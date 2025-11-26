Az Európai Unió 70,3 millió euróval (27 milliárd forint) támogatja a HDV-E projektet, amely megawattos teljesítményű, határokon átnyúló töltőinfrastruktúra kiépítését célozza az elektromos tehergépjárművek számára.

A megawattos töltési technológia az elektromos teherautók számára olyan töltési időt, hatótávot és üzemeltetési költségszintet tesz elérhetővé, ami valódi alternatívává emeli őket a dízelüzemű járművekkel szemben.

A projekt ütemezése szerint 2028 őszéig Európa legfontosabb közlekedési folyosóin 330 nagy teljesítményű, legalább 1 megawatt kapacitású MCS-töltőpont létesül. A hálózat 55 stratégiai helyszínt ölel fel Németországtól és Ausztriától kezdve Spanyolországon és Franciaországon át egészen Svédországig, Lengyelországig és Magyarországig.

Minden állomáson legalább négy töltőpont működik majd, a szolgáltatás pedig a nap 24 órájában elérhető lesz, egyszerű fizetési megoldásokkal és roamingtámogatással.