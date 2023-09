Bár a figyelem középpontjában jelenleg az eActros 600 nyerges vontató van, ennek ellenére a német márka a hidrogéncellás változatot sem hanyagolta el. Az egyelőre még csak prototípusnak tekinthető Mercedes-Benz Gen H2 nyerges vontató nemrég fontos tesztet teljesített. A járműnél azt vizsgálták, hogy ténylegesen mennyit tud elmenni egyetlen egy feltöltéssel.

Éppen ezért szeptember 25-én délután útra keltek vele a Mercedes-Benz Wörth Am Rheinben található központjából és egészen Berlinig mentek vele. A 40 tonnás össztömegű szerelvény másnap reggel ért be a német fővárosba. Ekkor derült ki, hogy egy feltöltéssel egészen pontosan 1047 kilométert tettek meg vele. A tesztfutást és a figyelemre méltó eredményt a TÜV Rheinland is hitelesítette, ami mindenképpen fényes jövő elé állítja a Mercedes hidrogéncellás teherautóját.

A kamionba folyékony, -263 Celsiusra lehűtött hidrogént tankoltak. Ehhez két darab, egyenként 40 kilogrammos kapacitású hidrogéntartály állt rendelkezésre a nyerges vontató két oldalán. A Daimlernél most úgy látják, hogy a folyékony hidrogén lehet a megfelelő alternatíva az üzemanyagcellás nyergesek szempontjából, mivel nagyobb energiasűrűséggel rendelkezik, mint a gáz halmazállapotú. Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, a folyékony hidrogénnel nagyobb hatótávot tud teljesíteni egy üzemanyagcellás nyerges vontató. A Merci ugyanakkor eleinte a hidrogén gázban látta a jövőt, mivel úgy mérte fel az évtized elején, hogy inkább ebből a fajta “üzemanyagból” lesz nagyobb kínálat Európában, sem mint a folyékony hidrogénből.

A Mercedes-Benz GenH2 2020 szeptember 16-án mutatkozott be. A prototípusokat azóta tesztelik és egy alkalommal meglehetősen nagy kihívás elé állította, amikor a Brenner-hágón is keresztül mentek vele. A következő években várhatóan a fuvarozóknál fogják tesztelni, sorozatgyártása pedig az évtized második felében indulhat el.