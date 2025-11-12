Még februárban jelentették be, hogy metróbuszok indulnak Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az elmúlt fél évben adatalapú elemzésekkel értékelte Budapest közösségi közlekedésének hatékonyságát, ennek alapján olyan városrészeket azonosított, ahol az eddigieknél gyorsabb és sűrűbb buszfolyosókat lehet kialakítani.

A 223E metróbusz segítségével több mint 100 ezer budapesti juthat el a város központjába: ez a járat a mai Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig, majd a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakít ki a Boráros tér és a Bakáts utca között, valamint új megállókat létesít a belvárosi szakaszon, többek között a Kálvin téren és a Ferenc körúton. A metróbusz naponta kb. 4:30-tól egészen 23:50-ig közlekedik majd.

A BKK azon dolgozik, hogy több, hasonló elven működő gyorsjárat is indulhasson a főváros más külső kerületeiből is.