A hivatásos sofőrök tudják, sok más közlekedőnek is meglehet, de minden bizonnyal bőven akadnak olyanok is, akiknek gőze sincs, de legalábbis nem egyértelmű, miért is vannak a különböző teherautók, kamionok, buszok, mezőgazdasági gépek hátulján sebességkorlátozásos táblákat mímelő matricák. Megmagyarázzuk!

Világszerte, így hazánkban is alapvetően az államok hatásköre, hogy közútjaikon milyen megengedett legnagyobb sebességeket alkalmaznak, ahogy az is, hogy különböző járműkategóriákra tovább szabályozzák-e a kérdést.

Magyarországon az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közlekedés szabályairól, közismert nevén a KRESZ 26. §-a rendelkezik erről az alábbiak szerint (kivonatolva, kerékpárok, segédmotorok és egyebek nélkül):

Megengedett sebességek különböző járműkategóriákra Személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival autópályán 130, autóúton 110, lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra, míg lakott területen 50 km/óra. Autóbusszal autópályán 100, lakott területen kívül, egyéb úton 70, lakott területen 50 km/óra a megengedett maximum Egyéb gépjárművel, valamint gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel, azaz például a teherautókkal, kamionokkal autópályán legfeljebb 80 km/órával, lakott területen kívül egyéb úton 70 km/órával, lakott területen 50 km/órával szabad haladni. A mezőgazdasági vontatóval, valamint mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel 40 km/óra, ún. lassú járművel és ilyen járműszerelvénnyel 25 km/óra, pótkocsinak nem minősülő, fék nélküli vontatmányt (mezőgazdasági vagy ipari munkagépet) vontató mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel 15 km/óra a csúcs akárhol.

A feljebb említett matricákon a maximumtól eltérő, korlátozás alá első járműkategóriák saját értékei jeleníthetők meg a többi – gyorsabb – közlekedő tájékoztatására, hogy azok tudják, az adott jármű már biztosan nem mehet gyorsabban, ennek fényében előzhető, ha van rá lehetőség. A fentiek alapján például egy teherautón a 80-as és 70-es, azaz autópályás és a lakott területen kívüli egyéb utakra vonatkozó legnagyobb megengedett sebességet, míg egy traktoron (mezőgazdasági vontató) a 40-es értéket logikus feltüntetni.

A valóságban persze ennél jóval tarkább matricagyűjteményekkel is találkozhatunk, ennek magyarázata az, hogy a sebességkorlátok országonként eltérhetnek, a külföldi utakon is megforduló a tehergépjárművekre, autóbuszokra pedig a sofőrök/üzemeltetők szépen felrakják a máshol érvényes számokkal készült matricákat is.

Míg hazánkban ezek használata nem kötelező, engedély nélkül beszerezhetők bármilyen autós boltban, vannak országok, ahol viszont előírás a meglétük, hiányuk bírsággal járhat, így biztos, ami biztos alapon kerülnek fel a különböző számok, akár fél tucat matrica is.

Hogy mennyit segít a többi közlekedőnek a négy-öt, akár 40-től 90-ig tízesével növekvő értékekkel „kitapétázott” felület, van-e így értelme a dolognak, mindenki döntse el maga.