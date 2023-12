Öt kilométernyi fényfüzérrel vértezte fel kilenc feldíszített járművét az idei adventi időszakra a BKV – tudatta közleményében a társaság. A Fogaskerekűt leszámítva a közlekedési társasági ünnepi flottája december 1-jén, péntek este egyszerre gördült ki a Hungária kocsiszínből, és január 7-ig fog közlekedni.

Az adventi fényflotta „zászlóshajójának” tartott, 2009 óta közlekedő klasszikus Fényvillamoson, vagyis a Ganz UV-n kívül további öt villamos, egy KCSV-7, egy „hannoveri” TW 6000, egy Tátra (T5C5K2), egy Ganz-csuklós (ICS), valamint egy Combino kapott ünnepi díszkivilágítást a következő hetekre, Budán és Pesten egyaránt hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához.

Mint arról közleményében a BKV beszámolt,

az UV a 2-es, a 14-es, a 19-es, a 14-41-es, a 42-es, a 47-es, a 49-es, a 42-50-es, az 50-es, valamint a 69-es,

a KCSV-7 a 2-es és a 23-as,

a TW6000 a 42-es, az 50-es és az 51A,

a Tátra az 1-es, a 14-es, a 17-es, a 41-es, az 56-os, az 59-es és a 61-es,

a Ganz-csuklós a 47-es és a 49-es,

a Combino pedig a 4-6-os villamos vonalán fog közlekedni.

A kötöttpályás adventi állományhoz december 10-től a 60-as villamosként üzemelő, másfél évszázados múltra visszatekintő Fogaskerekű is feldíszítve csatlakozik.

Egy év kihagyás után újdonság

Az elszabadult energiaárak miatt tavaly a megszokottnál szerényebben készült az ünnepekre a BKV. Sokáig úgy tűnt, hogy semmilyen fényjármű nem fog közlekedni az adventi időszakban, helyette az „adventi villamos” járta a vonalakat. Végül az utolsó pillanatban állt elő egy fényvillamossal a társaság: egy KCSV-7-esre aggattak fel fényfüggönyt, miután kiderült a típusról, hogy alkalmas arra, hogy plusz energia felhasználása nélkül, a fékezési energia visszatáplálásával üzemeltesse azt.

Idén először viszont – a villamosokon kívül – két busz is ünnepi fénybe öltözött. A matricák mellé kültéri, vízmentes 24 V-os tápfeszültségű LED-szalag került egy szóló, valamint egy csuklós Mercedes-Benz Conectóra. A szóló járművel a 91-es és a 105-ös, a csuklóssal pedig a 7-es és a 26-os busz vonalán találkozhatnak az utasok.

140 ezer izzó

Száznál is többen dolgoztak a járművek díszítésén a kocsiszínekben és a buszgarázsban az elmúlt hetekben. Az ünnepi dekorációhoz több mint öt kilométernyi, összesen 140 ezer energiatakarékos izzóval világító kültéri LED-szalagot, -füzért, valamint -hálót használtak fel. Meleg fényükkel a modern, környezetbarát LED-égők nemcsak az ünnepek meghittségét erősítik, de alacsony energiafogyasztásukkal, hosszú élettartamukkal a BKV ökológiai lábnyomát is csökkentik.

A KCSV-7, a Tátra és a Ganz-csuklós villamosokon az áramszedőket is ünnepi díszkivilágításba borították, míg több jármű esetében a belső teret is feldíszítették. A hagyományos Fényvillamos mennyezetére a LED-háló mellett 150 darab horgolt dísz is felkerült, amiket a BKV egyik utasa ajánlott fel az idén 150 éves Budapest tiszteletére.

A január 7-ig közlekedő fényflotta menetrendjei a BKK oldalán érhetők el. A fényjárműveken normál díjszabással, érvényes menetjeggyel lehet utazni.