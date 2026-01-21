A közlekedők általában nem szívesen találkoznak a forgalomban egy kukásautóval, ugyanis az rendre feltartja a forgalmat, megállásra vagy kerülésre kényszerít. Szerepük jellegéből adódóan potenciális veszélyforrások: gyakran megáll, elindul, járművek haladnak el közvetlenül mellette, ráadásul emberek is sertepertélnek a környékén az úttesten.

Ettől függetlenül ebben a szegmensben is szempont, hogy amennyire csak lehet, biztonságos járművek szülessenek, az Euro NCAP pedig ezt is vizsgálja. Nemrég a Scania L-sorozatának kukásautós felépítményes verzióját vetették alá alapos vizsgálatnak, melynek végén ötcsillagos értékelést kapott. A 270 kW (367 LE) teljesítményű, ebben a formájában majdnem húsz tonnás elektromos jármű kiemelkedett a vezetési biztonság (87 százalék), valamint az ütközéselkerülés (92 százalék) terén.

A remek eredmény nagyban köszönhető a gazdag vezetéstámogató-kínálatnak, melyek segíti a sofőr dolgát a gyakori megállások utáni elindulásoknál. Az Euro NCAP kiemelte például a GPS-alapú sebességkorlátozást, mely lehetővé teszi, hogy egy előre behatárolt területen ne lehessen bizonyos tempónál gyorsabban menni a kukásautóval. Dicsérték az ajtónyitás-figyelmeztetőt is, mely a kerékpárosok miatt is szól.

A Scania L-sorozat alacsonyabb építésű fülkéje is sokat nyomott a latba, ugyanis a jármű előtt így sokkal kisebb a holttér, ami szintén pozitívum városi környezetben. Szintén holttércsökkentő megoldás a hagyományos tükrök helyett használt kamerás visszapillantó, míg a gyalogos- és kerékpárosvédelmet az automata vészfék javítja, mely kanyarokban is figyel a belső íven közlekedőkre.