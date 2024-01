A világ egyik legnagyobb szórakoztató elektronikai termékekre fókuszáló kiállításán, a jelenleg is zajló CES-en mutatkozott be a Peterbilt és a Toyota újdonsága, az 579 FCEV üzemanyag-cellás változata. Mint ismeretes, a két cég tavaly jelentette be, hogy készen áll a sorozatgyártású változat, vagyis aki szeretné az már ettől az évtől kezdve ilyen csőrökkel frissítheti a flottáját.

Az újdonság a cég anyavállalata, a PACCAR standján kapott helyet. A gyártó legfrissebb tájékoztatása szerint már most 150 előre kifizetett foglalás van rá és testvérére, a Freightliner T680 FCEV-re és ez az idei évben csak tovább nőhet. Ez már csak azért is meglepő, mert egyelőre csak USA keleti fele van jobban el látva hidrogén üzemanyag töltőállomásokkal, így az ilyen üzemű kamionok felhasználásában leginkább csak a kaliforniai üzemeltetők gondolkodhatnak.

A Peterbilt 579 FCEV-ről most már azt kommunikálja a gyártó, hogy egy feltöltéssel 450 mérföldet, vagyis 750 kilométert tud megtenni. Ez meglehetősen jó érték egy 37 tonnára hitelesített kamiontól. Hajtáslánca teljes mértékben a Toyotától érkezik: hajtásáról a japán cég 415 lóerős (310 kW) dual villanymotor gondoskodik, a működéséhez szükséges áramot pedig ugyancsak a Toyota saját fejlesztésű üzemanyacellája biztosítja. A modell nagy szériás gyártása 2025-ben indulhat, sikerességét tovább növelheti, hogy nemrég megkapta a Kaliforniai Környezetvédelmi Hatóság tanúsítványát is.

Az üzemanyagcellás csőrös mellett az ugyancsak a PACCAR-csoporthoz tartozó elektromos DAF XD is bemutatkozott a CES-en. Ez az európai fejlesztésű jármű egy feltöltéssel 310 mérföldet, vagyis átszámítva 500 kilométert tud megtenni. A modellhez 325 kW-os gyorstöltést is kínálnak, ami valószínűleg vonzó lehet azon üzemeltetők szemében, akik adott esetben egy napközbeni töltés beiktatásával kívánják megnövelni a teherautó által megtehető napi hatótávot. Ezzel a gyorstöltéssel az akksik 45 perc alatt 80 százalékosra tölthetők. Így akár 965 kilométert is lehet menni a DAF XD-vel egy nap.