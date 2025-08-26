Egy Budapesten közlekedő, 18 méter hosszú, Mercedes-Benz Citaro C2G típusú csuklós autóbusz közel 150 embert tud elszállítani. A legújabb Volvo BZRT autóbusz azonban még ennél is több, mintegy 250 fő szállítására alkalmas. A különbség érthető, hiszen utóbbi dupla csuklós. Az ilyen kialakítású autóbuszok pedig nagy népszerűségnek örvendenek Dél-Amerikában. 

Dupla csuklós autóbuszokat használnak többek között a kolumbiai Bogotában vagy a brazíliai São Paulóban, illetve Rio de Janeiróban. Ezen a földrészen a Scania és a Volvo hagyományosan régóta fontos szereplőnek számít, de az utóbbi években az olyan kínai gyártók is sikeresen vetették meg a lábukat, mint például a BYD. A dupla csuklós autóbuszokat többnyire a forgalomtól elzárt területen, az úgynevezett expressz buszhálózatokon (BRT) üzemeltetik, mivel jóval olcsóbb alternatívát jelentenek a kötött pályás, nagy utaskapacitással rendelkező járművekkel szemben. 

Ez a busz egy villamosnyi embert tud elszállítani 1

Nem valószínű, hogy csökkenne az ilyen buszok népszerűsége a közeljövőben, és erre jó példa a brazíliai Goiânia városa, amelyben – a vonzáskörzetet is beleértve – havonta 12 milliónyi ember vesz részt a tömegközlekedésben. Az előrejelzések szerint ez a következő években 17 millióra duzzadhat. Az itteni BRT-hálózat kelet-nyugati, illetve észak-déli folyósókból áll, teljes hossza meghaladja az 50 kilométert. A hálózat több mint 50 megállóhellyel rendelkezik és átszállási lehetőséget biztosít olyan környékbeli városok felé, mint például Trindade, Goianira és Senador Canedo. 

A város összesen 21 darab Volvo BZRT autóbuszt rendelt, amelyből 16 darab szimpla, 5 pedig dupla csuklós változat. Az új buszok a BRT-hálózat észak-nyugati részén fognak forgalomba állni. Valamennyi autóbuszt kétoldali utasajtókkal, akadálymentesített és légkondicionált utastérrel fogják ellátni. Az újdonságokat a Volvo Dinamikus Kormányzásával (VDS) látják el, amely nagy sebességnél is segít megőrizni az autóbuszok stabilitását. Fontos előnye, hogy segít csökkenteni a gépjárművezető izom- és ízületi terhelését. Bizonyos manővereknél akár 70 százalékkal kisebb erőkifejtés is elegendő lehet a kormányzásánál. 

A Volvo BZRT autóbuszokat emellett már a márka Biztonságos Zóna szolgáltatásával is ellátják, ami biztosítja, hogy az üzemeltető egyes városrészeken vagy zónákban olyan sebességhatárokat állítson be az autóbuszok esetében, amelyeket a fedélzeti elektronika egyáltalán nem enged átlépni. Az autóbuszokat emellett holttérfigyelő rendszerrel is ellátják: a külső kamerák és érzékelők támogatják a gépjárművezetőket a veszélyeztetett úthasználók (pl. gyalogosok, biciklisek) időben történő felismerésében. 

Ez a busz egy villamosnyi embert tud elszállítani 2

Az elektromos dupla csuklós Volvo BZRT hajtásáról két darab, egyenként 272 lóerős (200 kW) villanymotor gondoskodik. Alvázukba maximum nyolc darab akkumulátor szerelhető be, amelyek együttesen 720 kWh-os kapacitást tesznek lehetővé. Töltésük pedig 2-4 órát vehet igénybe 250 kW-os DC-töltő használatával. 

A 28 méter hosszú, dupla csuklós, valamint a szimpla csuklós Volvo BZRT autóbuszokat Brazíliában, Curitibában gyártják május óta. 

Ez a busz egy villamosnyi embert tud elszállítani 3
Egykoron hernyóként tekergett a duplacsuklós Ikarus
Iránban mai napig féltve őrzik a világon egyetlen, az…
Ez a busz egy villamosnyi embert tud elszállítani 4
Ne a másikat hibáztasd – ezért vezetsz idegesen
Az agresszív vezetés rendkívüli mértékben megnövelheti a…