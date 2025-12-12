Szombattól indul a Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot biztosító, új 223E jelzésű metróbuszjárat – tudatta pénteki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az új szolgáltatás célja, hogy a pesterzsébetiek kényelmesebben, akár tíz perccel rövidebb menetidővel, átszállás nélkül jussanak el a belvárosba, valamint a 3-as és a 4-es metróvonalhoz.

Az új járat akár több mint 60 ezer dél-pesti és pesterzsébeti lakos számára kínálhat vonzó tömegközlekedési alternatívát. A járat hétköznapokon sűrűbben indul, csúcsidőben 4-6, napközben 10 percenként, továbbá az üzemideje is meghosszabbodik, így ezentúl mindennap körülbelül 4:30-tól egészen 23:50-ig közlekedik majd.

A fejlesztés keretében a 223E jelzésű busz a Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig. A járat a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé. Hozzá a BKK új buszsávot alakított ki a Boráros tér és a Bakáts utca között, a belvárosi szakaszon – többek között a Kálvin térén és a Ferenc körúton – pedig új, kényelmesebb megállókat létesített.

A jövőben több, hasonló elven működő gyorsjárat is indulhat a főváros más külső kerületeiből is.