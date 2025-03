Az 1999-ben bemutatott Mátrix alaposan felkavarta az állóvizet. Alapgondolata szerint létezik egy szimulált világ, amelyet a mesterséges intelligenciával rendelkező számítógépek alkottak meg. A film nemcsak emiatt, hanem a bullet time-nak nevezett lassított felvételek alkalmazásával is közismertté vált. Egy európai teherautó-gyártó úgy döntött, hogy feleleveníti a filmet.

A Renault Trucks limitált szériás T modelljéről már messziről látszik, hogy a Mátrix című film vizuális világa ihlette. A fekete alapon neonzöld színben világító, elmosódott betű- és számsorokat ábrázoló motívumok nemcsak a hűtőmaszk feletti területen, hanem a kabin két oldalán is megjelennek. Egyfajta kiegészítésként pedig a keréktárcsák belső pereme, a lépcsők, valamint a hűtőrács egyes elemei is neonzöld fényezésben pompáznak, nem beszélve a jármű orrán látható Renault-logóról.

Impozáns belső tér nélkül azonban mindez csak puszta imitáció lenne. A T-High modell fülkéinek lépcsőin fellépdelve azonban szó szerint beléphetünk a Mátrixba, vagyis abba a világba, amelyben maga a film is játszódik. A műszerfalról is neonzöld elemek köszönnek vissza. Ilyen színű például több légbeömlő, a multikormány cérnavarrása, valamint a műszerfal tetején látható Renault Trucks felirat is. A neonzöld számsorok pedig a műszerfal szénszál-erősítésű, lakk fekete burkolatán tűnnek fel, remekül megidézve ezáltal a Mátrix világát.

A teljesség kedvéért a szélvédő feletti tárolórekeszek is neonzöld megvilágítással bírnak. A nagyobb rekeszek egy mikrohullámű sütőt és egy Renault kávéfőzőt rejtenek. A sofőrágy alatt pedig egy hűtőszekrény és egy italtartó is megtalálható. Összességében a T modell fedélzetén 221 liternyi tárolórekesz áll rendelkezésre. Bár a digitális visszapillantó kissé megosztó lehet a sofőrök számára, ebben a nyergesben azonban abszolút van létjogosultsága. Mondhatni kötelező tartozék, a külső kameraházak szintén neonzöld árnyalatot kaptak. Az éjszakai üzemmód révén az A oszlopra szerelt kijelzők sötétben is részletgazdag képet képesek mutatni a sofőr számára a kamion környezetéről, ami jól jön például akkor, ha nem őrzött kamionparkolóban áll meg az autó.

Nem ez az egyetlen elektronikus mankó a sofőr számára. Járműve ugyanis többek között aktív sávtartórendszerrel és tolatókamerával is rendelkezik. Hajtásáról 480 lóerős, DE 13 Turbo Compound típusú dízelmotor gondoskodik.

A ritkaság az olasz Gabry Garage és a Renault Trucks olaszországi importőrének közös munkájának a gyümölcse.