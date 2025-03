Vadonatúj modellt vezet be a hazai piacon az ECO-Tech visiON, az IVECO hivatalos márkaképviselete. Az újdonság a IVECO Daily Glance Tourism, amely alapvetően a népszerű furgon, a Daily alvázára épül. Éppen ezért a front rész teljes egészében megegyezik az IVECO Daily jelenlegi generációjával.

„A Maximidi kategóriában eddig is jelen voltunk, de ezúttal gyártó váltás történt” – árulta el a Vezessnek Lukács Gyula, az ETV autóbuszüzletág-vezetője, utalva ezáltal a korábbi, szerb Feniksbusszal történő együttműködésre. A szakember kiemelte, hogy olyan partnert kerestek, aki minőségi autóbuszokat gyártanak, versenyképes áron, ráadásul még jelentős kapacitásuk is van. Így esett a választás a török Ilesbus-ra, amely az IVECO Daily Glance Tourism karosszériáját gyártotta, illetve, amely végső soron buszt csinált a Daily-ből.

Az újdonság 8,7 méter hosszú és 2,35 méter széles. Fedélzetén 31 ülőhely áll rendelkezésre, ami magában foglalja az első ajtónál, az idegenvezető vagy utaskísérő számára elhelyezett felhajtható ülést is. Utastere exkluzív hatást kelt a sötétkék-fekete műbőr borítású, széles fejtámlával ellátott, dönthető hátlappal rendelkező GRL Starvip üléseknek köszönhetően. A prémium hatást erősíti, hogy a padló csúszásmentes, fa utánzatú PVC-burkolatot kapott, a függőleges panelekre, az oldalfalakra, illetve a mennyezetre pedig elegáns sötétszürke borítás került.

A belő színvilággal összhangban a kalaptartó és a belső konzolok alatt kék színű belső LED-világítás van, míg a kalaptartó és a mennyezet találkozásánál pedig fehér színű LED-világítás áll rendelkezésre. Ez nemcsak a szemnek kellemes megoldás, hanem energiatakarékos is. A megfelelő komfort érdekében az ülések felett egyénileg kapcsolható olvasólámpák, illetve levegőbefújás is is elérhető. Jobb és bal oldalon pedig USB-töltőpontok találhatók, így az utasok tölthetik okostelefonjaikat az utazás ideje alatt. A belső tér felmelegedésének megakadályozása érdekében az autóbuszt sötétített oldalablakokkal látták el. Szükség esetén pedig az oldalsó függönyök segítségével az utastér teljesen besötétíthető.

Bár midibuszról van szó, azért a hátsó traktusban jutott hely némi csomagtérnek is. A kisebb táskák pedig akár az ülések felett, a kalaptartóban is elhelyezhetők. Egészen pontosan 4,5 köbméteres raktér van, ami elegendő lehet a fedélzeten utazók bőröndjeinek tárolására. Az autóbusz hajtásáról 210 lóerős teljesítményű és 470 Nm nyomatékú dízelmotor gondoskodik, amelyhez nyolc sebességes Hi-Matic automataváltó csatlakozik. A gépjárművezető munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint például a visszagurulás-gátló, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS), az elektronikusan működtethető parkolófék, vagy éppen a tolatókamera.

Az autóbusz az Ilesbus gyártmánya, amely Törökországban termel. „Éves szinten legalább hatszáz autóbuszt szerelnek össze. A cég számára leginkább Skandinávia, a Benelux-államok, illetve Olaszország jelenti a felvevő piacokat. Emellett Írországban és Nagy-Britanniában is jelen vannak. Fontos hozzátenni, hogy nemcsak turistabuszt, hanem helyközi, elővárosi és városi midibuszt is kínálnak Daily-alapokon, tehát egy egészen erős portfóliójuk van” – hangsúlyozta Lukács Gyula, aki szerint az Ilesbus további erőssége, hogy rövid szállítási határidőkkel dolgozik.

Az exkluzív kivitelű midibusznak az ára sem utolsó, ugyanis 51,9 millió forintba kerül ÁFA-nélkül.