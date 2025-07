Európában körülbelül 22 millió személyautó gyártására van kapacitás, de ennek körülbelül 68%-a van kihasználva. Ez azt jelenti, hogy évente körülbelül 15 millió autót gyártanak le az öreg kontinensen működő gyárak. Ezek egy része közúton jut el a célállomásra, de sokat vasútra, vagy egyenesen hajóra tesznek, hogy aztán egy másik kontinensen álljanak forgalomba.

A DAF eddig nem volt jelen az autószállítók szegmensében, de a holland gyártó bejelentette, hogy olyan kivitellel bővíti a kínálatát, amivel személyautókat lehet szállítani. Ahhoz, hogy a lehető legideálisabb járművel álljanak elő, minden jelenleg elérhető műszaki módosítást bevetettek. A cél az alvázak magasságának lehető legnagyobb mértékben történő csökkentése volt. Így egyfelől sikerült megvalósítani használható tér maximalizálását, másfelől pedig „benn maradtak” a jogszabályok által előírt 4 méteres gépjárműmagasságon.

A holland mérnökök 4 centiméterrel süllyesztették az alvázat és 22,5 colos, alacsony profilú gumiabroncsokkal szerelt kerekekkel látták el a tehergépjárműveket. Végeredményben mindössze 83 centiméteres alvázmagasságot értek el. A gépkocsiszállítók kínálata azokkal a gépjárművekkel kezdődik, amelyeknél a gépkocsikat a fülke mögé rakodják fel. Az eindhoveni gyártó közlése szerint a megrendelők ezeket a változatokat XD, XF, XG és XG+ fülkékkel egyaránt megrendelhetik.

Alvázaink új választékával személyre szabott megoldást kínálunk ügyfeleinknek a gépkocsik, tehergépkocsik és traktorok szállításához. Az új alvázakat ügyfeleink egyenesen a DAF-márkakereskedőktől rendelhetik meg, az esetlegesen szükséges, speciális beállításokkal együtt. Mindez része a DAF Transport Efficiency programnak” – hangsúlyozta Bart Bosmans, a DAF igazgatótanácsának marketingért és értékesítésért felelős tagja.

Akadnak olyan változatok is, amelyeknél még a fülke fölött is elfér egy személyautó. Mivel a fülke eleve alacsonyan helyezkedik el az alvázon, a járművezetőnek bőven van helye a kényelmes munkavégzésre, pihenésre és alvásra, valamint egy teljes méretű ágy is elfér. A gépkocsiszállításra alkalmas alvázakhoz többféle változatban állnak rendelkezésre különféle tengelytávok. A program a 4×2-es modelleken kívül 6×2-es változatokat is kínál, amelyek nagyobb teherbírással rendelkeznek, mivel könnyű 4,5 tonnás utazótengellyel vannak felszerelve.

A gépkocsiszállításra alkalmas alvázak magukban foglalják az összes olyan fontos újítást, amelyeket a DAF tavaly bevezetett a New Generation sorozatnál. Ezek között említhető a továbbfejlesztett Paccar Mx-11 és Mx-13 motor, vagy éppen a prediktív sebességtartás. A sofőrök munkáját olyan fejlesztések segítik, mint a digitális visszapillantó (DAF Digital Vision System és DAF Corner View), a valamint a sarok kamera (DAF Corner view), amely már meglehetősen nagy látószögből képes érzékelni a járműszerelvény holtterében feltűnő közlekedőket.