2017-ben olyan autóbusz bukkant fel a Gambler 500-as versenyen, amelynek láttán alighanem az őrültebb járgányokat ismerő rajongók is csak dörzsölték a szemüket. Egy baráti társaság ugyanis egy Ikarus-Crown 286-ossal állt rajthoz az Oregon államban, amely finoman szólva sem hasonlított az eredeti gyári állapotra. Ezt a versenyt eredetileg 2014-ben rendezték meg először. A megmérettetésen egyetlen fontos követelmény van: a járműre, amivel versenyezni kíván valaki, nem lehet többet költeni 500 dollárnál, ami átszámítva körülbelül 160 ezer forintot jelent.

Persze, aligha hihető, hogy a szóban forgó Ikarus 286-os megfelelt volna ennek a feltételnek, hiszen csak a három tengelyére szerelt off-road abroncs értéke is már meghaladja a kiírásban szereplő összeget, de úgy tűnik, hogy erre nem igazán fordítottak gondot. A Gambler 500-as valódi célja azonban nem a győzelem, hanem a környezet megtisztítása az elhagyott roncsoktól, hulladékoktól. A verseny nem hagyományos pályán zajlik, hanem GPS-koordináták alapján kell navigálni, gyakran off-road terepen. Az esemény központja gyakran „Gamblertown”-ként emlegetett táborhely, ahol bulik, kiállítások és közösségi programok zajlanak.

A 2017-es esztendőben sikeresen beértek az Ikarus 286-ossal a célba. Jelenlegi sorsa azonban ismeretlen. Emlékét azonban tökéletesen örzik az alábbi videófelvételek.

Észak-Amerika egykoron a magyar buszok egyik fontos felvevő piaca volt. Az Ikarus a 286-os típussal vetette it meg a lábát, amely lényegében a 280-as modell tengerentúli igények alapján átalakított változata volt. Később a NABI márkanéven hódítottak a magyar fejlesztésű autóbuszok az USÁ-ban. A 286-osok azonban talán nem jutottak volna el az Egyesült Államokba, ha McDonnell Douglas cég nem próbálkozott volna éveken át Magyarországon a repülőgépek eladásával.

6 fotó

Mivel akkor még hazánkban szocialista berendezkedés volt, ezért szükség volt az itt eladott áruk ellentételezése az Egyesült Államokkal szemben. A McDonnel Douglas figyelme az Ikarusra terelődött, amely megszervezte a 286-os bemutatóját Los Angelesben. Az Ikarus ottani partnere kezdetben a Crown Coach lett, amellyel 1978-ban írtak alá megállapodást a magyar gyártó képviselői. A Buy American Act miatt csak úgy lehetett az USÁ-ban értékesíteni, ha ott szerelik össze a buszokat, ezért volt szüksége az Ikarusnak egy ottani partnerre.

A csuklós típus a magyar változatoknál lényegesen jobb kialakításban, szélesebb ajtókkal, sötétített ablakokkal és gyakran mozgássérült-lifttel készült. Az amerikai közlekedési vállalatok 17, valamint 18 méteres hosszúságban, kettő- és háromajtós kivitelben vásároltak belőle. A típusból természetesen városi kivitelt is értékesítettek, valamint 1982-ben egy 238-as típusszámot viselő szóló autóbuszt is bemutattak a tengerentúlon, azonban ennek nem lett nagy sikere. Az Ikarus 286-osból azonban egészen nagy mennyiséget, közel 600 darabot sikerült az USÁ-ban értékesíteni.