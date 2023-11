A GR Corolla és a GR Yaris fedélzetén, a motorsportban debütált néhány éve a Toyota hidrogén üzemű belső égésű motorja. A technológia kísérleti szinten a Corolla Cross fedélzetén is megjelent, most pedig építettek egy H2 Hiace furgont, de nem ám a háromhengeres, 1,6 literes turbómotorral, hanem egy kétszer ekkora erőforrással.

A rendszám H2 ICE, azaz hidrogén üzemű belső égésű motor
Semmi nem látszik a V6-osból a burkolat alatt
Toyota V35A-FTS

A szintén turbós, 3,5 literes V6-os a Land Cruiser 300-asból jött át, ám míg ott 415 lóerőre képes, itt alig több mint a harmada: 163 lóerő áll rendelkezésre. Alighanem lesz ez még több is, ha szériagyártásba kerül a technológia.

Az üzemanyagot a Miraiból módosítva átemelt tartályokban tárolják nagy nyomáson; a tartályok a padló alatt helyezkednek el. A váltó ugyanaz a tízfokozatú automata, amelyet a Land Cruiserben is társítanak a motorhoz.

Az autót most négy hónapon át tesztelik éles, közúti használat során. Ennek helyszíne Ausztrália, ahol egyrészt a szövetségi kormány, másrészt ehhez kapcsolódva a Toyota is évek óta komoly pénzeket tesz bele a hidrogén alapú gazdaság fejlesztésébe. A Toyotának üzemanyagcella-összeszerelő és hidrogénfejlesztő üzeme is működik az országban.