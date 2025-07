Az ország eddigi talán legmodernebb, 195 kW teljesítmény leadására képes elektromosautó-töltőjét helyezték üzembe július 25-én a budaörsi Auchan áruház parkolójában. A MOON által forgalmazott töltőberendezés a legmodernebb technológiát képviseli a fenntartható és költséghatékony elektromos töltés terén.

A felhasználók számára most hat hónapos tesztidőszak áll rendelkezésre a töltő használatára, ezalatt az e-mobilitás szolgáltató Mobiliti is hasznos információkkal gazdagodik a berendezés további működtetését illetően.

A töltés egy hónapon keresztül, azaz 2025. augusztus 31-ig bruttó 150 Ft/kWh kedvezményes áron vehető igénybe.

Ez az ár egyébként valóban nem rossz, hiszen itthon jellemzően az alacsonyabb teljesítményű – így több időt igénybe vevő – töltésért kell 150-160 forintot fizetni kW-óránként.

A készülék különlegessége, hogy nemcsak gyorstöltőként funkcionál, hanem beépített akkumulátora révén energiatárolóként is működik, így garantálva a stabilan magas töltési teljesítményt, a rövidebb töltési időt, vagyis végeredményben a kevesebb várakozást – olvasható a cég közleményében.

Mire jó a 195 kW-os töltő? Ez a közel 200 kW már megközelíti a Tesla legújabb, V4-es Superchargerének teljesítményét, amely 250 kW-os. Az E.ON-nak van itthon 300 kW-os töltője, de csak néhány helyen: ezek tarifája 299 Ft/kWh. Egy átlagos elektromos autót (60 kWh akkumulátorral) 7 kW-os töltőponton (mondjuk egy otthoni töltőn) durván 8 óra alatt lehet feltölteni. Ugyanezt az autót egy 22 kW-os töltő 2 óra 25 perc alatt tölti fel teljesen, egy 195 kW-os töltő pedig 25 perc alatt, de a 80%-hoz 17-20 perc is elég.

A töltő Battery-to-Grid funkciója révén kétirányú működésre is képes, vagyis nemcsak a járművek töltését szolgálja ki, hanem csúcsterhelési időszakokban képes a felesleges energiát a villamosenergia-hálózatba is visszatáplálni, annak stabilitása érdekében. Az akkumulátor segítségével tehát a rendszer képes egyenletesebbé és megbízhatóbbá tenni a hálózati terhelést, sőt a töltőkészülék akár egy kisebb áramingadozás esetén is képes tovább működni.

Mivel az energiatárolásnak köszönhetően a töltő kevésbé terheli a hálózatot, így akár olyan helyszínen is gond nélkül telepíthető, ahol a hálózati kapacitás korlátozott, vagy a helyi hálózat nem tudná kiszolgálni a nagy teljesítményű töltést.

Az MVM Mobiliti szolgáltatási körében lévő új töltő fenntartható működést biztosít, amely mögé a Porsche Hungaria elektromobilitásért felelős divíziója is beállt.