A Paccar jelentős szereplőnek számít mind az észak-amerikai, mind pedig az európai piacon. Az amerikai cég ugyanis olyan legendás márkákat tudhat magáénak, mint a Kenworth, vagy a Peterbilt. Sőt, a konszern érdekeltségébe tartozik a holland DAF is. A Trump-adminisztráció korábban bejelentett vámjai alaposan kibabrálhatnak a tradicionális teherautógyártókkal, már most súlyos veszteséggel kell szembenézniük.

A cégcsoport 75 millió dolláros veszteséget szenvedett el a harmadik negyedévben. Ez az összeg ugyanakkor még változat, mivel az amerikai elnök azt tervezi, hogy 50 százalékos vámot vet ki a rézimportra.

De, hogy lehet, hogy egy amerikai márka is elszenvedi a szankciók és a vámok hatásait? Nos, mindez annak köszönhető, hogy bár az USA-ban működő üzemeltetők számára gyártott teherautók 90 százalékát az Egyesült Államokban szerelik össze, ennek ellenére az alkatrészek és főegységek jelentős része olyan üzemekből érkeznek, amelyek Európában, Kanadában, Mexikóban, vagy Dél-Amerikában működnek. Ez azt jelenti, hogy minden egyes importált termék esetében az a büntető vám mérvadó, ami éppen egy országgal, vagy gazdasági tömbbel szemben fennáll.

A Paccar – és több más helyi gyártó – küzd a kialakult helyzettel, éppen ezért már eljuttatták kifogásaikat a közepes és nehéz kategóriás teherautók alkatrész importjával kapcsolatos helyzettel kapcsolatban az amerikai kormányzatnak. Aggódnak a jövőjükért, ami miatt egyértelműen a korábban bevezetett gazdasági szankciókat teszik felelőssé.

Az érintett teherautógyártóknak reményt adhat, hogy a kérdésben a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság korábban számukra kedvező döntést hozott, ám azzal szemben az amerikai kormányzat fellebbezést nyújtott be. Egy szövetségi bíróság emiatt pedig a döntés felfüggesztését írta elő, ami azt jelenti, hogy egyelőre az alkatrészek és főegységek szempontjából továbbra is alkalmazni kell a büntető vámokat.

Hogyan hatnak a vámok az amerikai csőrösök áraira? Az említett Kenworth és Peterbilt esetében a bruttó árrés a korábbi 15-ről 8,7 %-ra esett vissza. A cégcsoport emellett 9100 darabbal kevesebb teherautót adott el az USÁ-ban, ami húsbavágó veszteségnek tekinthető. Amennyiben ez az állapot nem oldódik meg, úgy több, mint valószínű, hogy átmenetileg komoly gondokat okozhat a Paccar számára. Hasonló problémákkal korábban a Kamaznak kellett szembenéznie az EU-s szankciók miatt.