Múlt hét szerdától szombatig, négy napon át kiemelt célellenőrzés keretében vizsgálta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az autószállítókat: az ellenőrzött 53 jármű szinte mindegyikénél találtak szabálytalanságot, volt, ahol többet is.

Összesen 60 szabálytalanságot észleltek, amikre több mint 26,5 millió forintnyi helyszíni bírságot szabtak ki.

Ebből 24,4 millió forintot azonnal be is fizettek a sofőrök. Az ellenőrök 11 járműnél a továbbhaladást is megtiltották; ez a rendszám és az okmányok elvételével járt, amiket akkor kapnak vissza, ha az észlelt műszaki hibát vagy szabálysértést elhárítják, illetve a kiszabott bírságot rendezik – írja az MTI-nek eljuttatott közleményében a tárca.

Ami a kihágásokat illeti, a legnagyobb arányban a horrorkaravánok fordultak elő, ugyanis az ellenőrzött 53-ból 42 jármű közlekedett túlsúllyal. 11 esetében nem tartották be a vezetési és pihenőidőre vonatkozó kötelezettségeket, 4 esetben engedélyhiányt, 1 esetben a rakomány nem megfelelő rögzítését észlelték, 2 járműnek pedig elégtelen volt a műszaki állapota.

Az ellenőrzött járművek 60 százaléka román, 21 százaléka bolgár honosságú volt, de szerb, ukrán, macedón, holland és görög járműveket is átvizsgáltak.