A „Nothing else matters” , vagy a „The Unforgiven” című slágereket szinte azok is ismerik, akik egyébként nem tartják magukat nagy metál rajongóknak. A Metallica 1981 óta megkerülhetetlen jelenségnek számít a világzenei színpadon és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy az amerikai trash metál zenekar jövőre Európába látogat, hogy turnézzon egy jót. Az európaiak így személyesen is láthatják az alapítót, az alapítót, Larsh Ulrich-ot, valamint James Hetfield-et, az együttes frontemberét.

A Metallica az M72 World Tour keretében Európában május és július között olyan nagyvárosokba látogat el, mint München, Helsinki, Koppenhága, Varsó és Madrid. A koncerthelyszínek között a zenekar könnyű és nehéz kategóriás haszonjárműveket fog használni a különféle felszerelések szállítására. Nem nehéz kitalálni, hogy ez kizárólag Iveco márkájú járművekkel fog megvalósulni, mivel a banda szeretné minimálisra csökkenteni a szállítás miatti károsanyag-kibocsátást.

Ez azt jelenti, hogy Lars Ulrich dobszerkóját, James Hetfield gitárjait várhatóan elektromos és LNG-hajtású kamionok ( Iveco S-e Way és S-Way LNG) fogják szállítani. A személyzet, illetve a személyes csomagok, holmik szállítását pedig elektromos és gázhajtású Daily minibuszokkal fogják végezni. Ezek várhatóan egyedi dizájnnal rendelkeznek majd, amely jól megkülönbözteti őket más, nem Metallica zenekart szállító kamionoktól.

Az Iveco Barcelonában, a megújult termékpalettájának premierjén ki is állított már egy Metallica számára gyártott nyergest. Az S-e Way a banda legújabb albumának, a 72 Seasons-ra hajazó grafikai elemekkel volt feldíszítve. És, hogy milyen is belülről? Ez kiderül az alábbi videóból:

Az első, Metallica számára gyártott nyerges vontató hajtásáról cseppfolyósított földgáz (LNG) gondoskodik. Így akár 1800 kilométert is meg tud tenni egy feltöltéssel.