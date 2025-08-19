Augusztus 19-től, tehát keddtől kötelezővé válnak az Európai Unióban a legújabb generációs, intelligens menetírók (G2V2). Ez az előírás már január elsején életbe lépett volna a nemzetközi forgalomban közlekedő kamionok számára, ám a tagállamoknak sikerült megállapodniuk egy hosszabb türelmi időről. Ennek utolsó napja tegnap járt le, vagyis mától már büntetés járhat azért, ha valakinek nem G2V2-es készülék van a tehergépjárművében – figyelmeztet az Európai Közúti Fuvarozók Egyesülete (IRU).

A szervezet első embere szerint a türelmi időszak megtette a hatását és sikeres volt az átállás. „Büszkék vagyunk arra, hogy a közúti fuvarozók nagy többsége sikeresen beszereltette a G2V2-es eszközöket, dacára a műhelyekben jelentkező technikai problémáknak és késedelmeknek. Az átállás sikerült, bár nem volt zökkenőmentes. Ez akkor is siker, ha csak a végső határidőre valósult meg” – hangsúlyozta Raluca Marian, az IRU uniós ügyekért felelős vezetője. Hozzátette: hálásak az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy meghallgatták a fuvarozók kéréseit és az eredetileg tervezethez képest két évvel később vezették be az új, intelligens tachográfot.

Miben jelentenek előrelépést az új készülékek a korábbiakhoz képest? Az intelligens tachográfok az előző generációs változatokhoz képest automatikus határátlépés regisztrációt kínálnak, továbbá lehetővé teszik a hatóságok számára a távoli hozzáférést. A G2V2 alkalmazható az Európai Unió vezetési és pihenési időre vonatkozó szabályainak, valamint a kabotázs előírásainak ellenőrzésére is. Egy ilyen menetíró ára 400 és 800 ezer forint között mozog.

„Az új intelligens tachográfok bevezetése kiváló lépés a közúti áruszállítás digitalizációja szempontjából, de még mindig messze vagyunk attól a céltól, hogy 2030-ra teljesen papírmentessé váljanak a teherautó fülkék” – hangsúlyozta Raluca Marian. Bár a nehéz tehergépjárművek átállása befejeződött, közeleg egy újabb határidő. 2026. július 1-től az Európai Unión belüli nemzetközi fuvarozásban részt vevő, 2,5 – 3,5 tonna közötti könnyű teherbírású járműveket is fel kell szerelni tachográffal.

Mindez azt jelenti, hogy az említett határidőtől fogva immáron a könnyű haszongépjárműveket vezetőknek is be kell tartaniuk az előírt vezetési és pihenési időket. Emellett eleget kell tenniük a járművezetők kiküldetésére vonatkozó előírásoknak is.