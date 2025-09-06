Az MAN Truck&Bus eddig közel 200 darab elektromos teherautót adott át tesztelésre olyan neves logisztikai cégek számára, mint a DB Schenker, Dachser, Duvenbeck, vagy Dräxlmaier.

Ezek a járművek együttesen immáron több mint ötmillió kilométert tettek meg az átadás óta. Mivel ezek teljes egészében zöld árammal kerültek feltöltésre a napi használat során, így elmondható, hogy összesen 3600 tonnányi szén-dioxid kibocsátástól óvták meg a bolygót, eddig. A bajor gyártó tájékoztatása szerint a tesztflotta átlagos energia-felhasználása 90 kWh/100 km körül alakult.

Amennyiben figyelembe vesszük, hogy az MAN Truck&Bus 1,2 millió kilométeres futásteljesítménnyel számol az elektromos teherautói esetében a teljes élettartam esetében, úgy elmondható, hogy a szóban forgó járművek összesen 172 ezer tonnányi szén-dioxid kibocsátástól óvják meg a Föld légkörét, ami annyi, mint egy 32 ezer fős német város éves, átlagos szén-dioxid kibocsátása.

5 fotó

„A fuvarozók által megtett ötmillió kilométer jól bizonyítja, hogy ezek a teherautók remekül helyt állnak a mindennapokban legyen szó autóipari, faipari, vagy élelmiszeripari megrendelések teljesítéséről. Az új nehéz teherbírású teherautók sorozatgyártásának elindításával üzemeltetőinknek a lehető legjobb megoldásokat kínáljuk a fenntartható közúti árufuvarozás megvalósításának érdekében” – jegyezte meg Friedrich Baumann, az MAN Truck&Bus értékesítési részlegének vezetője.

A Vezess által a nyáron tesztelt eTGX és eTGS modellek szériagyártása júniusban indult el az MAN Truck&Bus müncheni gyárában. A bajor cégnek jelenleg 800 elektromos teherautóra van megrendelése, de célul tűzték ki, hogy még az idén elérjék az ezres darabszámot. A tavalyi évhez képest az MAN elektromos teherautóra 238 százalékkal nagyobb kereslet mutatkozik. A müncheni gyárban ugyanakkor továbbra is egy gyártószalagon készülnek a dízeles, valamint az elektromos hajtású változatok.