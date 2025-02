Különleges teherautó tesztje kezdődött meg a DHL németországi részlegénél. A világ egyik legjelentősebb logisztikai szolgáltatója egy 23G típusú Scania teherautót vett át kipróbálásra.

Típusszámából könnyedén kiolvasható, hogy a normál méretű G-hálófülkével szerelték. Feltűnik még oldalán az EREV-felirat is, ami az angol „Extended Range Electric Vehicle” (hatótávnövelővel ellátott elektromos jármű) elnevezésre utal. Mit jelent ez pontosan?

A 10,5 méter hosszú. 40 tonnára hitelesített teherautó hajtásáról alapvetőn egy 312,8 lóerős állandó teljesítménnyel rendelkező villanymotor gondoskodik. Ez az egység a 416 kWh kapacitású akkumulátor-csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A hajtásrendszer része ugyanakkor egy 163 lóerős dízelmotor is, amely csak akkor lép működésbe, ha szükségessé válik az akkumulátorok feltöltése. Nem felel a jármű hajtásáért. Így 650-800 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel ezzel a teherautóval. (Jelen pillanatban a Scania tisztán elektromos járművei maximum 550 km-t tudnak).

Ez több kiszállítás megvalósítását teszi lehetővé egy nap, nem mellesleg pedig környezetkímélőbb is a hagyományos, csak és kizárólag dízelmotorral szerelt teherautóknál, mivel a hatótávnövelőként funkcionáló motor hidrogénezett növényi olajjal (HVO) is üzemeltethető. Ebből kifolyólag szinte bármelyik kútnál megtankolható Németországban. Az erőforrás ráadásul lehetővé teszi, hogy a szükségesnél kevesebb akkumulátort építsenek be.

A teherautó maximum 89 km/órás tempóval képes közlekedni és becslések szerint egyszerre ezer csomagot tud elszállítani. Emellett akár még pótkocsi vontatására is képes.

Az újdonság már ebben a hónapban forgalomba áll Berlin és Hamburg között, hogy kipróbálják mennyire válik be a napi szintű csomagszállítási feladatok teljesítésében. Hogy van-e létjogosultsága egy ilyen teherautónak az még a jövő zenéje. A teszt pontosan azt hivatott kideríteni, hogy milyen eredménnyel használható egy hatótávnövelővel ellátott háromtengelyes teherautó. Még az sem kizárt, hogy új korszakot képvisel a logisztikában ez a teherautó.

A svéd gyártó szerint ugyanakkor a „kiterjesztett hatótávolságú elektromos járművek” ígéretes átmeneti megoldást kínálhatnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére különösen olyan helyeken, ahol még nem áll rendelkezésre a szükséges töltő-infrastruktúra.