nagy segítség lehet, ha az utasteret úgy alakítják ki, hogy jobban elférjünk benne. A most következő két autóbusz felső polcot képvisel a kényelem és komfort tekintetében.

Kényelem a futballistáknak

A Bundesligában játszó 1. FC Heidenheim nemrég olyan Setra S 517 HDH típusú autóbuszt kapott, amit nehéz nem észre venni. A piros fényezés és a feltűnő feliratozás már messziről hirdeti, hogy kinek az autóbusza falja a kilométereket valamilyen fontos cél érdekében. A járművet az edzésekre, vagy futballmeccsekre való utazásokra használják, de akár nagyobb utazásokra is alkalmas, például akkor, amikor edzőtáborba kell utaznia a keretnek.

5 fotó

Az autóbuszon 32 darab állítható fejtámlával és FCH logóval ellátott bőrülés áll rendelkezésre. Ebből is látszik, hogy kissé szellősre sikerült az ülések kiosztása, de ennyi hely bőven elegendő a csapatnak és a cseréknek. A futballisták felkészítése gyakran a buszon történik: akár taktikai utasításokról, akár változtatásokról van szó, jól jöhetnek az ülések felett elhelyezett monitorok, amelyeken rövidfilmek és videók is lejátszható. A hangzásd a Dolby Sound hangrendszer teszi teljessé.

A kényelem fokozása érdekében a jármű fedélzetén kulacstartókkal ellátott asztalok, valamint egy kávéfőzővel felszerelt minikonyha is rendelkezésre áll. Ennek köszönhetően teljes kényelemben tölthetik az utazásra fordított időt a csapat labdarúgói.

Borhűtő a fedélzeten

A német Unser Roter Bus GmbH nemrég vette át a Setra S 531 DT típusú emeletes autóbuszát, amelyben mindössze 48 ülőhely található (alul 32, fent 32) Első hallásra ez kevésnek tűnik, de ahogyan az előző autóbusznál, úgy ennél is a kényelmen és a komforton van a hangsúly. Az extra lábtér csak egyetlen egy elem abból a komfortcsokorból, amit ez az busz nyújt át minden olyan utasnak, aki átlépi az első, vagy a hátsó ajtó küszöbét.

Nem szabad szó nélkül elmenni az alsó szinten található “bisztró” mellett, amely három sörcsappal, négy hűtőszekrénnyel, sütővel, mikrohullámú sütővel, mosogatógéppel és borhűtővel is fel van szerelve. A hátsó ajtónál még egy mosdó is rendelkezésre áll, ami erősen indokolt ott, ahol sört is felszolgálnak.

Azt is fontos kiemelni, hogyha valaki úgy száll fel a buszra, hogy nem töltötte fel az okostelefonját, akkor nem sokat kell várnia arra, hogy kicsit szörfölhessen a világhálón: az üléspároknál USB-töltők állnak rendelkezésre, de ugyancsak az unaloműzést szolgálják a kis monitorok, amelyeket az ülések háttámlájában helyeztek el. Így mindenki olyan filmet, vagy sorozatot nézhet az utazás ideje alatt, amilyet csak akar.

