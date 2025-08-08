Látványos kamion gurult be nemrég a budapesti Hősök terére. Az alkalom kapcsán a olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar ökölvívó, Kovács „Kokó” István is tiszteletét tette. Rövid időre még a volán mögé is beült. Nem véletlenül, hiszen az ő képe is felkerült annak a félpótkocsinak a ponyvájára, amit egy vadonatúj, 480 lóerős motorral szerelt DAF XG+ vontató húz.

Az újdonság abból az alkalomból született meg, hogy idén száz éves a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ). A szervezetet egészen pontosan 1925. augusztus 17-én alapították meg a budapesti Park Hotelben. Ennek apropóján a MÖSZ augusztus 16-án nagyszabású, 100 meccses boksz gálát rendez a Hősök terén olyan legendás szereplők részvételével, mint például Kovács István, Erdei „Madár” Zsolt, vagy éppen Kótai Mihály. Legkésőbb akkor tehát bárki megtekinteti a vadonatúj kamiont. Ha pedig valaki hamarabb szeretné látni, akkor ma kezdődő hajdúszoboszlói kamionos találkozón is találkozhat vele.

4 fotó

„Ez a 13 méteres, 4 méter magas országúti legenda mostantól nemcsak szállít, hanem mesél is – hőstettekről, aranyakról, példaképekről oldalán Papp Lászlóval, Kokóval, Gedó Gyurival, a magyar boksz hőskorának legendáival!” – olvasható a Supernova Intertrans Facebook oldalán, amely a DAF magyarországi képviseletével közösen valósította meg a látványos kamiont. A látványtervet a Supernova álmodta meg, magát a vontatót pedig értelemszerűen a holland gyártó biztosította.

Joggal adódik a kérdés, vajon volt-e valaha olyan ökölvívó, aki kamionsofőrként dolgozott? Bár magyar vonatkozásban nem beszélhetünk ilyen személyről, az USÁ-ban Chuck Wepner hivatásos kamionsofőrként dolgozott, mielőtt profi bokszolóvá vált volna. Nem mellesleg az ő sztorija inspirálta Sylvester Stallone-t a Rocky film megírására. A kamionozás és a bokszolás tehát nem áll olyan messze egymástól, de nyilván utóbbi csak akkor jó, ha szabályozott keretek között, a ringben történik, nem pedig valamelyik kamionos pihenőben, vagy az út szélén.