A Tatra kibővítette a Force típuscsaládját és ezzel egy időben nyugdíjazta a Terra modellkínálatot. “A Force az alap modell kínálatunkat és adja és az új továbbfejlesztett kabinokkal, alvázzal, valamint hajtáslánccal készen áll a legújabb kihívások teljesítésére. Később pedig várhatóan alternatív hajtások is megjelennek ennél a termékcsaládnál” – árulta el az újdonsággal kapcsolatban Lukáš Andrýsek, a Tatra ügyvezető igazgatója.

Mind a rövid, mind pedig a hosszú kabinok alacsony profillal rendelkeznek, ami lehetővé teszi, hogy az alacsony hidak alatt is átférjenek. Ennek azért van jelentősége, mert ezeket a modelleket gyakran katasztrófavédelmi, vagy tűzoltójárműként is alkalmazzák, éppen ezért kiemelten fontos esetükben, hogy a lehető legtöbb helyen elférjenek. Mindemellett speciális borulásvédelemmel is ellátták az új kabinokat.

A kétajtós fülke kettő, három, adott esetben pedig akár négy üléssel is készülhet, míg a négyajtós kabinban hátul egy üléspad kapott helyet és a vezetővel együtt akár hat fő is utazhat benne egyszerre. Opcionális lehetőségként pedig a megrendelők akár légrugós vezető- és utasülésekkel is választhatják az új Tatrákat. A cseh gyártó a vezető környezetét sem hagyta érintetlenül, ugyanis digitális műszerfalat, valamint mulikormányt vezetett be.

A harmadik generációs, megújult Force modellcsalád 4×4-es, 6×6-os és 8×8-as hajtásképlettel készül. Hajtásukról nyolchengeres, levegőhűtéses Tatra dízelmotor gondoskodik, amelynél az alapváltozat 455 lóerős teljesítménnyel rendelkezik. Egyes piacokon pedig akár tizenkét hengeres, 590 lóerős motorokkal is választható lesz. A saját motorok mellett ugyanakkor Cummins erőforrások is szerepelnek a kínálatban. Az elérhető sebességváltók között megtalálható a Tatra saját fejlesztésű 10 és 14 fokozatú váltói, de akár 12 sebességes TraXon automataváltókkal, illetve hatfokozatú Allison automataváltók közül is választhatnak a jövendőbeli megrendelők.

A Tatra Force első generációját még 2007-ben mutatta be a cseh gyártó, 2016-ban pedig bemutatkozott a piacon a második generáció. Az új, harmadik generációs példányok gyártása várhatóan még az év végén megkezdődik.