Már rengeteg idő telt el azóta, hogy az Ikarus komoly japán partnert talált magának midibuszok fejlesztésére és gyártására. Egészen pontosan 1998 május elején jelent meg a hír, hogy mini- és midibuszok kooperációs gyártásához való mintadarabok készítéséről írt alá megállapodást a Nissan akkori magyarországi képviselője, a Summit Motors és az Ikarus.

Ennek azért volt jelentősége, mert ekkortájt az Ikarus negatív eseménnyel, a vállalatot érintő létszámleépítéssel is bekerült a napi hírekbe, ami miatt elsősorban a gyengélkedő gazdasági teljesítményre volt szükség.

A szerződés értelmében az ügylethez a Summit szállította volna a Nissan járóképes alvázakat, amelyekre aztán a legendás magyar gyártó szerelte volna rá a karosszériát. Az elképzelés szerint 20-30 személyes kisbuszok készültek volna, amelyek mintadarabjait az őszi Budapesti Autószalonon akarták bemutatni a nagyközönségnek. A korabeli sajtóorgánumokban arról is lehetett olvasni, hogy a szériagyártásról az érdeklődés alapján kezdik meg a részletes tárgyalásokat.

1999. január 5-én aztán Mátyásföldön, az Ikarus-gyár előtt bemutatkozott a Nissan alvázas 543.60 típusú autóbusz, amely a GXV-124 alvázzal állt forgalomba Tiszacsécsén. Az autóbuszt a helyi önkormányzat használta, elsősorban gyermekszállításra. A 7350 mm hosszú, 2300 mm széles és 2920 mm magas midi busz egy darab, kifelé nyíló ajtóval rendelkezett.

25 vastagon párnázott utasülés volt benne, és kialakításából fakadóan még a vezető mellett is lehetett ülni. A minden bizonnyal az idegenvezető, vagy a kísérő pedagógus helye volt, de a gyári típuslapon még a lehetséges állóhelyek számát is feltüntették (19). A 7,5 tonnás autóbusz hajtásáról 3990 köbcentiméteres lökettérfogatú, 138 lóerős Nissan motor gondoskodott, amelyhez ZF S5-42D típusú váltó csatlakozott.

Fontos jellemzője volt az autóbusznak, hogy a homloklemez és a hátfal műanyagból készült, amivel jelentős súlymegtakarítást tudtak elérni. A busz farában, a padló alatt 1,5 köbméteres, kétszintes, farácsos raktér állt rendelkezésre. Hol volt akkor az erőforrás? Nos, kis midibusz orrmotoros volt, mivel az alapjául szolgáló Nissan 85/7D is ilyen kialakítással rendelkezett. A vezetőnek éppen ezért át kellett lépnie a motorsátort ahhoz, ha be akart ülni a volán mögé. A szellőzőrendszer levegőjét télen gázolajfűtés melegítette, nyáron pedig a feláras klíma hűtőtte, de a tetőszellőzők és elhúzható ablakok is segítették a légcserét.

A Nissan és az Ikarus öt típusból álló sorozatot tervezett, végül csak ez az egy, a kis 543.60 készült el. A kis midibuszról ezen a linken látható több fotó. A jármű jelenlegi sorsa nem ismert, de amennyiben még egyben van, akkor 27. életévét taposhatja.