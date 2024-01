A Csepel D-705-öst alapvetően a D-700-as kiváltására fejlesztették ki. Utóbbi még sok tekintetben közös főegységeken osztozott az Ikarus 60-assal. A vadonatúj nyerges vontató a Csepel Autógyár egyik legnépszerűbb típusává vált és meglehetősen sokáig, 1958 és 1975 között volt gyártásban.

Még a bemutatása utáni években is a kiállítások és a reklámok sztárja volt. 1960-ban például a Budapesti Nemzetközi Vásáron (BNV) is kiállították egy ikertartályos félpóttal. Még ugyanebben az évben aztán a Magyar Országos Gépkocsi Üzemi Rt. (MOGÜRT) számára is készült róla egy fotósorozat. Azokon a képeken azonban már egy bor szállítására szánt tartályos félpóttal volt látható. A modell aztán többféle vontatmánnyal is feltűnt az utakon, köztük sima ponyvás, áruszállítós félpótkocsival is.

A széles választék nem a véletlen műve volt, ugyanis a Csepel Autógyár számos, alváz nélküli önhordó vontatmányt készített ehhez a nyergesvontatóhoz. A D-705-öst általában mindig a vontatmány típusának megfelelő kiegészítő berendezésekkel látták el.

E cikk nyitóképén szereplő cementszállítós változatnál a cement befogadására szolgáló tartályok űrtartalma egyenként hét köbméter volt. Töltésük történhetett a betöltő fedélen keresztül, ömlesztéssel, vagy sűrített levegővel, vagy a tartályokba épített porelválasztón keresztül. Két tartály esetében 25-30 perc volt az átlagos ürítési idő, vagyis a sofőrnek nem csak egy kávéra, hanem egy jó beszélgetésre is jutott ideje.

Érdekesség, hogy olykor-olykor speciális megoldásokra is volt szükség. A közúti vontató esetében a platóra 3000 kilogrammnyi pótsúlyt is erősítettek, így biztosítva a megfelelő adhéziós kapcsolatot a kerekek és a talaj között. Ezen teherautók maximális terhelése azonban nem haladta meg a 10 tonnát.

Bár alapvetően 170 literes üzemanyagtartállyal szerelték, a vámzáras félpótokhoz üzemanyag-póttartály is tartozott, így teljesen feltöltve 1500 kilométer körüli hatótávot sikerült elérni a D-705-ösössel. Ennek leginkább a nemzetközi fuvarozásban volt jelentősége, hiszen a Hungarocamion többek között Törökországba és a Közel-Keletre is szállítmányozott, a nagy hatótáv ezért kritikus fontossággal bírt a ritka kúthálózattal ellátott vidékeken.

A Csepel Autógyár Gyártmánymúzeuma mai napig őriz egy gyönyörűen felújított, „hungarocamionos” változatot. A kétezres években ez a példány még a budapesti Autószalonon is kiállításra került. A mai napig időtálló szépséggel rendelkező nyerges vontatót többnyire a D-614-es hathengeres, vízhűtéses, soros elrendezésű dízelmotorral szerelték, amely több mint 7990 köbcentis hengerűrtartalommal és 145 lóerős teljesítménnyel rendelkezett.

A modellt ugyanakkor turbófeltöltős 8275 köbcentis motorral is meg lehetett rendelni. Ez valamivel nagyobb, 170 lóerős teljesítményt nyújtott. Az erőforráshoz ötfokozatú szinkronváltó (AST65/1-4 vagy AST 65/1-3) csatlakozott mellékhajtással, illetve mechanikus távkapcsolással.

A vezetőülés állítható volt, hátsó üléstámláját felhajtva egy kétszemélyes fekhelyhez lehetett hozzáférni a kabin hátsó traktusában. A megfelelő komfort érdekében a D-705-öst nemcsak félelliptikus laprugókkal, hanem segédrugókkal és teleszkópos lengéscsillapítókkal is felszerelték. A korabeli típuslapon a Csepel Autógyár a nyerges vontató menettulajdonságairól is említést tett.

A modell 13,5 és 16 százalékos kapaszkodóképességgel rendelkezett, „elméleti csúcssebessége” pedig 61-79 km/óra között mozgott. Már akkortájt is gondoltak a váratlan helyzetekre, ezért a D-705-öst 3 darab pótkerékkel szerelték ebből kettő a vontatóra, egy pedig a pótkocsira volt szerelve.

A járművezetők a maga idejében nagyon kedvelték ezt a nyerges vontatót, nem csoda, ha több mint egy évtizedes gyártási idő alatt ez a nyerges vált a Csepel Autógyár legelterjedtebb nyerges vontatójává.