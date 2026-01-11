Olvasónk igazi gyöngyszemre bukkant, amikor a napokban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sárazsadányban járt, ahol két buszmegálló esetében is elmondható, hogy a tömegközlekedés a nap 24 órájában a helyiek rendelkezésére áll (és itt az „áll” szó szerint értendő). A 3801-es út mentén található megállókat úgy csinosították ki, hogy azok a legendás Ikarus 266 stílusát idézzék.

A kezdeményezés egészen friss, ugyanis a tavaly augusztusi Google Utcaképen még nyoma sincs a kreatív Volán-megállónak. A helyiek Facebook-bejegyzései alapján valamikor szeptember első felében adhatták át az új „buszokat”, amelyek „Kőbusz” névvel és „BAZ 01” típusjelzéssel, valamint „SZS-3942” rendszámmal csalnak mosolyt a községben élők arcára. Ezek közül a rendszám szorul némi magyarázatra: a 3942 a település postai irányítószámát jelöli.

Az utasok, a vásárlók és a nagyvilág szolgálatában – az Ikarus 266 története A 200-as típuscsalád egyik ismert tagjaként csaknem 6700 darab készült az Ikarus 266-ból 1972 és 1990 között az Ikarus székesfehérvári üzemében. Onnan a legyártott buszok a világ olyan távoli pontjaira is eljutottak, mint Kína, az NDK, Tanzánia vagy Venezuela. Összesen 81 főt lehetett szállítani az alig 11 méter hosszú, szóló kivitelű autóbusszal. Hajtásáról a Rába D 2156 HM6U dízelmotor gondoskodott, melyet eleinte 5+1, később 6+1 fokozatú mechanikus sebességváltóval párosítottak. Bemutatkozása után mintegy 5000 darab állt forgalomba a hazai Volán-társaságoknál, és onnantól fogva a 266-os negyed évszázadon át a helyközi közlekedés meghatározó típusa volt. (Testvértípusaként az Ikarus 255-öt vetették be a távolsági járatokon.) A képre kattintva galéria nyílik: 11 fotó A korszerűbb 260-asokra 1982-ben kezdték el lecserélni, mégis sok településen még a 2010-es évek első felében is közlekedett. A tömegközlekedésben aktívan részt vevő, utolsó példány műszaki vizsgája 2017 májusában járt le, addig az Észak-magyarországi Közlekedési Központ kötelékében szolgált. A Fortepan korabeli fotói alapján egészen sokoldalú utat járt be itthon az Ikarus 266, amely funkcionált budapesti mozgó ABC-ként, de iskolás gyerekeket is szállítottak vele.

Néhány héten belül kiderült az is, hogy ki áll a színes buszmegállók mögött. Rutkai Róbert falugondnok – akivel a Boon.hu közölt terjedelmes interjút – elmondta, ezúttal is az motiválta, hogy szebbé tegye az alig több mint kétszáz lakosú kisközséget. A fiatal férfi korábban a vendéglátóiparban dolgozott, egy Amszterdam és Budapest között közlekedő hajón szolgált komornyikként, itt ismerte meg a virginiai feleségét is.

Rutkait 2021-ben kérték fel falugondnoknak, az Ikarus stílusú megálló ötlete pedig 2024 őszén merült fel benne, amikor nagyon is aktuálissá vált, hogy a korábbi, szebb napokat is látott bádogbódékat korszerűbb esőbeállókra cseréljék. Miután megrajzolta az elképzelését, Sárazsadány polgármestere csak annyit mondott: „Remek, csináld meg!”

„Itt ez a szerethető kistelepülés, és lehet valamit vele kezdeni. Miután itt semmilyen út nem megy keresztül, ez az objektum, a két buszmegálló bódé az, ami felhívja ránk a figyelmet. Különben semmi nem látszik a falunkból a nagyvilág felé” – magyarázta Rutkai. „Ez egy installáció, ami szándékom szerint üzenettel bír. Az arra hajtó autósoknak, még a buszsofőröknek is tetszik, hüvelykujjal lájkolták!” – folytatta, hozzátéve, hogy az új megállók az emberekben nosztalgikus érzéseket ébresztenek, de a gyerekeket is magukkal ragadták.

