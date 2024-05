„Good night” – csomagot tett elérhetővé a Volkswagen a Multivan-hez. Kis változtatásokkal a személyszállító mikrobuszt már eddig is könnyedén hálószobává lehetett alakítani. Igaz, eddig az ülések lehajtásával és egy matrac kihajtásával lehetett elérni egy ideálishoz közeli állapotot. Az általunk is tesztelt Balaton-kiadásban ráadásul még a tetőn is jutott hely. Mit tudhat akkor a most bejelentett „Jó éjszakát” – csomag?

Az üzleti, családi, vagy szabadidő autóként is funkcionáló modell lényegében spontán módon bármikor lakóautóvá alakítható mostantól. Ez az jelenti, hogyha úgy alakul, akkor be lehet rendezkedni 1-2 napra ebben az autóban. A Good Night csomag kétféle változatban kapható: az alapváltozatban kihúzható ágy, az összes ablak (beleértve a panoráma napfénytetőt is) elsötétítésének lehetősége, valamint a sötétítőfüggönyök tárolására szolgáló tárolórekeszek, továbbá az első oldalablakok helyére integrálható szellőzőrácsok is megtalálhatók. A teljes Good Night csomag ezenfelül két összecsukható széket és egy összecsukható kempingasztalt is tartalmaz.

A fő attrakciót a 2,02 méter hosszú és 1,21 méter széles, rácsos keretből és kényelmes matracból álló, kihajtható ágy jelenti. Ez nem az üléseken, hanem a karosszériához szilárdan kapcsolódó támasztékokon nyugszik. Magyarul az utasok vízszintes pozícióban nem az üléseken fognak feküdni, ami így jóval komfortosabb pihenési lehetőséget takar.

A Multivan ily módon alkalmas lehet szörfös kirándulásokhoz is, mert még a szörfdeszkák elpakolására is jut elegendő hely az ágy alatt. Napközben, alapesetben az ágy összehajtva, a második sor ülései mögött, vagy a harmadik üléssor lehajtott háttámlái fölött helyezhető el. A függönyöket a szélvédőre és hátsó ablakra, valamint az oldalablakokra is lehet rögzíteni az integrált mágnespárnák segítségével. Amennyiben a Multivan fel van szerelve panoráma tetővel, akkor még az is elsötétíthető. Ez csak akkor hasznos, ha valaki nem szeretné az ágyból nézni a csillagokat.

A Good Night csomag a Multivan minden felszereltségi és ülésváltozatához (ötüléses, hatüléses vagy hétüléses) opcionálisan rendelhető. A kihúzható ágyas változat, tárolórekeszekkel és az oldalablakok, valamint az első és hátsó ablakok sötétítésével együtt 1,12 millió forintba, míg asztallal és székkel 1,30 millió forintba kerül.

A modell a Multivan, Life, Style, valamint különleges Edition felszereltségi szintekkel vásárolható meg, kétféle karosszériahosszúságban kapható. Az alapkivitelt 2.0 literes, 150 lóerős dízelmotorral szerelik, amelyhez hétgangos sebességváltó csatlakozik.