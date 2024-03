Ikonikus helyen, a rüsselsheimi néhai Opel-gyárban leplezte le a Stellantis a legújabb haszonjárműveit. A hely, ahonnan 125 éve elindult a jól ismert márka most tizenkét, különböző emblémájú ellátott haszonjárműnek biztosított otthont.

A Stellantis tavaly októberben szervezte be egy részlegbe valamennyi hozzá tartozó márka haszonjármű kínálatát. Ez lett a Pro One és ez a lépés tette lehetővé, hogy immáron valamennyi közös alapokon nyugvó áruszállítón szinte egy időben hajtsák végre az aktuális technikai és dizájn frissítéseket.

A mostani szolid faceliftet tehát a Citroen (Berlingo Van, Jumpy és Jumper), a FIAT Professional (Dobló, Scudo, Ducato, ), az Opel (Combo, Vivaro, Movano), valamint a Peugeot (Partner, Expert, Boxer) kicsi, közepes és nagy áruszállítói kapták meg. Joggal merül fel a kérdés, hogy ha ennyire közösek a gének, akkor miért hívják az azonos platformra épülő, azonos főegységekkel rendelkező modelleket másként? Nos, azért, mert mindegyik márkánál igyekeznek a saját közönségük ízlésének megfelelően kialakítani a haszonjárműveket.

Külső

Valamennyi modellnél megjelentek full-LED elülső fényszórók, a lámpák formája, elhelyezése viszont a legtöbb modellnél változatlan. A ráncfelvarrás alapvetően a hűtőmaszkokat érintette.

Az Opel kishaszonjárművek megkapták a Vizor dizájnt. Ez lényegében integrálja a márkaemblémát a jellegzetes elülső világítási rendszerekkel, egyetlen vizuális egységet alkotva, amely teljes egészében végighúzódik a járművek orrészén. A Combo esetében viszont új fényszórókat alkalmaztak, ennek nyomán a modell karaktere teljesen megváltozott az előző változathoz képest.

A Citroen haszonjárműveknél az új facelift az Allure-dizájn néven fut. Ez letisztult, sallangmentes jegyekkel ruházza fel a Berlingót, a Jumpy-t és a Jumpert. Az új, fekete alapú logó mindhárom modell elején jól láthatóan kiemelkedik. Az oroszlán azonban mintha szelídebb lenne. Még akkor is, ha fekete háttér előtt táncol.

A másik francia testvérnél extravagáns dizájnmegoldásokat alkalmaztak. A Partner és az Expert estében a lámpák belső széleit három-három dizájncsíkkal nyújtották meg. Ha ezeket hosszabban nézi az ember, akkor olyan hatást keltenek, mintha nyomtatott E-betűt formáznának. A Boxernél ezt a megoldást nem alkalmazták, helyette a hűtőmaszkhoz nyúltak hozzá, ami kissé lakóautós hatást kelt.

A Fiat minimalista frissítést hajtott végre, de ez is jól észrevehető. A Dobló esetében a fényszórók közötti rész teljesen sima, a karosszéria színével megegyező, de egy vékony csík azért összekapcsolja a lámpák felső széleit a motorháztető alatt. A lámpák azonban kisebbnek tűnnek. Mindezt úgy érték el, hogy a lökhárítón megnövelték a színre fújt felületek méretét. A Scudo ugyanezt a megoldást alkalmazza. Mindkét modellnél a sík felületek enyhe egyhangúságát a FIAT logó töri meg. A Ducatónál pedig hosszabb-rövidebb vízszintes csíkok vannak a hűtőmaszk feletti sík felületen.

Belső

A Pro One családba tartozó haszonjárművek közös ismertetőjegye, hogy megújult digitális műszeregységgel, multimédia kijelzővel és kormánykerékkel készülnek. A kis- és közepes méretű furgonokban alkalmazott 25,4 centiméter átmérőjű kijelzők teljes mértékben a vezető igényeihez szabhatók. A műszeregység esetében a fordulatszámmérő és sebességmérő megjelenítésére szolgál, de olyan fontos adatok is megjeleníthetők, mint a hatótáv, vagy az akkumulátor töltöttségi szintje.

A multimédia rendszer képes az Android és iOS rendszerű okostelefonok tükrözésére. Érdekesség, hogy Citroën Berlingo kapott egy komplex okostelefontartó konzolt. Ez alapvetően a középső multimédia kijelző helyén van és arra jó, hogy sofőr saját telefonján lévő navigációt, vagy alkalmazását használhassa munkájának elvégezéshez.

Ugyancsak újdonság a belső visszapillantóba integrált hátsó kamera. Ez nem egyenértékű a tolatókamerával, inkább amolyan kiegészítőnek fogható fel. A tolatókamera képe általában a műszerfal közepén található kijelzőn jelenik meg.

A Citroën kishaszonjárműveket új ülésekkel látták el őket, amelyek 15 mm vastag, nagy sűrűségű habbal készülnek. Ezek puhábbak az előző generációs változatnál, mindamellett érintésük is kellemesebb. Opcionálisan fűthetők és masszázs funkcióval is rendelhetők.

A multikormányokat alapvetően az alsó harmadukba ékelt vízszintes küllő teszi újszerűvé és némiképp vagányabbá. Az integrált gombok maradtak 9 és 15 óránál. Formájuk nem változott, a kicsi és közepes méretű furgonok estében továbbra is alulról hajlítottak, ami sportos hatást kölcsönöz nekik.

A Fiat Scudo esetében kiemelendő újdonság, hogy részben nyitható a raktér elválasztó fal. Ezt a megoldást ennél a modellnél Magic Cargonak hívják és a sztenderd verziónál 3,67 méteresre, a hosszú tengelytávolságúnál pedig 4,02 méteresre bővíthető ezáltal a raktér.

Technika

A technikai frissítések elsősorban az elektromos hajtásláncokat érintették. A eDucato 2024-től nagyobb, 110 kWh kapacitású akksival készül, amely 420 km-res hatótávot tesz lehetővé a szabvány szerint (WLTP). Ez 30 százalékkal nagyobb az előző változathoz képest.

Az új eDobló is technikai frissítést kapott, ugyanis immáron 340 kilométeres kombinált hatótávval rendelkezik (WLTP). Akkumulátorait gyorstöltővel mindössze fél óra alatt 80 százalékosra lehet tölteni. A közepes méretű furgonoknál is előrelépés történt, ugyanis az eScudo esetében például már 352 kilométeres hatótávval lehet kalkulálni és a az eExpertnél újdonság gyanánt megjelent két további vezetési mód (Sandy, Mud) a meglévő (Power, Eco és Normal).

Szintén újdonság az elektromos mellékhajtás, amely 400 voltos teljesítménnyel bír. A ePTO alapvetően a trakciós akkumulátorban tárolt energiát használja fel. Ez lehetővé teszi, hogy a megrendelők hűtőegységgel vegyék meg a kisfurgonokat, de akár hűtődobozos felépítményben is készülhetnek a Stellantis újdonságai. A cég házon belüli felépítményezési megoldásokat kínál, vagyis nem kell megvárni, míg azzal egy külső cég elkészül.

A sajtóeseményen egy üzemanyagcellás Citroën e-Jumpert is bemutattak, amely 5 perc alatt feltölthető hidrogénnel és egy feltöltéssel legalább 500 kilométer tehető meg vele. A fontosabb paraméterek terén gyakorlatilag egyenértékű a dízeles testvérével, hiszen 17 köbméteres raktérrel és 1,3 tonnás terheléssel rendelkezik. A modellváltozat sorozatgyártása idén indul, 2024 közepén pedig a többi, méretileg pariban lévő testvérmodell is megkapja a hidrogéncellás hajtást.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy öncélú mesterkedés ez a modell. Európában folyamatosan bővül a nyilvános hidrogén töltőhálózat. Kontinensünkön 265 darab ilyen kút volt tavaly, ennek nagy része Németországban található (105 db), de már Franciaországban is rendelkezésre áll legalább 51 darab.

Vezetés

A vezetésre szűk 2-2,5 óra állt rendelkezésre, ebbe sajnos nem fért bele valamennyi márka, valamennyi modellje, de talán sikerült a magyar piac szempontjából fontos modelleket elcsípni. Elsőként egy dízeles Ducatóba huppanhattam bele, aminél az első kilométereken alaposan meg kellett barátkozni a manuális váltóval. A kormánykerék mellé, a műszerfalra szerelt egység fokozat kiosztásai mintha megváltoztak volna. Az egyik szememet rajta kellett tartanom a váltókar tetején lévő ábrán, valamint a kezemen, hogy biztos legyek abban, hpgy a jó fokozatba teszem be.

A váltót és a kissé csúszós pedálokat hamar meg lehetett szokni és már át is tudtam magam adni a dízelmotor fürgeségének. A Ducato nem ment üresen, volt némi ballaszt a raktérben, teljesítményére nem lehetett panasz. Kormányzása precízebb és könnyebb, mint valaha. Gyári navigációja pontos és megbízható, de egy alkalommal olyan területen akart átvezetni, ahová egyébként csak engedéllyel lehetne behajtani. Még portás és sorompó is volt előttem, rögtön leesett, hogy itt valami nem stimmel.

Bár a német városkában nem tornyosultak egymáson a kocsik, a Ducatóval könnyen fel lehet venni a forgalom ritmusát. A kigyorsításokban lehet rá számítani, nem hagy cserben autópályán sem. A menetzaj nagy sebességnél sem nő meg túlságosan. Ülései és vezetési pozíciója ideális. Azt hiszem hamarosan újra reneszánszát fogja élni a hazai új furgon piacon. „Legends never die…” ugyebár.

Másodjára egy dízeles Citroën Berlingora csaphattam le. Ennél az elsődleges élményt az új színes kijelzős digitális műszeregység felfedezése jelentette. Az eszköz eléggé jól strukturált. Felépítése leképezi a hagyományosét. Menet közben a sofőr azonnal látja, hogy milyen fokozatban van a váltó, mennyivel megy a kocsi és, hogy milyen fordulatszámon pörög a motor. A kis Berlingo a német autópályán a 140-150 km/órát is könnyedén kivitte, utána mintha már alább hagyott volna egy kissé a lelkesedése.

Városban nagyon hálás vezetni ezt a kisfurgont. A vastag A-oszlop miatt azonban jobban oda kell figyelni, hogy ne legyen gyalogos véletlenül sem takarásban. Kormányozni könnyedén és erőkifejtés nélkül lehet. Az új kormánykerék tapintása kellemes és kissé puha is. Ha rossz az ember napja, ez a furgon akkor is jó közérzetet biztosít. Kulturált munkaeszköz, ami megfelel minden jelenlegi igénynek és talán egy kicsit meg is haladja az elvárásokat. Na jó, nem is kicsit.

Harmadjára egy Peugeot e-Expert volt a soros. A műszerfal frissítése ennél is azonnal tetten érhető, ha beül a sofőrülésbe az ember. A digitális műszeregység és az új multimédia rendszer kijelző azok közé a jellemzők közé tartozik, amelyeket ma már teljesen természetesnek tekint az ember a személyautókban. Az áruszállítókban azonban még kissé újkeletűnek számítanak, így érthető, ha enyhe idegenkedés van velük szemben. De ezek is inkább hozzátesznek a munkához. Sőt, az e-Expert két új vezetési üzemmóddal is bővült, de sajnos a homokos, vagy a sáros talajon való elindulást nem tudtam igazán tesztelni, merthogy nem voltak ilyen körülmények.

Találomra leparkoltam vele egy Aldi parkolójába, de ez is ugyanolyan könnyen ment, mint az előző generációs változatokkal. Segít a tolatókamera és a szélesebb nézetet biztosító hátsó kamera, de a tükrök is kellően sokat mutatnak meg a modell környezetéből. Az új kormánykeréknek kellemes a fogása, teljesen személyautós érzetet ad ennek a furgonnak. Meglepő, hogy mennyire kicsi a szélzaj nagyobb, akár 80-100 km/órás sebességnél ennél az áruszállítóban. Az elektromos hajtáslánccal kombinálva tényleg olyan csend lehet a fülkében, akár egy templomban.

A Stellantis tehát kiterítette az idei évre a kártyáit és úgy tűnik, hogy van közte több jolly joker is. A külső- és belső frissítés segíthet lépést tartani a német és francia versenytársakkal. Hogy melyik lesz a következő évek slágere a kishaszonjárművek piacán, azt még egyelőre nehéz lenne megjósolni.