Napok kérdése és a hollandiai Truckstar Festivalon leleplezik a 2025-ös év egyik legjobb kamionos tuningját. A kivitelezés a kissé nehezen kiejthető nevű, Vlastuin Truckopbouw cégre esett. Ez a vállalkozás nem mellesleg a Scania és Volvo vontatójának csőrössé történő átalakításáról is ismert. A holland csapat mindent megtett annak érdekében, hogy egy igazán szájtátós produkciót hozzanak össze. Ennek érdekében együttműködtek a bajor haszongépjármű-gyártó MAN Truck&Bus hollandiai forgalmazójával.

A srácok egy TGX-vontatót vettek kezelésbe, amit elsősorban a távolsági áruszállítás kívánalmainak megfelelően fejlesztettek ki. Kényelmes fülke, alacsony kapcsolási magasság, izmos motor és vagány dizájn jellemi. Az oroszlános márka méltó a kabalaállatához: aki farkasszemet néz egy TGX-szel, abban hamar tudatosul, hogy olyan ragadozóval van dolga, amelyiktől nem csak a szélső sávban kell tartani. A cég a Spuiterij Van Winkoop vállalkozással együttműködve valósította meg a projektet.

A megvalósításról egy hosszabb, holland nyelvű videót is készítettek, de sajnos angol felirat nélkül. A felvételek azonban önmagukért beszélnek. A projekt során teljesen elválasztották a fülkét az alváztól, egyedi színeket kevertek ki, és több kiegészítővel is ellátták a TGX-et. Talán az egyik leglátványosabb ezek közül a két álló, krómozott kipufogó, amelyeket a fülke mögé építettek be. Az alvázat teljesen beburkolták, megidézve ezáltal az aszfaltszaggató versenykamionok világát. Új hátsó lökhárítóval, egyedi légbeömlőkkel ellátott oldalszoknyákkal és RGB-világítással is felszerelték az újdonságot.

A vontatót teljes egészében a motorsportok inspirálták, ennek köszönhetően megjelenése egyszerre sportos és magával ragadó. Megjelenése mesterien ötvözi a fekete, a fehér és a narancssárga színárnyalatokat. Emellett nagy figyelmet fordítottak az olyan egyedi jellemzőkre is, mint például az integrált fénycsíkkal ellátott napellenzők, a robusztus elülső spoiler, valamint a fekete bőrülések, illetve az Alcantara bőrrel borított és narancssárga cérnavarrással ellátott kormánykerék.

Sajnos a belső térről egyelőre nem tettek közzé fotókat, de a beharangozó képeken egy Mobil 1 Supercup versenysorozatban induló Porsche 911 GT3 Cup és egy MAN TGE modell társaságában látható a Commander GT. Mindhárom jármű azonos fényezéssel kívánja meghódítani a sebesség szerelmeseit.