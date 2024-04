Manapság a haszonjárműveknél egymást érik az elektromos újdonságok szóló hírek. Ez most az irány. Érhető módon mindent megtesznek azért, hogy kapjanak büntetéseket, hanem sikerül elérni a szén-dioxid csökkentésre vonatkozó célkitűzéseket. Éppen ezért meglepő, ha valaki kitekint más alternatív megoldások, így a hidrogén felé is.

A nagy európai gyártók közül egyelőre hivatalosan a Mercedes-Benz tesztel hidrogén üzemanyagcellás vontatókat. A dél-korai óriás, a Hyundai viszont már évek óta kínál Európának regionális áruszállításra szánt hidrogénnel hajtott teherautót, a XCient H2-öt.

Úgy tűnik, hogy ez a helyzet komoly lépésre késztette a bajor gyártót, amely az oroszlános logóval ellátott furgonjairól, teherautóiról és buszairól ismert. A MAN Truck&Bus bejelentette, hogy megkezdi egy belső égésű hidrogénmotor gyártását. A bejelentés egyelőre kis szériás, mindössze 200 darabos gyártásról szól.

Ez fogják használni az MAN hTGX hajtására, amelyet előre kiválasztott ügyfeleknek adnak oda Németországban, Norvégiában és Izlandon. A tervek szerint 2025 elejére minden betervezett hidrogénnel hajtott TGX elkészül majd és várhatóan Európán kívüli országokban is ki fogják próbálni.

„A hTGX személyében az MAN egy olyan, zéró károsanyag-kibocsátású, nehéz-kategóriás járművet kínál, amely építőipari munkákra, tartályos szállításra, vagy faanyagok fuvarozására. A hTGX az akkumulátoros-elektromos teherautók környezetbarát alternatívája lehet olyan területeken történő használatra is, ahol nincs még megfelelő töltőinfrastruktúra, illetve olyan piacokon, ahol már elegendő hidrogén áll rendelkezésre”- olvasható az MAN Truck&Bus

Az új, H45 típusú hidrogénmotor a már bevált D38-as dízelmotorra épül, amely már egy ideje gyártásban van az MAN nürnbergi gyárában. Az újdonság 520 lóerős (383 kW) teljesítményt, valamint 2500 Nm nyomatékot kínál (900-1300 percenkénti fordulatszám mellett). A közvetlen befecskendezést alkalmazó hidrogénmotor működtetése 700 barra sűrített hidrogénnel (CG H2) lehetséges és ebből 56 kilogrammnyit képes „magával vinni”, egy tankolás után. Hogy mire elég ez? Körülbelül 600 kilométeres hatótávot tesz lehetővé a gyári adatok szerint, a tartályok utántöltése pedig mindössze 15 perc alatt megoldható. A gyártó szerint károsanyag-kibocsátása kevesebb mint egy gramm CO2/tonnakilométerenként.

Az MAN Truck&Bus azt ígéri, hogy továbbra is folytatja az akkumulátor-technológiás teherautók fejlesztését, de a jövőben az üzemanyagcellás megoldásokkal is szerencsét fog próbálni. A vállalatnál emellett terítéken van a H2 töltőtechnológia kérdése is.

Bár a mostani bejelentés az újdonság erejével hat, az MAN-nek már van tapasztalata a hidrogén hajtáslánccal. 1996-ban olyan földgáz hajtású buszt mutattak be, amelyet később hidrogénüzeművé alakítottak át. Az SL 202 típusú autóbusszal tesztelés gyanánt 13 ezer kilométert tettek meg, majd 1997-ben Münchenben állt forgalomba. A város repülőtere nem sokkal később három darab hidrogénhajtású MAN buszt kapott, amelyeket 2008-og használtak. 2006 és 2009 között pedig 14 darab, az oroszlános gyártó által kifejlesztett hidrogénbusz volt használatban a müncheni repülőtéren.