Az Ebay-en sokan vásárolnak könyveket, modelleket vagy játékokat, na de buszalvázat? Nos, úgy tűnik, hogy a történelem bárhol szembe tud jönni az emberrel. Ráadásul a múlt egy izgalmas darabja került fel, mert ez a példány túlmutat a híres-nevezetes londoni emeleteseken, a Routemastereken.

Egy férfi egy 1921-es gyártású AEC emeletes busz alvázára bukkant, saját leírása szerint egy Shropshire-ben található farmon. A tulaj, aki őrzi azt, még a ’70-es években került kapcsolatba az autóbusszal. Állítólag több olyan fotót is mutatott a jelenlegi eladónak, amelyen ő látható a busszal, még gyerekkorában. A jármű akkor még valamivel jobb állapotban volt, mint most. Gyakorlatilag már csak az alváz van meg belőle, az is erősen korrodált állapotban, de a tömör abroncsok még viszonylag épek, és a kormányoszlop is megvan.

Az autóbusz gyártója a brit Associated Equipment Company (AEC) volt, amely 1912 és 1979 között működött. A cég az I. világháború idején kezdett virágozni, amikor is több ezer teherautót szállított az Egyesült Királyság hadseregének. Mivel a vállalat elődje, az LGOC nagy tapasztalattal rendelkezett a londoni omnibuszok gyártása terén, így kézenfekvő volt belevágni az emeletes buszok fejlesztésébe. A cég lényegében az LGOC B-Type leváltása érdekében fejlesztette ki a K-Type-ot, tehát azt a modellt, amelynek alvázát most eladásra kínálják.

Hogy mennyire ritkaságról van szó, azt jól mutatja, hogy az „első világégés” után, 1919–1921 között legalább ezer darab készült ebből az autóbuszból, de csak kettő maradt fenn. Egyet jelenleg a Londoni Közlekedési Múzeum őriz. Érdekesség, hogy magát a K-Typ-ot még az elődvállalat, tehát az LGOC fejlesztette, de pont a háború miatt csúszott a szériagyártásának elindítása. A modell legfontosabb „érdeme”, hogy az említett B-Type-hoz képest 12-vel több ülőhely volt a fedélzetén. Piros és fehér színekben pompázott, de még nyitott vezetőfülkével készült. A gépjárművezető egy 30 lóerős, 4,4 literes motor mellett foglalt helyet.

A felső emelet még nyitott volt, akárcsak korunk városnézői buszai, de a felfelé vezető lépcső már közvetlenül a hátsó tengely mögött kapott helyet. A legtöbb K-Tpye 1920 és 1932 között szolgált Londonban, és az Ebayre feltételezhetően a fővárosi flotta egyik példánya került fel. A jelenlegi tulajdonosa kétezer angol fontért, vagyis alig több mint 900 ezer forintért kínálja. Ez meglehetősen alacsony összegnek számít, ha egy 104 éves buszalvázról van szó. Jó érzékre vall viszont, hogy nem ebből szeretne meggazdagodni a tulajdonosa, és így talán esélyt kap az agg buszalváz arra, hogy megmeneküljön az utókor számára, hiszen egy restaurálás azért ráférne.