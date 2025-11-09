A Volkswagen Group Logistics hatalmas, központi szereplő a Volkswagen-konszern működésében. 800 alkalmazottal napi 200 millió alkatrész és 43 ezer darab jármű mozgatását végzik el világszerte. A Wolfsburg-i székhelyű cég úgy döntött, hogy az MAN Truck&Bus vállalattal közösen zöldíteni fogja a közúti áruszállítást, ennek érdekében a napokban olyan rendezvényt hozott össze Münchenben, amelyen a töltőállomások üzemeltetői, a logisztikai vállalatok vezetői, valamint az érdeklődök bepillantást nyerhettek az e-teherautók üzemeltetésébe.
“A goTozero impact logistics a fenntartható technológiákra és energiahordozókra összpontosít, mint a klímavédelem legfontosabb eszközeire. Különösen a szárazföldi szállításban a dízel teherautók CO₂-kibocsátása a szállítási teljesítményhez képest rendkívül magas. Ezért tartjuk az akkumulátoros elektromos járműveket a legalkalmasabb technológiának egy környezetbarátabb haszongépjármű-flotta kialakításához. A csoporton belüli és partnereinkkel való együttműködés elengedhetetlen: közös célunk a klíma védelme és az erőforrások megőrzése” – jegyezte meg Simon Motter, a Volkswagen Group Logistics vezetője.
A Volkswagen-konszern jelentős tényező logiszitkai szempontból, hiszen mintegy 8500 beszállítója van és összesen 4,7 millió jármű kiszállítását végzik el világszerte közúton, vasúton és hajón. Éppen ezért komoly siker lenne, ha a vállalat a szállításait csökkenő karbonlábnyom mellett tudná végrehajtani a VW Group Logistics első embere szerint.
Milyen teherautókra van szükség az autóipari szállításoknál? Kevéssé ismert tény, de ebben az iparágban olyan félpótkocsikra van szükség, amelyek legalább három méteres belmagassággal rendelkeznek. A karosszériaelemek és más főegységek sok helyet igényelnek. Mindez magával vonja az alacsony kapcsolási magasságot, amely az MAN eTGX Ultra Lowliner esetében 950 mm.
Az MAN elektromos teherautók 2025 óta több mint ötmillió kilométert tettek meg a nagy európai logisztikai szolgáltatók flottáiban. Ezen járművek moduláris akkumulátor-technológiával készülnek, ami lehetővé teszi, hogy az üzemeltetők megtalálják az egyensúlyt a hatótáv és a hasznos teherbírás között. A gyártó szerint ezek a teherautók az összes alkalmazás mintegy 80 százalékát képesek lefedni.
Mi segítheti az e-teherautók elterjedését? “Németországban 2031-ig meghosszabbították a zéró kibocsátású teherautók útdíjmentességét. Ez egy fontos jelzés, de a kis- és közepes vállalkozásoknak több támogatást kapniuk finanszírozási programok formájában. A töltőinfrastruktúra bővítése terén is nagyobb lendületre van szükség a gyorsabb engedélyeztetési eljárások által. Fontos, hogy a gazdaságilag stabil, de nem túlságosan tőkeerős vállalkozások is átálhassanak a zöld mobilitásra” – hangsúlyozta Friedrich Baumann, az MAN értékesítési és ügyfélmegoldásokért felelős igazgatósági tagja. Az MAN Truck&Bus eddig közel ezer elektromos teherautó legyártására kapott megrendelést.