Amikor egy tehergépjármű-vezető beül a volán mögé, akkor nemcsak a közlekedési torlódásokat, vagy a súlykorlátozásokat kell figyelembe vennie az útvonal megtervezésénél, hanem azt is, hogy az lehetőleg minél kevesebbe fájjon. Hazánkban utoljára az év elején volt útdíj emelés.

Az ökölszabály szerint annyival emelkedik minden évben az útdíj, amennyi az infláció mértéke volt az előző év augusztusában. Ennek megfelelően a fuvarozóknak 3,4 százalékos emeléssel kellett számolniuk. Kálmán Lászlóval, az Eurowag W.A.G. payment solutions a.s. Magyarországért felelős igazgatójával beszélgettünk az útdíj hatásairól.

(Vezess:)Mennyire számít jelentős költségtételnek az útdíj a fuvarozók számára?

Nagyon is annak tekinthető. Az ő életükben ez már a második-harmadik legjelentősebb költségtételnek számít az üzemanyag-költségek után. Ez azt jelenti, hogy a fuvarozók költségstruktúrájában 20-30 százalékot tesz ki. Magyarországon a régióban a legmagasabb az útdíj, de Németországhoz képest kedvezőbb. Mindent összevetve a magyar útdíj mértéke valahol a középmezőnyben van Európában. Ne felejtsük el, hogy az útdíj beépül a szolgáltatások és termékek áraiba is természetesen.

Emellett inflációnövelő hatása is lehet, ha emelik. Bár fontos bevételét képezi az államkasszának, azért mégis csak az lenne az elsődleges célja, hogy az infrastruktúra fenntartását és fejlesztését finanszírozzák belőle. Az uniós irányelvek szerint az ily módon befolyt bevételt célzottan kell felhasználni. Az egy más kérdés, hogy ebből a valóságban mi realizálódik ténylegesen.

Aki nem fizeti be, az komoly büntetésekkel számolhat.

Változó ezen a téren az egyes országokban alkalmazott gyakorlat. Ausztriában például, ha valaki rosszul állítja be a tengelyt, akkor gyakorlatilag a különbözetet kell megfizetnie. Magyarországon viszont brutális büntetési tételek vannak, amelyeket ráadásul a fuvarozók jelentős késéssel kapnak meg. Vagyis, ha elkövet egy hibát, akkor annak költségét hosszú időn keresztül fizeti. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a NÚSZ-nak van egy úgynevezett riasztási rendszere, ami figyelmeztetést küld, ha valaki például rosszul adta meg a tengelyeket. Nyilván a rendszer első körben bünteti ezt, de egyúttal riasztást is küld, így a fuvarozó tudja korrigálni ezt problémát.

Hogyan, milyen elemekből épül fel most az útdíj?

Jelenleg 70 százaléka az útdíjnak infrastruktúra díj, a 30 százalék pedig az úgynevezett külső költség díj. Ebbe belesorolandó a levegő- és zajszennyezés, valamint a szén-dioxid kibocsátás miatti költség. Utóbbit értelemszerűen nagyon befolyásolja a jármű környezetvédelmi besorolása. Egy zéró emissziós teherautó esetén tehát maximum csak 30 százalékkal csökkenhet az útdíj. Nagyon komplex az útdíj, azt gondolom fuvarozó legyen a talpán, aki el tud ebben igazodni. Nem csak a díjszámítások különböznek országonként, hanem a technológiák is.

Így fizet útdíjat a magyar 2025-ben Magyarországon többféle autópálya matrica érhető el a személyautók számára, függően attól, hogy milyen periódusra kíván valaki jogosultságot szeretni a fizetős utak használatára (napi, heti, havi, éves). A legolcsóbb 5320 forintba (napi), a legdrágább pedig 59 210 forintba (éves) kerül. A díjköteles útvonalak (autópályák és gyorsforgalmi utak) hossza hazánkban már eléri az 1800 kilométert és várhatóan a közeljövőben még több mint 80 kilométerrel fog bővülni. Hazánkban 2025-ben a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépjárművek számára díjköteles úthálózat hossza megközelítőleg 6 800 kilométer. Idehaza a tehergépjárművek (pl. kamionok) számára megtett úttal arányos útdíjfizetési rendszer működik, ami HU-GO néven ismert. Ennek használatához először is szükség van egy regisztrációra a HU-GO felületén, valamint egy OBU fedélzeti eszközre. Utóbbi automatikusan monitorozza az útvonalat és levonja az útdíjat. Az útdíj kiszámítása nagyban függ az útszakasz típusától (autópálya, vagy gyorsforgalmi út), a jármű tengelyszámától (J2,J3,J4), valamint a környezetvédelmi besorolástól. Emellett számít még az is, hogy külvárosban, vagy városközi útvonalon közlekedik-e a teherautó. Egy kéttengelyes járműnek (J2) bruttó 63,17 forintot kell fizetnie kilométerenként gyorsforgalmi úton, míg egy négy vagy több tengellyel rendelkezőnek pedig már 156,53 forintot. Ez azt jelenti, hogy egy Budapest – Győr távolság csak oda irányban 18 944 forintba fájhat 121 kilométerrel számolva, egy J4-es kategóriájú, Euro VI-os motorral szerelt teherautó esetében. Ha valaki elmulasztja befizetni, akkor minimum 47 000 forintnyi bírságra, maximum pedig 28100 forintnyi büntetésre számíthat.

Van ahol kapus beszedés, van ahol pedig GPS-alapú beszedés van. A tisztánlátásban tudnak segíteni a European Electronic Toll Service (EETS) providerek segíteni. Egyetlen egy EETS-sel számos országban elvégezhető az útdíjfizetés kisebb-nagyobb bonyodalmak nélkül. Nyilván az, hogy mely országokat fedik le, az még szolgáltatónként eltérő lehet. Ha egy fuvarozónak szerencséje van és minden általa látogatott országot le tud fedni a szolgáltató, akkor gyakorlatilag egy szerződéssel kell számolnia, egy számlát kap és nem kell bogarászni az útdíj fizetéssel kapcsolatos papírokat.

Mennyire kell odafigyelnie egy fuvarozónak a különböző országok útdíjváltozásaira? Vagy elég, ha csak villantja a kártyát, amikor fizetnie kell, úgysem tud mást tenni?

Ha egy fuvarozó versenyképes akar lenni, akkor képben kell lennie az útdíjakkal. Nemcsak azt kell tudnia, hol és mennyit kell fizetnie, hanem az esetleges kedvezményekkel kapcsolatban is jól informáltnak kell lennie. Sőt, már a flotta kialakításakor is figyelembe kell vennie, hogy útdíj terén mivel kell később számolnia. Ez szerves része egy jármű teljes birtoklási költségének. Olyasmi, mint mondjuk a kötelező szerviz, vagy az esetleges meghibásodások kijavítása. Mi ott tudunk segíteni a fuvarozóknak, hogy olyan megoldásokat kínálunk számukra, amelyek megtámogatják az útvonaltervezést, hiszen ezen is nagyon sok minden múlik.

Természetesen a fuvarozóknak érdemes egy járműkövetési rendszert is használni, ami jelez, ha az adott útvonalról a tehergépkocsi valamilyen okból kifolyólag letér. Hiszen ez is adott esetben plusz költséget jelenthet számukra. Egy EETS provider adott esetben flottakedvezményeket is tud adni, ami egyébként nem lenne lehetséges, ha országonként külön-külön fizetné a fuvarozó az útdíjat. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nincs még senkinek egész Európára vonatkozó lefedettsége.

Milyen útdíj emelések várhatók a környező, vagy a közép-európai országokban?

Szlovákiában július elsejétől emelkedett az útdíj. Ez jelentős, 40 százalékos növelést jelent, gyakorlatilag a CO2 külső költségek bevezetésével egyenértékű emelés, de azért hozzátenném, hogy Szlovákiában évekig elmaradt az inflációval történő indexálása. Korábban egyébként a szlovákoknál 80 százalékos útdíj emelésről is szó volt, de végül a szakmai párbeszéd révén a felére csökkentették mindezt.

Lengyelországban is várható, hogy előbb-utóbb beépítik a CO2 külső költségeket az útdíjba. Csehország pedig korábban 5 százalékkal növelte az útdíjat. Érdekesség, hogy Ausztria 25 százalékkal csökkentette a külső költség díjat. Ezek a legfontosabb tudnivalók jelenleg. Egyébként Európa-szerte trend a CO2 külső költségek beépítése az útdíjba.

Érezhető-e a gyengélkedő gazdasági teljesítmény a fuvarozókon?

Nehéz a gazdasági helyzet. A fuvarozói kapacitások egyértelműen elkezdtek csökkenni, emellett látható a fuvarozói konszolidáció is a piacon. A kis- és közepes flottával rendelkező, csak fuvarozással foglalkozó cégek vannak a leginkább megütve a jelenlegi helyzetben. Vannak, akik átmenetileg, vagy örökre felhagynak a fuvarozással. A járművek darabszáma csökkenő tendenciát mutat. A fuvarozás szerintem jó lakmuszpapírja a gazdaságnak.

Segíthet-e a fuvarozók költségeinek csökkentésében a bioüzemanyag, azon belül is a hidrogénezett növényi olaj (HVO)?

A HVO-t egyelőre nem a költségmegtakarítás kapcsán közelíteném meg, mert az útdíj kapcsán még csak valamiféle kezdetleges gondolkodás indult meg például Franciaországban, hogy nem lehetne-e esetleg csökkenteni az útdíjat azoknál a teherautóknál, amelyek HVO-t használnak. Ezt nem a költségtakarékosság vezérli, hanem inkább a megbízók károsanyag-kibocsátásra csökkentésére vonatkozói ambíciói.

Ami az előnye, hogy a meglévő infrastruktúrával kompatibilis, tehát ugyanolyan föld alatti tartályokba be lehet tölteni a HVO-t. Az újabb Euro VI-os dízelmotorral gyártott járművek már képesek felhasználni ezt minden limitáció, vagy adalékanyag nélkül. Természetesen ellenőrizni kell a gyártók által kiadott tanúsítványokat. Sajnos Magyarországon még nem lehet használni, de várunk rá, hogy végre megtörténjen a törzskönyvezése és akkor már nem lesz probléma az értékesítése sem.

Az Eurowag egyébként Szlovákiában, Csehországban és Ausztriában is értékesíti már ezt az üzemanyagot. Ettől függetlenül vannak olyan magyar ügyfelek, akik ilyen üzemanyagot tankolnak, mert a nyugat-európai megbízók ezt várják el. Sőt arra is van példa, hogy tender feltétel a HVO használata. Érdekesség, hogy a Kamion Európa-bajnokságon már csak és kizárólag ilyen üzemanyagot használnak az idei évtől kezdődően. Ez várhatóan továbbra is reflektorfényben tartja ezt az üzemanyagot.

Tudtad?

A NÚSZ online elérhető kalkulátorával bármikor kiszámolhatják a fuvarszervezők a fizetendő díjakat. Ez alapvetően a leggyorsabb, azaz az utazási idő alapján a legrövidebb útvonalakra tervez. Általában több alternatívát is felkínál, amelyek mindegyikéhez kiszámítja a várhatóan fizetendő útdíj összegét.