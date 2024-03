Rossz pénzügyi helyzetbe került a Van Hool, ami miatt 2024-27 között 1100 embertől kénytelenek megválni – számol be a helyzetről a buszgyártó legfrissebb közleménye. A Van Hool egy több mint 75 éve létező vállalkozás, amely a városi és távolsági buszok építése mellett speciális trélerek gyártásával is foglalkozik. A márka különlegességei közé tartoznak a dupla csuklós buszok, amelyek az idei párizsi olimpia alatt is fognak szállítani utasokat.

A legnagyobb leépítés idén lesz, mert legalább 830 embert küldenek el. A munkahelyek leépítése mellett a társaság átszervezi a buszgyártását.

Ez azt jelenti, hogy a belgiumi Koningshooiktban található buszgyártás teljes egészében a macedóniai Szkopjébe kerül. Ott már eredetileg is volt gyára a Van Hoolnak, de ebben az üzemben 2015-től kezdődően csak az olcsóbb távolsági buszok összeszerelése zajlott. A kutatás&fejlesztési részleg, a prototípusok fejlesztése, valamint az értékesítés marad Belgiumban. A Koningshooiktban működő üzem viszont ezentúl már inkább a speciális trélerekre és gyártmányokra összpontosítana.

A racionalizálás eredményeképpen néhány év múlva körülbelül 1400 munkavállaló maradhat Belgiumban a Van Hool alkalmazásában közvetlenül, de a beszállítók révén ennél több, körülbelül háromezer főnek adhat munkát a cég. A vállalatnak jelenleg 200 millió eurós tartozása van a bankok felé, de még további 45 millió euróra van szüksége pénzügyi helyzetének stabilizálásához.

A cég az elbocsátásokat azzal indokolta, hogy az elmúlt években a pandémia, a magas energiaárak, illetve a magas infláció rendkívül rossz hatással voltak a Van Hool működésére.

A márka nemrég komplett kínálatbővítést hajtott végre az A12, A13, A18 és A24-es elektromos buszokkal, de a távolsági buszait is felfrissítette.