Az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb énekesnőjével egy biatorbágyi kamionátadáson futottunk össze. A tél végi szélvihar elől egy friss és új Renault T-modellbe menekültünk, amely nem mellesleg a NOX-hoz is köthető (lásd a keretes írást).

A NOX 2002-ben alakult meg és fennállása során nem csak hazánkban, hanem határainkon túl is szép számmal szerzett magának rajongókat. 2009-ben az együttes azonban megszűnt létezni és csak jóval később állt újra össze. Tudnál egy kicsit mesélni az újjászületésről?

2022. november 27-én születtünk újjá a főnix hamvaiból a Budapest Sportarénában tartott koncertünkön, ami egyébként tudatosan a Főnix hamvaiból cím alatt futott. Ez életem egyik legjobb élménye volt, amire mindig szívesen gondolok vissza. Tavaly év elején pedig elindítottunk egy turnét, ami szintén telt házzal ment végig. Az idei év lesz az amikor intenzívebben lépünk a könnyű zenei koncertezés mezsgyéjére, ennek az egyik fő eseménye lesz a július 27-i koncertünk a Budapest Parkban, ahol először fogunk koncertet adni. Nagyon várjuk már ezt is, mert a Budapest Park egy teljesen más közönség. 2025-ben pedig megint lesz egy olyan nagy dobásunk, mint amilyen a 2022-es volt. A visszatérés részeként megjelent egy új albumunk is Főnix néven, amin 13 új dal szerepel, de az idei évben is tervezünk kijönni egy kis EP-vel. Ebben az évben egy színházturnén is részt veszünk, ami egy korábbi, a Művészetek Palotájában adott Csendes című koncertre épül. Ennek az áthangszerelt második felvonásából csináltunk egy koncertturnét.

Ez az újjáalakulás saját elhatározás volt, vagy inkább a rajongók részéről éreztetek ilyen nyomást?

Mindkettő. Iszonyatosan sokszor kaptuk meg a közönségtől amikor szólóban tevékenykedtem, hogy jó lenne, ha visszatérne a NOX, mert az volt az igazi. Mi nagyon sokat dolgoztunk a háttérben azon, hogy vissza tudjuk hozni. Sok-sok év munkájába telt, hogy ismét színpadra tudjuk együtt állni. Nekem is hiányzott a Tomi jelenléte mellőlem, valamint az, hogy hogy full koreográfia volt az egész műsorban az elejétől a végéig. A zenei betétekben mindig nagy buli hangulat alakult ki, ami nem csoda, hiszen jelenleg is tizenhatan vagyunk a színpadon.

Ha jól hallottam, akkor egy-egy koncert esetén legalább 50 főt kell mozgatnotok. Ennyien dolgoznak a teljes csapatban. Nem kimerítő ennyi emberre figyelni?

Én nagyon élvezek mindent ami a komfortzónából kizökkent, jut energiám az életben másra is. A TV2-n például az Innovátor magazinban műsorvezetőként is tevékenykedem. Aztán decemberben debütált a Diótörő a jégen előadás, amiben mesélő narrátorként jelenek meg, hogy a kicsik számára is érthető legyen Csajkovszkij megálmodott műve. Hogy értsék azt, hogy a mozdulatok, táncok mit jelentenek valójában. Ezért narrációval és vadonatúj dalokkal is végig vezetem a történetet, mintha az én gyermekkori történetemet mesélném el a Diótörő sztorijában.

Emellett még a covid alatt elkezdtem festeni és ezt most sem akarom feladni. Igaz, akkor a korlátozások és lezárások miatt nagyon sokat tudtam dolgozni a képeimen, de aztán besűrűsödött a munka nem jutott idő a képeimre. Az elmúlt egy-két évben nagyon háttérbe szorult az életemben a festés, holott nagyon hiányzik. Nemrég viszont jött egy-két vízióm sorozatokra és azokat mindenképpen szeretném megvalósítani, hogy ki lehessen őket állítani.

Hírességként gondolom úton-útfélen megállítanak téged. Hogy látod a visszajelzések alapján, melyik a legismertebb NOX-dal?

A legismertebb? Szerintem három van: a Százszor ölelj még, a Forogj világ és a Szeretem. Ezek azok a dalok, amelyek elsőre mindenkiben megjelennek, ha a NOX kerül szóba. Rengeteg olyan dalunk van, amelyek soha nem jelentek meg kislemezen, nem készült belőlük klip, mégis olyan ováció fogadja őket minden koncerten, mint mondjuk a Forogj világot.

Új vontatók a láthatáron 10 darab Renault T480 High típusú nyerges vontatót adott át a francia márka hazai képviselete az Inter-VM Trans cégnek, amely már 25 éve van jelen a piacon.

„Én nem azt mondom, hogy a Renault Trucks gyártmányai a legjobbak, de a középkategóriás autók közül ezek felelnek meg a legjobban az igényeinknek. Mindamellett úgy gondolom, hogy ár-érték arányban is a lehető legjobb választásnak bizonyulnak” – emelte ki Vargyas Csaba, az Inter-VM Trans ügyvezető igazgatója. Az új járművek teljes mértékben a nemzetközi fuvarozás igényei alapján lettek összeállítva. Fülkéjük teljesen síkpadlós, van bennük két darab ágy, illetve egy kihúzható hűtőláda. Ezekkel tehát akár négykezes fuvarokat is bátran lehet vállalni. Az Inter-VM Trans már legalább 15 éve stabil vásárlója a márkának. Jelenleg 85 darab kamionnal rendelkeznek, de a közúti áruszállítás mellett a privát közúti személyszolgáltatások terén is otthon vannak. Rengeteg dolgozói járatot üzemeltetnek Pest, Heves és Nógrád Vármegyében, leginkább olyanokat, amelyeket az állami szolgáltatók már nem képesek kielégíteni. Ezen a téren az öt legjelentősebb vállalat közé tartoznak Magyarországon. Ez, a személyszállításra fenntartott flotta döntő többségében Renault Master típusú kisbuszokból áll. A cég első embere azt is elárulta, hogy nemrég felkérték Péter Szabó Szilviát, hogy legyen a nagykövetük. Az együttműködés keretében idén az Inter-VM látja el a NOX együtteshez kapcsolódó logisztikai feladatokat, vagyis a koncerthelyszínek között, a szükséges technikai felszerelések, valamint a személyzet szállítását, mozgatását. „Az Inter-VM összesen 40 darab Renault T480 High típusú nyerges vontatót vásárolt tőlünk, a maradék mennyiség leszállítása hamarosan megtörténik. Örömmel tölt el bennünket, hogy a vállalat meggyőzőnek találtak ezen vontatók teljesítményét és komfortját” – jelentette ki az átadás kapcsán Tringer Zoltán, a Renault Trucks Keleti Régiójának ügyvezetője.

Úgy láttam, hogy gond nélkül fel tudtál mászni ebbe a hatalmas Renault T-modellbe. Te ültél már valaha kamionban?

Érdekes a teherautókhoz fűződő kapcsolatom, mert tinédzser koromban az akkori párom nagyon oda volt a kamionokért, mert a bátyja hivatásos sofőrként dolgozott. És ő is nagyon megszerette ezeket az óriásokat. Rengeteget jártunk emiatt Szegedre a kamionos találkozóra, ami egy több napos őrület volt. Ennek mindig a csúcspontja a rakparton rendezett gyorsulási verseny volt és hát azokat imádtuk, minden évben ott voltunk! Egyszer pedig arra is volt példa, hogy elkísértük az akkori páromnak a bátyját egy hosszabb belföldi útra, így volt szerencsém belekóstolni abba, hogy milyen életet élnek a sofőrök. Követ szállítottunk Egerből Szegedre oda-vissza egész hétvégén. Minden elismerésem az övék, kalapot emelek előttük, mert ez nagyon nehéz munka!

Ha most rákényszerülnél egy radikális karrierváltásra, akkor kipróbálnád-e, hogy milyen lehet kamionsofőrként dolgozni?

Nem, biztos, hogy nem! Én nem tudok hosszútávon vezetni. Körülbelül kettő, vagy kettő és fél órára vagyok kapacitálva, úgyhogy utána nagyon elálmosodom a vezetéstől. Ilyen szempontból én nem lennék jó alany. Sokkal jobban szeretek a sofőr mellett ücsörögni elbóbiskolni, nézelődni, zenét hallgatni. A vezetés engem inkább kikapcsol és megnyugtat, sokszor van az, hogy amikor volt egy nehéz napom, akkor avval relaxáltam le, hogy kicsit a városban cél nélkül egy órát kocsikáztam.

Szóval munkaként nem lenne ez nekem való. Ami hozzám inkább közelebb áll az a képzőművészet minden formája. Gyerekkoromban rengeteget makraméztam, fűztem, hímeztem, szobrászkodtam. A divattervezés is testhezálló számomra. Erről sokat nem szoktam beszélni, de az egész színpadi megjelenést én találhattam ki az arénás fellépésünknél az egész tánckarnak, magamnak, mindenkinek. Az ilyen aktivitásokban jobban ki tudom magam élni.