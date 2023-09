A Légiközlekedési Kulturális Központ (LKK), a Volánbusz., a BKV, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, valamint ezek partnerei a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait immár ötödik alkalommal vonultatják fel a repülőtéri múzeumban.

Szeptember 30-án és október elsején mintegy 120 felújított és egy-egy ikonikus korszakot képviselő jármű lesz megtekinthető, vagy kipróbálható. Az Aeroparkban többek között beköltözik a repülőmúzeumba a Volánbusz által restaurált emeletes Bikarusz, amely a 60-as évek végén két szóló Ikarus 556-os autóbusz összeépítésével jött létre.

Ezen kívül a szervezők előzetes tájékoztatása szerint látható lesz majd az Ikarus-gyár első típusa, a 30-as, de megtekinthetik az érdeklődők az első pótkocsival ellátott modellt, az Ikarus 60-ast is. Sokan magyar találmánynak tartják a csuklós buszt, annyi bizonyos, hogy az első gyári építésű és fejlesztésű Ikarus 180-as is feltűnik majd a rendezvényen. Valószínűleg még kevesebben találkoztak vele, de most először már a szélesebb értelemben vett nagyközönség is megtekintheti a budapesti Várbuszok ősét, a BKV színekben felújított 211-est is.

Ugyancsak az érdekességek között említhető a 284-es tolócsuklós is, amely valahol a 200-as és a 400-as család átmenetének számít. Az Ikarus nemcsak a kontinensen volt ismert, minderre jó példa a rendezvényen kiállítandó jobbkormányos 481-es, amely eredetileg Angliában közlekedett. Természetesen a legújabb változat, az Ikarus 120E elektromos városi busz sem hiányozhat a kínálatból, amellyel a székesfehérvári gyár már Németországban és Lengyelországban is ért el sikereket.

Legsikeresebb magyar márka Az Ikarus egyike a magyar ipar világhírű márkaneveinek. Az állami autóbuszgyár előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, viszont története Ikarus néven csak a második világháború után kezdődött meg. Az Ikarus mint állami vállalat az 1970-es – 1980-as években meghatározó szerepet töltött be nem csupán a keleti blokk államainak piacán, hanem a világpiacon is. A különféle Ikarus autóbuszok nemcsak a tömegközlekedésben és a közutakon játszottak óriási szerepet, évtizedeken át a ferihegyi repülőtéren is meghatározóak voltak.

A fentebb említett típusok mellett számtalan nagysikerű, illetve különleges Ikarus lesz látható. A szervezők Németországból és Lengyelországból is várnak kiállítókat a rendezvényre. A járművek túlnyomó többsége kívül-belül megtekinthető lesz, sőt több autóbusz utasterében közlekedéstörténeti kiállítás várja majd a látogatókat.

A rendezvény kísérőprogramjaként idén is lesz nagyszabású autóbuszos felvonulás, amelyen ezúttal 90 darab autóbusz vesz majd részt. Az Ikarus-felvonulás szombaton 16:30-kor veszi kezdetét és külön jegy váltása nélkül, bárki felülhet a buszokra és a járműveken becsület kassza fog üzemelni. A felvonulással, valamint a kiállítással kapcsolatban itt lehet többet olvasni.