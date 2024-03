A Geely haszonjárműgyártója, a Farizon bemutatta, hogyan képzeli el a jövő vontatóját. A kínai cég már a logóját sem bízta véletlenre. A pajzsszerű alakzat rögtön három üzenetet hordoz. Ha valaki sokáig nézi, észreveheti, hogy valójában egy T, egy U és egy 0 összeolvadásából jött létre. Ezek – angol nyelven- a technológiára (T), a zéró emisszióra (0) és a felhasználóbarát kezelhetőségre (U) utalnak.

Utóbbi nagyon fontos pillér, hiszen a Farizon olyan vontatót alkotott meg, amiben valóban megvannak olyan elemek, amelyek miatt talán többen fogják a jövőben választani a hivatásos kamionvezetést. A Homtruck nevű modelljük valójában „egy otthonos nyerges vontató”.

Bár a kabin a motor felett van, a tervezők törekedtek arra, hogy minél áramvonalasabb legyen. Éppen ezért enyhén hajlított A-oszlopot, döntött szélvédőt alkalmaztak. Mindemellett külső kamerarendszert használtak a hagyományos, oldalsó visszapillantó tükrök helyettesítésére. Ezen megoldásokkal sikerült elérni azt, hogy a légellenállási tényezője mindössze 0.343-0.351 között legyen.

A modell teljesen digitális műszerfallal rendelkezik, ami megfelel az iparágban jelenleg uralkodó trendeknek. Ebben viszont tényleg nagyon kevés már a fizikai kapcsoló, olyannyira, hogy egy sorban elférnek a 38 centiméteres átmérőjű középső, színes kijelző alatt. Persze, van néhány gomb még az alulról hajlított, bőrborítású kormányon, de azok is csak a multimedia rendszer és a fedélzeti komputer kezelését teszik könnyebbé menet közben.

A tervezők figyelmet fordítottak arra, hogy a modell hosszútávon is kényelmes legyen, ezért légrugós felfüggesztésű, elektronikusan állítható vezetőülést alkalmaztak. A vezető mögötti tér bővelkedik a kényelmi megoldásokban. A hátsó traktusban a sztenderd elvárások szerint egy-egy hálóágy került, így a jármű „négykezes” fuvarokban is használható. Az utasülés mögött azonban helyet kapott egy kisebb konyhamodul, amiben egyégős főzőlap, valamint egy mosogató is megtalálható.

A modulból egy kis asztalka hajtható ki, ami jól jön mondjuk az ételek előkészítésénél. A mosogató felett pedig egy beépített mikrohullámú sütő is van, ami azért már az európai vontatókba is kérhető egy ideje opcionálisan. A hűtő viszont nem itt, hanem az alsó ágy alá került beépítésre. A sofőr mögött egy komplett zuhanymodul kapott helyet, zárható ajtóval és ventilátorral.

A gyártó szerint a 6×2-es hajtásképletű, XL-fülkés nyerges többféle belső kialakítással kérhető. Ha valaki nem szeretne zuhanykabint, akkor helyette mosógépet, vagy konyhapultot és konyhaszekrényeket is kérhet bele. A modell mindemellett 2++ szintű önvezetésre is képes. Ez azt jelenti, hogy bár a sofőrnek figyelnie kell a kormányzásra, a fékezésre és a gyorsításra, de a vontató már automatikusan megoldja, hogy a sáv közepén maradjon.

A Homtruck egy feltöltéssel 500 kilométert tud megtenni, de akár metanol hatótáv növelővel is kérhető (ami egy 14 literes motor), amivel akár 1500 kilométer is megtehető vele tankolás nélkül.