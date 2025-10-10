A Neoplan Skyliner nemcsak négy méteres magasságával tűnik ki, hanem aerodinamikus formatervével is felhívja magára a figyelmet. A siker évtizedekben mérhető, hiszen a modell eredetileg 1967-ben mutatkozott be és azóta több mint 5500 példányt adtak el belőle világszerte. A Skyliner vásárlói között van a NASA, de a legendás együttes, a Kelly Family és gazdag arab olajsejkek is előszeretettel vettek ebből a típusból.

A brüsszeli Busworldön nemrég egy olyan változat mutatkozott be, amely Konrad Auwärter előtt tiszteleg. Az idén 85. születésnapját ünneplő szakember eredetileg 15 éves korában kezdte pályafutását autószerelő tanoncként az Auwärter autóbuszépítő családi vállalkozásban. (A céget korábban édesapja, Gottlob Auwärter alapította.) Később mérnöknek tanult Hamburgban és diplomamunkájában dolgozta ki a 12 méter hosszú emeletes buszok közúti alkalmazásának lehetőségeit. A “Do-Bus” koncepció 1964-ben született meg és ez tekinthető a Skyliner ősének is. A jelenlegi verzióhoz azonban jobban hasonlított a már kifejezetten turistabusznak tervezett Do-Lux prototípusa, amelyről 1967-ben rántották le a leplet.

Zárójelben megjegyzendő, hogy bár a családi vállalkozás sokáig Gottlob Auwärter GmbH néven működött, a Neoplan márkanevet 1953-ban vezették be, hogy autóbuszaik egy jól hangzó, könnyen azonosítható márkanévvel kerülhessenek forgalomba.

7 fotó

Unikális megjelenés

A Neoplan a legendás tervező nevével fémjelzett kiadást mutatott be, amely a háromtengelyes változatra épül. Konrad Auwärter aláírása az autóbusz oldaláról is visszaköszön. A vállalat igyekezett a lehető legexkluzívabb kiadást összehozni. Mindössze 30 darab készül a limitált szériából, amelynek többsége nagy valószínűséggel német üzemeltetőknél fog landolni. Az autóbusz megjelenését még különlegesebbé teszi az alumínium és a krémszín párosítása, valamint a korabeli stílust idéző típusfelirat, amely a Skyliner két oldalán, az övvonal alatt jelenik meg a karosszérián.

Az alumínium színét idéző fényezés nem a véletlen műve, hiszen az első generációs Neoplan Skylinernél pontosan ilyen színű, alumínium oldalpanelekkel borították az alsó és a felső szint közötti részt. Nemcsak a külső, hanem a belső is meglehetősen exkluzívra sikerült. Alapvetően a Skyliner napjainkban 83, illetve akár 96 ülőhellyel is készülhet (Skyliner Express). Csomagtere pedig akár a 11 köbmétert is elérheti, ami kiváló értéknek számít az emeletes távolsági buszok szegmensében. Az üléskiosztás a megrendelő kérésre alakul, így nemcsak sűrűbb, hanem szellősebb utastér is kérhető. Az alsó szinten pedig akár két kerekesszékeseknek fenntartott hely is kialakítható.

Gazdag felszereltség

Ezen az autóbuszon a második ajtóval szemben L-alakú konyha kapott helyet, de mosdókagylóval ellátott WC kabin is rendelkezésre áll az autóbuszon. Alul, az egymással szembe fordított ülések közé pohártartós asztalok kerültek, így az itt utazóknak akár a étkezésre is lehetőségük van. A felső szintet a laminált padlóra emlékeztető csúszásmentes borítás, a közlekedőfolyosón elhelyezett padlószőnyeg, valamint a LED-világítás varázsolja otthonossá. A közlekedőfolyosó felett elhelyezett panoráma üvegek több természetes fényt engednek be az utastérbe napközben, ami tovább növeli a tágasságérzetet.

Konrad Auwärter és munkássága a mai napig szorosan összefonódik prémium márkánkkal, a Neoplannal. Valamennyi MAN és Neoplan dolgozó nevében szeretnék neki gratulálni az 85. születésnapja alkalmából ezzel a különleges, egyedi, limitált szériás modellel. A Neoplan és a Skyliner története elképzelhetetlen lenne az ő szakértelme és a járművek iránti szenvedélye nélkül” – jegyezte meg az autóbusz kapcsán Heinz Kiess, az MAN Truck&Bus busz marketingért felelős vezetője.

A Neoplan 2001 óta van az MAN Truck&Bus tulajdonában. Aki szeretné, az a korábban gyártott és fejlesztett Auwärter és Neoplan autóbuszokat is megtekintheti az erre a célra létrehozott múzeumban.