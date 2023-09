„Mi ez, csak nem egy újabb svéd lakberendezési áruház?” – tehetné fel a kérdést a halandó ember a Northvolt Lab láttán. A hatalmas, többszintes épület kívülről stílusos öltözetet kapott. Homlokzatát fadeszkák és az ízléses betűkkel kirakott márkanév díszíti. A cella fejlesztési laboratórium nem az egyetlen már Svédországban, mert jóval északabbra pedig felépült a gigagyár a Northvolt Ett, ami nagy tételben tudja a cellákat gyártani bármilyen cég részére.

A Northvolt Lab 96 olimpiai úszómedencényi területet foglal el. Az utcafronton lévő többszintes épület olyan, mintha valami dizájn hotel lenne. Recepció, büfé és pin-pong asztal is van az alsó szinten. Ingrid, a recepciós hölgy érkezésemkor egy mágneskártyát nyom a kezembe és megjegyzi, hogy ne feledkezzünk meg a fikáról, vagyis a svéd édesség időről sem. Egy masszív hosszúkávéra és egy kis sütire nehéz lenne nemet mondani, utána pedig a fenyőfák által körbevett külső kapunk keresztül lehet elérni magát a laboratóriumot is, ami egy mini cellagyár is egyben. Kis túlzással elmondható, hogy ez a Northvolt Ett gyár piciben.

Szinte szenzációként robbant be a világsajtóba, amikor áprilisban a Scania és a Northvolt bejelentette, hogy olyan akkumulátort mutatott be, amellyel 1,5 millió kilométeres futásteljesítmény is elérhető. Ez nem kis eredmény akkor, amikor a svéd gyártó egyes versenytársai 8 év vagy maximum 200 000 kilométeres garanciával számolnak. Ha valaki azt gondolná, hogy ez valami médiahekk, akkor előre bocsájtjuk, hogy a két cég szeptember elején meghívta a világsajtót abból az alkalomból, mert elstartolt ezen nagy teljesítményű akkumulátorok gyártása. Az eseményre a Vezess is meghívást kapott, így első kézből nézhettük meg a gyártási folyamatokat.

Bejutottunk a legújabb akkumulátor gyárba 1 /20 A Northvolt Lab nem is ipari létesítményre hasonlít. De hát ez Skandinávia. A Northvolt Lab nem is ipari létesítményre hasonlít. De hát ez Skandinávia. Fotó megosztása: 2 /20 A Nortvolt Ett gigagyár madártávlatból. A Nortvolt Ett gigagyár madártávlatból. Fotó megosztása: 3 /20 Készülnek a cellák a Northvolt laboratóriumában. Készülnek a cellák a Northvolt laboratóriumában. Fotó megosztása: 5 /20 A Scania új akkumulátor-gyára Södertaljében. A Scania új akkumulátor-gyára Södertaljében. Fotó megosztása: 6 /20 Szeptember elején új korszak keződött a Scaniánál. Szeptember elején új korszak keződött a Scaniánál. Fotó megosztása: 7 /20 Ebba Busch (középen) és Ebba Busch (középen) és Fotó megosztása: 9 /20 Önkáró robotok viszik az akkumulátorokat. Önkáró robotok viszik az akkumulátorokat. Fotó megosztása: 10 /20 A Scania akkumulátorgyárában leginkább robotok dolgoznak. A Scania akkumulátorgyárában leginkább robotok dolgoznak. Fotó megosztása: 11 /20 Most még üresek a sorok a Scania akkumulátor-gyárában. Most még üresek a sorok a Scania akkumulátor-gyárában. Fotó megosztása: 13 /20 A Northvolt cellája akkora mint egy VHS-kazetta. A Northvolt cellája akkora mint egy VHS-kazetta. Fotó megosztása: 14 /20 Így néz ki egy akkumulátor modul. Így néz ki egy akkumulátor modul. Fotó megosztása: 15 /20 A VCB-kábelek kötnek össze mindent. A VCB-kábelek kötnek össze mindent. Fotó megosztása: 17 /20 Az akkumulátor-csomag súlyam meghaladja az egytonnát. Az akkumulátor-csomag súlyam meghaladja az egytonnát. Fotó megosztása: 18 /20 Ebben a Scania 40R-ben már újj aksi van. Ebben a Scania 40R-ben már újj aksi van. Fotó megosztása: 19 /20 Gyerekeknek, vagy játékos kedvű felnőtteknek való ez a Scania, amiben felül kormány és vezetőülés is van. Gyerekeknek, vagy játékos kedvű felnőtteknek való ez a Scania, amiben felül kormány és vezetőülés is van. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Northvolt kevéssé ismert még Magyarországon. A cég története 2016-ban kezdődött, amikor a Tesla egykori alelnöke, Peter Carlsson startupot alapított. A férfi – aki jelenleg a Northvolt igazgatói posztját tölti be – azt tartotta szem előtt, hogy hamarosan rengeteg akkumulátorra lesz szükség Európában, így bízott abban, hogy időben lépett a piacra. A várakozásai helyesnek bizonyultak, ma ugyanis a Northwoltnak 55 milliárd dolláros megrendelés állománya van olyan cégektől, mint a BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars, illetve a Polestar. Az idea ami mentén ezt elérték nem volt más, mint az úgynevezett zöld lítiumion akkumulátor cella, amely a lehető legalacsonyabb ökológiai lábnyommal rendelkezik.

A Northvolt-birodalom

Bár mi a svédországi Skellefteå-ban található cellagyártó üzemet jártuk be, ennek ellenére már több meglévő és épülő létesítménye van a Northvoltnak Európa-szerte. A mintegy 71 futball pályányi területet elfoglaló Northvolt Ett-ben több mint kétezer alkalmazott dolgozik. A teljes egészében megújuló energiaforrásokból előállított áramot használó gyár 60 GWh éves kapacitással rendelkezik.

Emellett Northvolt gdanski (Lengyelország) a Dwa elnevezésű üzemében akkumulátor-rendszereket építenek a motorgépektől kezdve a bányagépeken át, egészen a hajókig. A németországi Heidében olyan akkumulátor-gyárat húznak fel, ami egymillió járműhöz lesz képes akksikat gyártani, Göteborgban pedig olyan üzem épül a Volvoval közösen, amely az energiatároló egységek mellett akksicella kutatás&fejlesztési részleggel is fog rendelkezni. Fontos megjegyezni, hogy a 2025-ben megnyíló göteborgi akksiüzem teljesítménye csak picivel, mindössze 10 GWh-val marad el a Northvolt Ett-től.

Laborban jó lenni

Bár a Northvolt Lab nem kizárólag a Scania támogatására épült, kérdésemre elárulták, hogy a szóban forgó prizmatikus cellával készülő, 1,5 millió kilométeres futásteljesítményre tervezett akksit a griffes gyártóval közösen fejlesztették ki, ergo csak és kizárólag a Scania haszonjárműveibe fogják beépíteni. Na de, nézzünk szét!

A laboratóriumban való körbejáráshoz munkavédelmi cipőt kell venni. Az ajtókban ragacsos belépők akadályozzák meg, hogy valaki finom port vigyen be a gyártás helyszínére a talpán. A Northvolt Labban mindenre képesek kezdve az aktív alapanyagok előállításától a különféle formátumú cellákig. Az üzemben aktív katódot, anód- és katódelektródákat, valamint cellákat is gyártanak.

Az üzem szó szerint egy boszorkánykonyha, mert nemcsak az akkumulátor kémiai megoldásokkal, hanem új gyártástechnológiai eljárásokkal is tudnak kísérletezni. Lehetőség van továbbá a megrendelők által specifikált cellák kisszériás gyártására is. A Northvolt Lab gyártósora fel van arra készülve, hogy egymástól teljesen eltérő kémiával, vagy formátummal rendelkező cellákat gyártson. A hangsúly jelenleg a nagyobb energiasűrűségű NMC kémiájú cellákon van, de kísérleteznek másfajta megoldásokkal is. Ottjártunkkor a gyártósoron prizmatikus cellák készültek, amelynek során az anód-katód párokat tartalmazó stócot egy kemény tasakba teszik bele. A formázás és az öregítés fázisában a cellából származó gázokat nem a tokozáson belül, egy extra zsebben gyűjtik, hanem a prizmatikus cellákon lévő szelepen keresztül engedik ki. Ezek a gázokat természetesen utókezeléssel ártalmatlanítják, így azok nem jutnak ki a természetbe, vagy az üzembe.

Beindul a Scania is

Szeptember 5-én került sor a Scania akkumulátorgyárának ünnepélyes megnyitójára, amely ott volt Christian Levin, a Scania és a Traton-csoport elnöke és Ebba Busch, a svéd miniszterelnök-helyettes. Az új üzemet – amelyet szintén melátogatott a Vezess – egy kevésbé használt kamionparkoló területén húzták fel. Első ránézésre ez is inkább irodaháznak tűnik sem, mint bármilyen gyárnak, de ha felmegy az ember a lépcsőkön, akkor az épület belsejében, felülről nézhet rá a gyártási folyamatokra. Ha van valami, ami először azonnal tudatosul az emberben akkor az az, hogy az összeszerelés túlnyomó részét robotok végzik. Emberekkel csak leginkább a folyamatfelügyeléssel megbízott munkaállomásokon találkozhat az idetévedő.

A megnyitón Ebba Busch az elektromobilitás és az energiafüggetlenség mellett emelt szót és két dolgot is elárult, hogyan fogják segíteni ezt a témát Svédországban. „A jövő évben dupla akkora forrást, mintegy egymilliárd svéd koronát fogunk fordítani a svédországi energiahálózat fejlesztésére, a svéd elektromos töltőhálózatot pedig 2,5 milliárd koronás beruházással fogjuk bővíteni” – jegyezte meg Ebba Busch utalva arra, hogy az elektromobilitás elterjedéséhez állami segítségre is szükség van.

Christian Levin, a Scania első embere egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy ennél is többet szeretne: azt mondta, hogy a töltőhálózat kiépítése mellett szükség van arra, hogy további ösztönzőkkel segítség a fuvarozókat az elektromos hajtásláncra való átállásban. Ezek között említette az adókedvezmények, vagy a járművásárlási programok indítását, véleménye szerint ugyanis ezek nélkül lassabban fog haladni az átállás. Abban mindenki egyetértett, hogy nincs értelme e-teherautót gyártani, ha az környezetszennyezőbb, mint a dízel.

Éppen ezért az energiamixben tovább fogják növelni a megújuló energiaforrások arányát, ezáltal pedig tovább nőhet a zöld áram jelentősége. Bár a Scania svéd gyártó, alapvetően nem a hazai piac tartja el. Mindössze a griffes logóval ellátott járművek 2-3 százaléka kerül Svédországba, vagyis az, hogyan gondolkodik a Scania a teherautókról, az a világ logisztikai iparára hatással lehet.

2030-ra minden más lesz

A Scania most úgy látja, hogy az akkumulátor-technológiás teherautóban van a jövő, ezért 2030-ra a márka által értékesített járművek több mint fele elektromos lesz. Még messzebb tekintve az is elképzelhető, hogy minden jármű elektromos hajtáslánccal fog rendelkezni.

Az új üzem közvetlenül a Scania alvázgyártó üzeme mellett kapott helyet Södertaljében, amit felkészítettek az elektromos járművek sorozatgyártására. A 18 ezer négyzetméter alapterületű üzembe szállítószalagon érkeznek be az akkumulátorok gyártásához szükség alapanyagok, így például a 2,2 kilogrammos cellák. A teljesen automata összeszerelő szalagon legalább 100 darab robot dolgozik, ami közel 100 százalékos automatizáltságot jelent.

Ugyanakkor a gyártósoron van hat állomás, ahol manuális gyártás zajlik, ebből kettő a tesztelésé, egy a modulok összeépítésé, illetve van még egy a belső rétegek beépítésével, valamint a felcímkézéssel foglalkozó rész. A gyártósor alapvetően két részre osztható: az egyik különféle rétegek összeállítása, a másik pedig a külső akkumulátor ház felépítése. Nyilván ez nagyban függ attól, hogy egy megrendelő, – azaz a Scania – milyen kapacitású akkumulátorokat rendel.

Egyetlen egy, a VHS kazettára hasonlító cella 0,8 kWh kapacitással rendelkezik. Egy akkumulátor modulban pedig összesen 18 darab cella van, amely így értelemszerűen 10,4 kWh kapacitással bír. Az akkumulátor-modul már magában foglalja a vezérlő egységet is (CMC). Az e-teherautók és e-buszok nélkülözhetetlen tartozéka a VCB-kábel, amely összekapcsolják az akkumulátorokat, a villanymotort, valamint a dugaljakat. Ezekből 4800, vagy még ennél is több variáció létezik. 60, de akár 1500 voltosak is lehetnek.

Végeredményben az akksigyárból komplett akkumulátorok jönnek ki. Egy akksiban adott esetben 20 darab modul is lehet, így 208 kWh-os kapacitással rendelkezhet. Ekkor már jelentős súlyról, mintegy 1200 kilogrammos tömegről és 700 voltos feszültségről beszélhetünk. Ráadásul egy ilyen akksinál már négy darab hűtőrendszer is rendelkezésre áll. Ez elengedhetetlen a működéséhez. Ezeket az akkumulátorokat aztán a járművek alvázához erősítik, de ha befér a fülke alá, akkor oda is raknak belőle.

A Scania fontos mérföldkőként tekint a szeptember elején megnyitott akkumulátor összereszelő üzemre. Az új Nortvolt akksik a márka elektromos járműveinek alaptartozékai lesznek és erre bizonyíték az a két darab Scania 40R típusú 4×2-es és 6×2-es teherautó, amelyeket a gyár megnyitásakor az épület elé állítottak. Ezekkel akár 350 kilométert is meg lehet tenni egyetlen egy feltöltéssel. Most már csak az a kérdés, hogyan fognak teljesíteni a közúti áruszállításban hosszútávon ezek az elektromos teherautók?