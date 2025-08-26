Egy Budapesten közlekedő, 18 méter hosszú, Mercedes-Benz Citaro C2G típusú csuklós autóbusz közel 150 embert tud elszállítani. A legújabb Volvo BZRT autóbusz azonban még ennél is több, mintegy 250 fő szállítására alkalmas. A különbség érthető, hiszen utóbbi dupla csuklós. Az ilyen kialakítású autóbuszok pedig nagy népszerűségnek örvendenek Dél-Amerikában.

Dupla csuklós autóbuszokat használnak többek között a kolumbiai Bogotában vagy a brazíliai São Paulóban, illetve Rio de Janeiróban. Ezen a földrészen a Scania és a Volvo hagyományosan régóta fontos szereplőnek számít, de az utóbbi években az olyan kínai gyártók is sikeresen vetették meg a lábukat, mint például a BYD. A dupla csuklós autóbuszokat többnyire a forgalomtól elzárt területen, az úgynevezett expressz buszhálózatokon (BRT) üzemeltetik, mivel jóval olcsóbb alternatívát jelentenek a kötött pályás, nagy utaskapacitással rendelkező járművekkel szemben.

Nem valószínű, hogy csökkenne az ilyen buszok népszerűsége a közeljövőben, és erre jó példa a brazíliai Goiânia városa, amelyben – a vonzáskörzetet is beleértve – havonta 12 milliónyi ember vesz részt a tömegközlekedésben. Az előrejelzések szerint ez a következő években 17 millióra duzzadhat. Az itteni BRT-hálózat kelet-nyugati, illetve észak-déli folyósókból áll, teljes hossza meghaladja az 50 kilométert. A hálózat több mint 50 megállóhellyel rendelkezik és átszállási lehetőséget biztosít olyan környékbeli városok felé, mint például Trindade, Goianira és Senador Canedo.

A város összesen 21 darab Volvo BZRT autóbuszt rendelt, amelyből 16 darab szimpla, 5 pedig dupla csuklós változat. Az új buszok a BRT-hálózat észak-nyugati részén fognak forgalomba állni. Valamennyi autóbuszt kétoldali utasajtókkal, akadálymentesített és légkondicionált utastérrel fogják ellátni. Az újdonságokat a Volvo Dinamikus Kormányzásával (VDS) látják el, amely nagy sebességnél is segít megőrizni az autóbuszok stabilitását. Fontos előnye, hogy segít csökkenteni a gépjárművezető izom- és ízületi terhelését. Bizonyos manővereknél akár 70 százalékkal kisebb erőkifejtés is elegendő lehet a kormányzásánál.

A Volvo BZRT autóbuszokat emellett már a márka Biztonságos Zóna szolgáltatásával is ellátják, ami biztosítja, hogy az üzemeltető egyes városrészeken vagy zónákban olyan sebességhatárokat állítson be az autóbuszok esetében, amelyeket a fedélzeti elektronika egyáltalán nem enged átlépni. Az autóbuszokat emellett holttérfigyelő rendszerrel is ellátják: a külső kamerák és érzékelők támogatják a gépjárművezetőket a veszélyeztetett úthasználók (pl. gyalogosok, biciklisek) időben történő felismerésében.

Az elektromos dupla csuklós Volvo BZRT hajtásáról két darab, egyenként 272 lóerős (200 kW) villanymotor gondoskodik. Alvázukba maximum nyolc darab akkumulátor szerelhető be, amelyek együttesen 720 kWh-os kapacitást tesznek lehetővé. Töltésük pedig 2-4 órát vehet igénybe 250 kW-os DC-töltő használatával.

A 28 méter hosszú, dupla csuklós, valamint a szimpla csuklós Volvo BZRT autóbuszokat Brazíliában, Curitibában gyártják május óta.